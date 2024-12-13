Generatore di Video di Coinvolgimento della Comunità: Crea Video di Impatto

Crea video pronti per la pubblicazione per la tua comunità che risuonano davvero, utilizzando i nostri diversi Modelli e scene per un impatto immediato.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video di aggiornamento interno di 45 secondi per i project manager, introducendo nuove modifiche al flusso di lavoro. Questo video dovrebbe presentare un avatar AI professionale che trasmette informazioni chiave con un tono vivace ma informativo, mantenendo un'immagine di marca coerente. Utilizza la capacità di "AI avatars" di HeyGen per personalizzare il messaggio senza bisogno di un presentatore umano, contribuendo a video di "formazione" e "controlli di branding" efficaci.
Prompt di Esempio 2
Produci un annuncio di 30 secondi per i social media per un evento comunitario locale, rivolto al pubblico generale. Lo stile visivo dovrebbe essere vivace e dinamico, mostrando i momenti salienti dell'evento con una voce AI amichevole, garantendo al contempo l'accessibilità attraverso sottotitoli chiari sullo schermo. Impiega la funzionalità "Sottotitoli/caption" di HeyGen per massimizzare la portata e i "video di coinvolgimento sui social media" per un impatto più ampio del "generatore di video di coinvolgimento della comunità".
Prompt di Esempio 3
Sviluppa una guida 'how-to' completa di 2 minuti per nuovi utenti di software, illustrando una funzione specifica. Il video richiede un approccio visivo passo-passo con una voce calma e istruttiva, arricchito da filmati di repertorio che contestualizzano ogni passaggio. Utilizza il "Media library/stock support" di HeyGen per integrare facilmente immagini pertinenti, creando "video esplicativi" raffinati e informativi per "materiali di formazione".
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video di Coinvolgimento della Comunità

Trasforma senza sforzo le tue idee in video di coinvolgimento della comunità avvincenti utilizzando strumenti potenziati dall'AI progettati per il massimo impatto e connessione con il pubblico.

1
Step 1
Crea la Tua Narrazione
Inizia scrivendo o incollando il tuo script. La nostra piattaforma sfrutta la tecnologia Text-to-video from script per generare istantaneamente scene e immagini, formando la base per la tua narrazione coinvolgente.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI
Seleziona da una vasta gamma di avatar AI per rappresentare visivamente il tuo messaggio e migliorare la relazionabilità. Puoi anche caricare i tuoi media, supportando contenuti generati dagli utenti.
3
Step 3
Aggiungi Voce e Sottotitoli
Migliora l'accessibilità e il coinvolgimento utilizzando la nostra funzione di generazione di Voiceover per voci AI realistiche. Genera automaticamente Sottotitoli/caption accurati per soddisfare pubblici diversi e preferenze di visualizzazione.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo video con ridimensionamento del rapporto d'aspetto ed esportazioni per varie piattaforme. Condividi facilmente i tuoi video di coinvolgimento sui social media di alta qualità per connetterti con la tua comunità e stimolare un coinvolgimento duraturo.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Ispira e Motiva la Tua Comunità

Produci potenti video motivazionali per raccogliere supporto e sollevare i membri della tua comunità con una narrazione coinvolgente.

Domande Frequenti

Come utilizza HeyGen l'AI per la conversione da testo a video?

HeyGen consente agli utenti di trasformare il testo in video dinamici senza sforzo. Il nostro avanzato generatore di video AI elabora il tuo script, convertendolo in contenuti video di qualità professionale con voci AI realistiche e avatar AI espressivi, permettendo una narrazione coinvolgente senza complessi montaggi video.

Quali controlli di personalizzazione e branding offre HeyGen per video professionali?

HeyGen offre ampi controlli di branding e un editor drag-and-drop facile da usare per creare video professionali. Puoi integrare senza problemi il tuo kit di marca, inclusi loghi e palette di colori specifiche, con i nostri modelli coinvolgenti, assicurando che ogni video si allinei perfettamente con l'identità del tuo marchio.

Quanto sono realistici gli avatar AI generati da HeyGen per i contenuti video?

HeyGen è specializzato nella creazione di avatar AI altamente realistici che offrono voiceover dal suono umano. Il nostro avanzato generatore di video AI assicura che questi avatar mostrino espressioni facciali e gesti naturali, fornendo un'esperienza autentica e coinvolgente per il tuo pubblico nei video di coinvolgimento sui social media.

HeyGen include un generatore di sottotitoli AI per l'accessibilità dei video?

Sì, HeyGen dispone di un generatore di sottotitoli AI integrato che crea automaticamente didascalie accurate per tutti i tuoi video. Questa capacità di sottotitoli automatici migliora l'accessibilità e il coinvolgimento, supportando la comunicazione multilingue per un pubblico più ampio.

