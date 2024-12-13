Creatore di Video di Annuncio Comunitario: Crea Aggiornamenti Coinvolgenti

Realizza annunci professionali con avatar AI e modelli video sorprendenti senza sforzo.

Crea un video di annuncio comunitario di 30 secondi per il festival estivo in arrivo in un parco locale, rivolto a famiglie e giovani adulti del quartiere. Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso ed energico, con tagli rapidi di persone felici che si godono attività all'aperto, accompagnato da una traccia audio vivace e amichevole e una generazione di voiceover chiara per evidenziare i dettagli e le attività dell'evento.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di Annuncio di Servizio Pubblico di 45 secondi mirato a reclutare volontari per un rifugio per animali locale, parlando direttamente a persone empatiche di età compresa tra 18 e 55 anni. Il video dovrebbe avere uno stile visivo caldo e speranzoso, incorporando avatar AI professionali per trasmettere il messaggio di impatto, supportato da musica di sottofondo ispiratrice.
Prompt di Esempio 2
Progetta un video di Annuncio della Chiesa di 60 secondi per una prossima raccolta fondi, destinato sia ai fedeli abituali che ai potenziali nuovi visitatori. Utilizza uno stile visivo sereno e invitante con illuminazione soffusa e transizioni delicate, sfruttando modelli e scene progettati professionalmente per strutturare il messaggio sul supporto e il coinvolgimento della comunità, accompagnato da musica strumentale rilassante.
Prompt di Esempio 3
Produci un video snello di 15 secondi per i social media per ricordare il prossimo incontro di un club del libro locale, coinvolgendo specificamente i membri esistenti e i follower occasionali su Instagram. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno e coinvolgente con testo animato dinamico, utilizzando la funzione da testo a video per trasmettere rapidamente i dettagli chiave su una traccia audio allegra e spensierata.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video di Annuncio Comunitario

Crea facilmente video di annuncio comunitario professionali e impattanti online utilizzando la nostra piattaforma intuitiva, con strumenti alimentati da AI e modelli personalizzabili.

1
Step 1
Scegli il Tuo Punto di Partenza
Inizia selezionando tra modelli video progettati professionalmente o converti direttamente il tuo script in video utilizzando la funzione da testo a video. Questo semplifica il tuo processo di creazione.
2
Step 2
Aggiungi il Tuo Messaggio e Avatar AI
Inserisci il tuo messaggio di annuncio. Migliora il tuo video selezionando un avatar AI per presentare le tue informazioni o genera voiceover AI in varie lingue e stili per trasmettere il tuo contenuto.
3
Step 3
Applica Branding e Media
Applica il tuo branding con loghi e colori personalizzati. Integra filmati di repertorio dalla nostra libreria multimediale e aggiungi elementi dinamici come testo animato e sottotitoli per migliorare il tuo messaggio.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Una volta che il tuo video di annuncio è perfetto, utilizza la nostra funzione di ridimensionamento del rapporto d'aspetto per ottimizzarlo per diverse piattaforme. Esporta il tuo video finale nel formato desiderato e condividilo con la tua comunità.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Migliora le Comunicazioni di Formazione Comunitaria

.

Aumenta il coinvolgimento per i programmi di formazione comunitaria creando video di annuncio dinamici e contenuti educativi con AI.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare i miei video di annuncio comunitario?

HeyGen è un creatore di video di annuncio comunitario alimentato da AI che ti consente di creare annunci coinvolgenti online rapidamente. Con HeyGen, puoi trasformare script in video dinamici utilizzando avatar AI realistici e funzionalità da testo a video, rendendo i tuoi messaggi più impattanti. La nostra piattaforma ti aiuta a produrre video di annuncio dall'aspetto professionale per qualsiasi scopo, dagli annunci di servizio pubblico agli eventi della chiesa.

Quali strumenti AI offre HeyGen per creare video di annuncio?

HeyGen offre potenti strumenti AI come avatar AI personalizzabili e voiceover AI avanzati per dare vita ai tuoi video di annuncio. Puoi semplicemente inserire il tuo script e HeyGen genererà un video coinvolgente con un presentatore realistico, completo di sottotitoli e didascalie generati automaticamente per la massima accessibilità. Questo processo semplificato consente una creazione rapida e di alta qualità dei video senza bisogno di competenze di editing complesse.

Posso personalizzare l'aspetto dei miei video di annuncio in HeyGen?

Assolutamente, HeyGen offre ampie opzioni di personalizzazione attraverso una vasta gamma di modelli video e scene progettati professionalmente. Puoi facilmente integrare i tuoi asset di marca, controllare i colori e aggiungere testo dinamico per assicurarti che i tuoi video di annuncio riflettano perfettamente l'identità della tua organizzazione. Il nostro editor intuitivo drag-and-drop e gli strumenti di editing completi ti danno il pieno controllo creativo sul risultato finale.

HeyGen è una piattaforma facile da usare per creare video di annuncio online?

Sì, HeyGen è progettato per essere un creatore di video incredibilmente facile da usare, perfetto per creare video di annuncio online senza esperienza precedente di editing video. Il suo editor intuitivo drag-and-drop, combinato con una vasta libreria di modelli video, rende il processo di creazione semplice ed efficiente. Puoi produrre video di annuncio accattivanti in pochi minuti, pronti per essere condivisi sui social media e altre piattaforme.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo