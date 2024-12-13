Il Tuo Generatore di Video Annunci Comunitari Definitivo

Trasforma i tuoi messaggi in video dinamici rapidamente. Basta digitare il tuo script e generare annunci sorprendenti con la potenza del testo-a-video.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

È necessario un video di annuncio pubblico di 45 secondi per educare efficacemente il pubblico generale sulla prevenzione dell'influenza stagionale. Il video adotterà uno stile visivo chiaro e informativo, con toni rassicuranti nella voce narrante per garantire la massima accessibilità a gruppi di età diversi. Importante, la funzione "Sottotitoli/didascalie" di HeyGen fornirà testo automatico, migliorando la comprensione e la portata di questo messaggio vitale di educazione alla salute pubblica.
Per il prossimo progetto di un'organizzazione non profit locale, dobbiamo produrre un video ispirazionale di 60 secondi per stimolare l'impegno di volontari e donatori. Rivolto a potenziali contributori, questo contenuto coinvolgente richiede uno stile visivo e audio sincero e personale, utilizzando immagini creative per raccontare una potente storia di coinvolgimento comunitario. La nostra strategia include l'utilizzo degli "AI avatars" di HeyGen per trasmettere messaggi chiave con un tono sincero e coerente, rendendo così la narrazione davvero impattante.
Crea un video promozionale di 15 secondi per l'inaugurazione di "The Daily Dough" bakery, rivolto specificamente ai residenti locali e ai potenziali clienti. Lo stile visivo desiderato è moderno ed entusiasmante, completo di transizioni eleganti e un jingle di sottofondo accattivante, assicurando che sia un video sorprendente che cattura l'attenzione. Integra il "Media library/stock support" di HeyGen per arricchire le immagini con scatti di cibo appetitosi e immagini iconiche di punti di riferimento locali, creando un video promozionale irresistibile.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video Annunci Comunitari

Crea facilmente annunci comunitari di impatto in pochi minuti, trasformando i tuoi messaggi in video coinvolgenti che risuonano con il tuo pubblico.

1
Step 1
Crea il Tuo Script Video
Inizia incollando il tuo script nella piattaforma. La nostra AI utilizzerà questo testo per il voiceover automatico e per alimentare il processo di generazione testo-a-video da script.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI per rappresentare visivamente il tuo messaggio. Questi avatar consegneranno il tuo annuncio con espressioni e movimenti naturali.
3
Step 3
Applica Elementi di Branding
Integra l'identità della tua organizzazione applicando controlli di branding, inclusi il tuo logo e i colori del brand, per garantire un aspetto coerente e professionale per il tuo annuncio.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Una volta completato il tuo video, utilizza la funzione di ridimensionamento del rapporto d'aspetto ed esportazione per generare il tuo annuncio in vari formati adatti a diverse piattaforme, quindi condividilo con la tua comunità.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Ispira e Informa la Tua Comunità

Consegna annunci video ispiratori e informativi che motivano la tua comunità, promuovendo l'impegno e la partecipazione positiva.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video annunci coinvolgenti per la mia comunità?

Il Generatore di Video AI di HeyGen semplifica il processo, permettendoti di creare facilmente video annunci comunitari coinvolgenti con modelli personalizzabili, avatar AI e funzionalità di testo-a-video da script, rendendo la narrazione senza sforzo.

Quali opzioni di personalizzazione creativa offre HeyGen per creare video annunci unici?

HeyGen offre ampi controlli creativi, inclusi modelli personalizzabili, una libreria multimediale diversificata con filmati di stock e opzioni per aggiungere grafiche, testo animato e il logo del tuo brand per garantire che i tuoi video annunci siano sorprendenti e in linea con il brand.

Le funzionalità AI di HeyGen possono migliorare la qualità e l'efficienza della produzione dei miei annunci di servizio pubblico?

Sì, HeyGen sfrutta avanzati AI Avatars e la funzionalità di Testo-a-Video da Script per generare voiceover professionali e sottotitoli automatici, migliorando significativamente la qualità e l'efficienza della creazione dei tuoi video di servizio pubblico.

Come può HeyGen aiutarmi a creare video annunci versatili ottimizzati per diverse piattaforme?

HeyGen ti consente di generare video eleganti utilizzando vari modelli video, con funzionalità come il ridimensionamento del rapporto d'aspetto per garantire che i tuoi contenuti appaiano fantastici su tutte le piattaforme social e promozionali, massimizzando la tua portata.

