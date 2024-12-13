Creatore di Video Commerciali: Crea Annunci Straordinari Immediatamente

Produci facilmente annunci video di impatto e video di marketing per far crescere il tuo business utilizzando modelli personalizzabili e una potente generazione di Voiceover.

Crea un vivace video pubblicitario di 30 secondi rivolto ai proprietari di piccole imprese, mostrando il lancio di un nuovo prodotto con tagli rapidi, musica vivace e testo chiaro sullo schermo per le piattaforme social. Utilizza i "Templates & scenes" di HeyGen per assemblare rapidamente un video commerciale accattivante che incoraggi un coinvolgimento immediato e aiuti a far crescere il loro business.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Immagina un sofisticato video commerciale di 45 secondi progettato per i responsabili marketing di aziende di medie dimensioni, articolando la proposta di valore unica del loro brand con uno stile visivo elegante, una palette di colori calda, musica di sottofondo ispiratrice e un avatar AI professionale che trasmette i messaggi chiave. Sfrutta gli "AI avatars" di HeyGen per creare un video di marketing raffinato che rafforzi il branding personalizzabile e migliori l'immagine aziendale.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video di marketing coinvolgente di 60 secondi per le aziende di e-commerce per introdurre un nuovo servizio complesso, con elementi animati, una voce narrante amichevole e sottotitoli cruciali per evidenziare una forte call-to-action. Sfrutta la "Voiceover generation" e i "Subtitles/captions" di HeyGen per semplificare le informazioni, rendendo questo strumento di creazione di video pubblicitari accessibile ed efficace per la comprensione del pubblico.
Prompt di Esempio 3
Produci un clip promozionale dinamico di 15 secondi per freelance e creatori di contenuti, progettato per una rapida condivisione su varie piattaforme, impiegando uno stile visivo alla moda, musica di sottofondo energica e grafiche moderne provenienti da una libreria multimediale completa. Sfrutta la "Media library/stock support" e il "Aspect-ratio resizing & exports" di HeyGen per creare senza sforzo annunci video versatili con contenuti stock di impatto.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video Commerciali

Crea video commerciali e annunci video coinvolgenti senza sforzo con la nostra potente piattaforma intuitiva, progettata per aiutare il tuo business a crescere e connettersi con il tuo pubblico.

1
Step 1
Crea il Tuo Video
Inizia selezionando da una vasta gamma di modelli video o inizia con una tela bianca per dare vita alla tua visione. Aggiungi facilmente scene e struttura il tuo commerciale.
2
Step 2
Personalizza il Tuo Contenuto
Personalizza il tuo commerciale con il nostro editor intuitivo drag-and-drop. Integra i tuoi asset di brand, aggiungi contenuti stock professionali e seleziona musica coinvolgente per rendere unico il tuo video.
3
Step 3
Migliora con le Funzionalità AI
Eleva il tuo commerciale con funzionalità AI all'avanguardia. Genera voice-over AI dal suono naturale e aggiungi automaticamente sottotitoli per aumentare l'accessibilità e il coinvolgimento.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Visualizza in anteprima il tuo video commerciale per assicurarti che soddisfi i tuoi standard. Poi, esporta facilmente il tuo video finale in vari formati, pronto per essere condiviso su tutte le tue piattaforme social e produrre risultati.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra il Successo dei Clienti con Video AI

Crea video di testimonianze coinvolgenti per costruire fiducia e promuovere efficacemente i tuoi prodotti o servizi a nuovi clienti.

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video commerciali?

HeyGen rivoluziona la creazione di video commerciali offrendo un editor intuitivo drag-and-drop e una vasta gamma di modelli video personalizzabili. Gli utenti possono facilmente generare video commerciali coinvolgenti con avatar AI e funzionalità di testo-a-video, semplificando l'intero processo di produzione.

HeyGen supporta il branding personalizzato per i video di marketing?

Sì, HeyGen fornisce controlli di branding robusti per garantire che i tuoi video di marketing siano perfettamente allineati con l'identità del tuo brand. Puoi facilmente applicare il tuo logo, i colori del brand e scegliere tra modelli personalizzabili per mantenere un branding coerente in tutti i tuoi contenuti.

Quali funzionalità AI offre HeyGen per potenziare gli annunci video?

HeyGen sfrutta funzionalità AI avanzate per migliorare significativamente i tuoi annunci video. Con avatar AI, generazione di voice-over AI realistici e sottotitoli automatici, puoi creare annunci video coinvolgenti e accessibili che catturano l'attenzione e producono risultati.

HeyGen può aiutare i miei video commerciali a raggiungere efficacemente le piattaforme social?

Assolutamente, HeyGen è progettato per aiutare i tuoi video commerciali a performare su varie piattaforme social. Include il ridimensionamento dell'aspetto e l'esportazione per diverse piattaforme, insieme a una libreria multimediale completa di contenuti stock per arricchire le tue creazioni e includere forti call-to-action.

