Generatore di Video Commerciali: Crea Annunci che Convertono
Trasforma il tuo copione in annunci video coinvolgenti senza sforzo e aumenta le vendite con la nostra avanzata funzione di text-to-video.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Sviluppa un video prodotto accattivante di 45 secondi su misura per i team di marketing che lanciano nuovi prodotti innovativi. Questo video avrà uno stile visivo moderno ed elegante, incorporando transizioni dinamiche e filmati di alta qualità dalla libreria multimediale/supporto stock di HeyGen per evidenziare le caratteristiche principali del prodotto. La narrazione, creata tramite Text-to-video da un copione, manterrà un tono professionale, dimostrando come HeyGen semplifica la creazione di contenuti video promozionali raffinati. Dovrebbe concludersi con una forte call-to-action, adattata per varie piattaforme utilizzando il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto.
Crea un vivace annuncio video in stile UGC di 15 secondi specificamente per i marketer dei social media che mirano a creare contenuti brevi e coinvolgenti rapidamente. Il video dovrebbe avere un'estetica visiva autentica, energica e leggermente informale, imitando le recensioni reali degli utenti. Sfrutterà i modelli e le scene di HeyGen per un assemblaggio rapido, con sottotitoli dinamici sullo schermo per attirare l'attenzione anche senza audio, insieme a una vivace voce fuori campo text-to-video. Questo prompt enfatizza la generazione di video di tendenza sui social media che sembrano genuini e aumentano il coinvolgimento.
Produci un sofisticato video generatore di spot pubblicitari di 60 secondi per aziende o agenzie che cercano di creare uno spot con un aspetto cinematografico di alta qualità, mantenendo una soluzione economica. Il video impiegherà avatar AI avanzati di HeyGen in ambienti professionali, offrendo una narrazione coinvolgente. Il suo stile visivo dovrebbe essere raffinato e professionale, arricchito da musica di sottofondo ricca e un flusso senza soluzione di continuità di scene dalla libreria multimediale/supporto stock. Una voce fuori campo chiara e autorevole, migliorata dalla generazione di Voiceover di HeyGen da un copione dettagliato, sottolineerà la proposta di valore del prodotto, evidenziando il processo di creazione di video commerciali senza sforzo.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Creazione di Annunci Video ad Alte Prestazioni.
Produci rapidamente video commerciali e annunci video di impatto con AI per catturare il pubblico e aumentare i tassi di conversione.
Spot Pubblicitari Coinvolgenti per i Social Media.
Genera rapidamente video e clip per i social media accattivanti, perfetti per contenuti brandizzati e per raggiungere un pubblico più ampio.
Domande Frequenti
Come semplifica HeyGen la creazione di annunci video commerciali di alta qualità?
La tecnologia avanzata AI di HeyGen semplifica l'intero processo di produzione di annunci video, permettendoti di trasformare idee in annunci video commerciali raffinati con strumenti di editing intuitivi e un'ampia libreria di modelli personalizzabili. Questo consente la creazione di video commerciali senza sforzo, anche per chi non ha esperienza di editing.
Quali funzionalità avanzate offre HeyGen per creare video di prodotto coinvolgenti?
HeyGen offre potenti strumenti basati su AI, inclusi avatar AI realistici e capacità di text-to-speech simili a quelle umane, per creare video di prodotto dinamici. Puoi anche integrare video stock, scelte musicali diverse e tipografia cinetica per contenuti di marketing davvero coinvolgenti.
HeyGen può aiutare le aziende a creare video social media brandizzati in modo coerente?
Assolutamente. HeyGen ti consente di mantenere una forte identità di marca in tutti i tuoi video social media incorporando facilmente i colori, i caratteri e il logo del tuo marchio. Questo assicura contenuti brandizzati coerenti e professionali che risuonano efficacemente con il tuo pubblico di riferimento.
Come possono gli avatar AI e le voci fuori campo di HeyGen elevare l'impatto dei miei annunci video?
Gli avatar AI di HeyGen offrono immagini ed espressioni realistiche, mentre la funzione di text-to-speech genera voci fuori campo simili a quelle umane in più lingue, rendendo i tuoi annunci video più coinvolgenti e relazionabili. Questa tecnologia AI avanzata è progettata per catturare l'attenzione e migliorare l'impatto complessivo dei tuoi annunci video.