Immagina un video pubblicitario di 30 secondi progettato per piccoli imprenditori che hanno bisogno di migliorare la loro presenza online e aumentare i tassi di conversione. Questo video vivace e amichevole presenterebbe un avatar AI che mostra quanto sia facile creare annunci video professionali utilizzando il creatore di video pubblicitari di HeyGen. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e coinvolgente, utilizzando colori vivaci e animazioni semplici, completato da una voce fuori campo calda e simile a quella umana generata direttamente da un copione, mostrando la capacità di generazione di Voiceover di HeyGen.

