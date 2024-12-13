Creatore di Video Immobiliari: Crea Video di Proprietà Velocemente

Crea video immobiliari professionali online utilizzando i nostri modelli completamente personalizzabili e la potente generazione di voiceover per tour di proprietà di impatto.

Crea un video coinvolgente di 1 minuto che dimostri come gli agenti immobiliari commerciali possano produrre rapidamente video di alta qualità per le loro nuove proprietà. Questo video dovrebbe rivolgersi a professionisti immobiliari impegnati, presentando uno stile visivo elegante e professionale con una voce narrante chiara e autorevole. Evidenzia le capacità di HeyGen "Da testo a video da script" e "Generazione di voiceover" per mostrare quanto possa essere semplice la produzione professionale.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un tutorial informativo di 90 secondi per gestori di proprietà e marketer sull'utilizzo dell'"editor video online" di HeyGen per personalizzare i "modelli di video immobiliari" per diverse proprietà commerciali. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e istruttivo, con una narrazione audio calma e guida. Sottolinea la facilità d'uso con "Modelli e scene" e la versatilità degli "avatar AI" per personalizzare i walkthrough senza editing complesso.
Prompt di Esempio 2
Produci un video promozionale di 2 minuti che mostri un'acquisizione di proprietà commerciale di successo facilitata dal marketing video dinamico, rivolto a potenziali clienti che considerano la "piattaforma video AI" di HeyGen. Utilizza uno stile visivo autentico e coinvolgente, abbinato a un audio naturale e persuasivo in stile intervista. Dimostra come "Sottotitoli/didascalie" migliorino l'accessibilità e come "Supporto libreria multimediale/stock" arricchisca la narrazione visiva.
Prompt di Esempio 3
Crea un video conciso di 45 secondi che spieghi le migliori pratiche per creare "video di annunci" di proprietà commerciali di impatto, rivolto specificamente a professionisti immobiliari commerciali che cercano di migliorare le loro competenze nel "creatore di video". Il video dovrebbe avere un'estetica visiva dinamica e interattiva, supportata da una traccia audio professionale e guida. Illustra l'importanza del "Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto" per la portata multipiattaforma e come "Da testo a video da script" assicuri un messaggio chiaro.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Creatore di Video per Proprietà Commerciali

Crea facilmente video professionali per proprietà commerciali con la nostra piattaforma intuitiva, caratterizzata da editing drag-and-drop e potenti strumenti per mostrare i tuoi annunci.

1
Step 1
Seleziona un Modello
Scegli tra una gamma di modelli di video immobiliari progettati professionalmente o inizia da zero per costruire il tuo video di annuncio di proprietà commerciale utilizzando il nostro creatore di video.
2
Step 2
Carica i Tuoi Media
Aggiungi facilmente le foto, i video e gli elementi di branding della tua proprietà. Utilizza la nostra vasta libreria di media stock per migliorare i tuoi visuali e creare video di annunci coinvolgenti.
3
Step 3
Personalizza il Tuo Video
Personalizza il tuo video di proprietà commerciale con controlli di branding personalizzati, aggiungi voiceover coinvolgenti e genera sottotitoli automatici per l'accessibilità, rendendo il tuo contenuto completamente personalizzabile.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Genera il tuo video finale di alta qualità per proprietà commerciali. Esporta facilmente in vari rapporti d'aspetto e condividi direttamente sulle piattaforme social per raggiungere il tuo pubblico di riferimento con video immobiliari professionali.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Sviluppa Video Testimonial dei Clienti

Crea video testimonial coinvolgenti da clienti soddisfatti di proprietà commerciali per costruire fiducia e credibilità per la tua attività immobiliare.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video immobiliari professionali?

La piattaforma video AI di HeyGen consente ai professionisti immobiliari di creare video immobiliari professionali semplicemente digitando il testo, che i nostri avatar AI narreranno. Questo sofisticato editor video online semplifica l'intero processo di creazione di video, rendendolo incredibilmente efficiente.

Posso utilizzare i modelli per creare rapidamente video di annunci coinvolgenti con HeyGen?

Sì, HeyGen offre una vasta gamma di modelli di video immobiliari completamente personalizzabili per adattarsi al tuo marchio e alle tue esigenze di annuncio. Puoi facilmente adattare questi modelli per creare video di annunci accattivanti, garantendo un aspetto sempre raffinato e professionale.

Quali funzionalità di editing video offre HeyGen per migliorare i contenuti immobiliari?

HeyGen funziona come un editor video completo, dotato di funzionalità essenziali di editing video come taglio, ritaglio e unione di clip. Puoi anche migliorare i tuoi video immobiliari con musica professionale e voiceover, e utilizzare la nostra vasta libreria di media stock per visuali di impatto.

Come può HeyGen aiutarmi a produrre video di alta qualità per la condivisione sui social media?

HeyGen ti consente di produrre video immobiliari professionali ottimizzati per la condivisione sui social media, incorporando funzionalità come avatar AI e sottotitoli/didascalie automatici. La nostra piattaforma supporta anche il ridimensionamento del rapporto d'aspetto, assicurando che i tuoi contenuti appaiano ottimi su qualsiasi canale social.

