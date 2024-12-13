Generatore di Video di Presentazione Commerciale per la Crescita Aziendale

Trasforma i tuoi copioni in presentazioni commerciali professionali e coinvolgenti istantaneamente con le capacità di testo-a-video AI.

Crea un video di presentazione commerciale vibrante di 30 secondi rivolto ai proprietari di piccole imprese, mostrando quanto sia facile produrre video di marketing professionali. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno ed energico, utilizzando colori vivaci e transizioni dinamiche, accompagnato da una voce narrante vivace e sicura. Sottolinea la semplicità di trasformare un copione in un video raffinato utilizzando la funzione di testo-a-video da copione di HeyGen.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di marca sofisticato di 45 secondi progettato per i professionisti del marketing che mirano a elevare le loro campagne. Questo video dovrebbe presentare uno stile visivo elegante e aziendale con avatar AI raffinati che presentano messaggi chiave, sottolineati da musica di sottofondo ispiratrice e professionale. Evidenzia come i modelli e le scene personalizzabili di HeyGen consentano la creazione rapida di contenuti ad alto impatto, sfruttando le sue capacità di generatore video AI.
Prompt di Esempio 2
Produci un video esplicativo coinvolgente di 60 secondi per formatori aziendali, dimostrando la creazione di presentazioni video efficaci per l'onboarding interno. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere chiaro, informativo e amichevole, utilizzando testo sullo schermo e una voce rassicurante. Mostra quanto sia facile aggiungere accessibilità con sottotitoli generati automaticamente e arricchire i contenuti con l'ampia libreria multimediale/supporto stock di HeyGen.
Prompt di Esempio 3
Immagina un video esplicativo animato incisivo di 30 secondi per startup tecnologiche, annunciando il lancio di un nuovo prodotto su una piattaforma di creazione video online. Lo stile visivo dovrebbe essere veloce e visivamente innovativo, con grafiche futuristiche e una colonna sonora eccitante e a ritmo veloce. Sottolinea la versatilità del ridimensionamento e delle esportazioni del rapporto d'aspetto di HeyGen per adattarsi perfettamente a varie piattaforme di social media per la massima portata.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Generatore di Video di Presentazione Commerciale

Trasforma le tue presentazioni in video coinvolgenti e professionali con facilità. Sfrutta l'AI per catturare il tuo pubblico e trasmettere messaggi commerciali convincenti rapidamente.

1
Step 1
Crea il Tuo Progetto
Inizia la tua presentazione commerciale selezionando un modello progettato professionalmente o partendo da una tela bianca per costruire il tuo video.
2
Step 2
Aggiungi Elementi Coinvolgenti
Arricchisci il tuo video con un Avatar AI per presentare i tuoi contenuti, o incolla il tuo copione per generare automaticamente voiceover e immagini.
3
Step 3
Personalizza il Tuo Marchio
Personalizza la tua presentazione aggiungendo il logo, i colori e i media del tuo marchio dalla nostra libreria per garantire un aspetto coerente e professionale per i tuoi video di marca.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Genera la tua presentazione video di alta qualità in vari rapporti d'aspetto e scaricala, pronta per essere condivisa con il tuo pubblico su tutte le piattaforme.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Aumenta il Coinvolgimento nella Formazione Aziendale

.

Migliora l'apprendimento e la ritenzione all'interno della tua organizzazione creando video di formazione aziendale dinamici e coinvolgenti utilizzando avatar AI.

background image

Domande Frequenti

Come HeyGen consente agli utenti di creare presentazioni video visivamente accattivanti?

HeyGen agisce come un potente Creatore di Presentazioni Video, offrendo modelli e scene personalizzabili che ti permettono di creare contenuti unici e coinvolgenti. Puoi facilmente integrare gli elementi del tuo marchio per garantire che i tuoi video siano professionali e coerenti, facendo risaltare i tuoi Video di Marca.

Quali sono i principali vantaggi dell'utilizzo di HeyGen come Generatore Video AI?

HeyGen è un avanzato Generatore Video AI che semplifica la creazione di contenuti attraverso l'automazione intelligente. Ti consente di trasformare i copioni in video utilizzando avatar AI realistici e generare voiceover dinamici, rendendolo una piattaforma completa di Creazione Video Online.

HeyGen può produrre Video Esplicativi Animati di alta qualità in modo efficiente?

Sì, HeyGen è altamente efficace nella creazione di Video Esplicativi Animati professionali convertendo il testo direttamente in immagini coinvolgenti. Le sue capacità includono uno Scrittore di Copioni AI e una generazione robusta di voiceover, semplificando la produzione di Video Esplicativi accattivanti.

Quali strumenti offre HeyGen per creare video di marketing di impatto?

HeyGen funge da potente Generatore di Video di Presentazione Commerciale, dotato di funzionalità essenziali per i Video di Marketing. Puoi utilizzare la sua vasta libreria multimediale, incorporare registrazioni dello schermo e applicare controlli di branding coerenti per produrre Video Aziendali raffinati per qualsiasi campagna.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo