Creatore di Video 'In Arrivo': Crea Teaser Coinvolgenti Velocemente

Trasforma le tue idee in straordinari video 'in arrivo' istantaneamente utilizzando gli avatar AI di HeyGen.

Crea un video accattivante di 30 secondi 'prodotto in arrivo' progettato per startup ambiziose, mostrando una nuova app o servizio con uno stile visivo moderno ed energico, accompagnato da musica motivante. Sfrutta i modelli e le scene estensive di HeyGen per dare il via al tuo progetto e garantire un video promozionale raffinato e professionale che costruisca aspettativa.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Immagina di realizzare un misterioso video teaser di 45 secondi per un film o una produzione teatrale in arrivo, rivolto agli appassionati di cinema e frequentatori di eventi culturali. Sviluppa un'estetica visiva scura ed elegante con un design sonoro drammatico, utilizzando i sottotitoli/caption di HeyGen per rivelare indizi criptici e creare un'intensa curiosità.
Prompt di Esempio 2
Produci un dinamico promo di 15 secondi 'in arrivo' per i social media per una vendita flash di e-commerce, rivolto a giovani acquirenti online esperti di tecnologia. Adotta uno stile visivo semplice e vivace con musica di sottofondo accattivante e di tendenza, incorporando gli avatar AI di HeyGen per trasmettere messaggi chiave e catturare immediatamente l'attenzione su piattaforme come Instagram.
Prompt di Esempio 3
Progetta un affascinante video di 20 secondi 'grande apertura in arrivo' per una nuova boutique o caffè locale, rivolto ai residenti della comunità e ai potenziali nuovi clienti. Punta su una palette visiva calda e invitante con musica acustica soft, utilizzando il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto di HeyGen per ottimizzare il video per varie piattaforme social e garantire la massima portata per il tuo video in arrivo.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video 'In Arrivo'

Crea senza sforzo video 'in arrivo' accattivanti per generare interesse ed entusiasmo per la tua prossima grande rivelazione, perfetti per lanci di prodotti ed eventi.

1
Step 1
Seleziona un Modello
Inizia scegliendo tra una varietà di modelli e scene 'In Arrivo' progettati professionalmente che si adattano allo stile e al messaggio del tuo brand.
2
Step 2
Aggiungi i Tuoi Contenuti
Personalizza il tuo video caricando le tue immagini e clip video, oppure utilizza la nostra vasta libreria multimediale/supporto stock per trovare le risorse perfette.
3
Step 3
Applica Branding e Testo
Incorpora il logo e i colori del tuo brand utilizzando i controlli di branding (logo, colori) e aggiungi animazioni di testo dinamiche per creare aspettativa.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo video accattivante ed esportalo facilmente in vari rapporti d'aspetto, pronto per essere condiviso su tutte le tue piattaforme social.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Crea Aspettativa per i Lanci Imminenti

.

Ispira il tuo pubblico e crea un'enorme eccitazione per lanci di prodotti, eventi o contenuti con countdown e rivelazioni dinamiche potenziate dall'AI.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare velocemente video 'in arrivo' coinvolgenti?

HeyGen semplifica la creazione di video 'in arrivo' coinvolgenti con una vasta gamma di modelli progettati professionalmente. Puoi personalizzare rapidamente questi modelli con il tuo testo e branding per produrre video animati 'in arrivo' accattivanti per qualsiasi annuncio.

Quali opzioni di personalizzazione sono disponibili per i miei design di video 'in arrivo'?

HeyGen offre ampie opzioni di personalizzazione, permettendoti di adattare i design dei tuoi video 'in arrivo' per abbinarsi perfettamente al tuo brand. Regola facilmente le animazioni di testo dinamiche, aggiungi countdown eleganti e incorpora sovrapposizioni ed effetti dinamici per creare un video teaser unico e memorabile.

Posso creare video 'in arrivo' adatti a diverse piattaforme social?

Assolutamente! HeyGen ti consente di creare video teaser 'in arrivo' ottimizzati per varie piattaforme social, tra cui Instagram Stories, Reels e TikTok. Utilizza diversi rapporti d'aspetto e personalizza i contenuti per assicurarti che i tuoi video promozionali appaiano perfetti su tutti i tuoi canali.

Come migliora l'AI di HeyGen la produzione di video teaser?

HeyGen sfrutta strumenti AI avanzati per migliorare significativamente la produzione dei tuoi video teaser. Puoi utilizzare il testo per video da uno script, generare voiceover realistici e persino integrare avatar AI per trasmettere il tuo annuncio 'in arrivo' con un tocco professionale e innovativo.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo