Crea un video animato esplicativo di 45 secondi per una nuova app di produttività, rivolto a giovani adulti esperti di tecnologia. Lo stile visivo deve essere un cartone animato vivace ed energico, simile al risultato di un Generatore di Video Comici con IA, accompagnato da una musica di sottofondo moderna e vivace e una voce fuori campo amichevole e chiara. Utilizza la funzione di generazione della voce fuori campo di HeyGen per dare vita alla sceneggiatura, assicurando un'esperienza utente coinvolgente e senza interruzioni.

Generare video