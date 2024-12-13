Il Tuo Creatore di Video Promozionali per il College

Attira i migliori studenti con tour del campus mozzafiato e dinamici video da testo a video.

Un video promozionale di 45 secondi, energico e visivamente coinvolgente, rivolto a potenziali studenti e ai loro genitori, che mostri la vivace vita del campus e l'eccellenza accademica. Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso e moderno, con tagli dinamici delle attività studentesche, strutture all'avanguardia e interazioni tra studenti di diverse origini, accompagnato da una colonna sonora ispiratrice e una voce fuori campo chiara e professionale. Questo concetto di "college promo video maker" utilizzerà efficacemente la generazione di voiceover di HeyGen per narrare le offerte uniche del college, rendendo la creazione di video facile per i reclutatori.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video promozionale di 30 secondi mirato agli studenti delle scuole superiori interessati a un programma STEM specifico. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e informativo, utilizzando grafica in movimento per evidenziare le caratteristiche principali del programma, i progetti degli studenti e gli sbocchi professionali, con un tono professionale ed entusiasta. Sfrutta la funzione Sottotitoli/caption di HeyGen per enfatizzare statistiche importanti e dettagli del programma, insieme a modelli pertinenti per garantire un aspetto raffinato.
Prompt di Esempio 2
Crea un video di 60 secondi toccante che condivida storie di successo degli studenti, progettato per risuonare con i potenziali studenti in cerca di testimonianze autentiche. Lo stile visivo dovrebbe essere caldo e personale, con interviste spontanee a studenti e alumni, intervallate da clip dei loro successi. L'audio dovrebbe catturare emozioni genuine, con dialoghi chiari. Utilizza gli avatar AI di HeyGen per presentare introduzioni o conclusioni coinvolgenti, dimostrando quanto sia semplice creare video promozionali che costruiscono fiducia.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video sofisticato di 50 secondi che mostri i laboratori di ricerca all'avanguardia e le innovazioni tecnologiche del college, rivolto a potenziali partner di ricerca e candidati a gradi avanzati. Lo stile visivo dovrebbe essere high-tech e professionale, con riprese cinematografiche delle attrezzature, ricercatori in azione e sovrapposizioni grafiche pulite. Una colonna sonora sottile e intellettuale completerà i visual. Questo progetto di "creare un video promozionale" beneficerà del supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen per accedere a immagini accademiche di alta qualità, garantendo una presentazione raffinata e credibile.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video Promozionali per il College

Crea video promozionali coinvolgenti per il tuo college con facilità. Attira nuovi studenti e aumenta il coinvolgimento utilizzando strumenti AI e modelli professionali.

1
Step 1
Scegli un Punto di Partenza
Scegli tra modelli progettati professionalmente per avviare il tuo progetto, costruendo rapidamente la base del tuo "video promozionale".
2
Step 2
Personalizza il Tuo Contenuto
Aggiungi i tuoi clip o seleziona dalla nostra vasta "libreria multimediale" per popolare le tue scene. Questo ti aiuta a arricchire facilmente il tuo video con visuali diverse.
3
Step 3
Migliora con AI e Audio
Genera voiceover naturali per un audio coinvolgente. Questo aggiunge un tocco professionale al tuo messaggio e migliora la chiarezza utilizzando "voiceover" di qualità.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Esporta il tuo video finito in vari rapporti d'aspetto utilizzando la nostra funzione di ridimensionamento ed esportazione dei rapporti d'aspetto. Questo assicura che il tuo contenuto sia ottimizzato per diverse piattaforme e pronto per essere "condiviso online".

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Spotlight Dinamici su Studenti e Alumni

Crea video coinvolgenti che presentano i successi degli studenti e le testimonianze degli alumni per ispirare i futuri candidati e costruire una comunità.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video promozionali?

HeyGen sfrutta l'AI avanzata per trasformare i tuoi suggerimenti di testo e script in video promozionali di livello professionale senza sforzo. Questo Creatore di Video Promozionali AI semplifica l'intero processo di produzione, rendendo la creazione di video facile per chiunque.

Quali opzioni creative offre HeyGen per personalizzare i video promozionali?

HeyGen offre una vasta gamma di modelli progettati professionalmente, avatar AI e opzioni di testo animato per aiutarti a personalizzare il tuo video promozionale. Puoi facilmente integrare il tuo materiale video o scegliere dalla nostra vasta libreria multimediale per ottenere un video unico e creativo.

HeyGen può creare video promozionali coinvolgenti per il college?

Assolutamente! HeyGen è un creatore di video promozionali ideale per il college, permettendoti di produrre rapidamente tour virtuali del campus e video educativi coinvolgenti. Utilizza i nostri strumenti versatili per creare video promozionali che mostrano efficacemente la tua istituzione.

HeyGen supporta voiceover e sottotitoli per contenuti promozionali?

Sì, HeyGen supporta pienamente la generazione di voiceover di alta qualità e sottotitoli automatici per tutti i tuoi video promozionali. Basta inserire il tuo script e HeyGen creerà voiceover chiari e sottotitoli accurati per migliorare l'accessibilità e il coinvolgimento.

