Collage Video Maker: Crea Video Collage Straordinari

Combina foto e video in compilation video coinvolgenti per i social media, arricchite con generazione di voce narrante professionale.

Crea una compilation video collage di 30 secondi che scalda il cuore, mostrando i tuoi migliori ricordi di vacanza dell'ultimo anno. Questo video è per amici e familiari sui social media, con uno stile visivo caldo e nostalgico, transizioni morbide e un sottofondo strumentale vivace. Sfrutta i Templates e le scene di HeyGen per assemblare rapidamente i tuoi clip e foto in un bellissimo ricordo condivisibile.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa una dinamica compilation video di 45 secondi per piccole imprese per evidenziare le caratteristiche principali dei prodotti o i benefici dei servizi. Punta a un'estetica visiva elegante e moderna con tagli rapidi e una voce narrante professionale e coinvolgente per spiegare chiaramente ogni punto. Adatta questo video per potenziali clienti su LinkedIn, garantendo chiarezza e impatto, e considera l'aggiunta di sottotitoli per una maggiore accessibilità.
Prompt di Esempio 2
Produci un vivace video collage di 15 secondi per il riepilogo di un evento, perfetto per una rapida condivisione su Instagram Stories. Rivolgiti ai partecipanti alla festa o agli eventi con uno stile visivo energico, incorporando clip brevi e dinamici e GIF divertenti per catturare l'atmosfera. Utilizza il ridimensionamento dell'aspetto e le esportazioni di HeyGen per ottimizzare il video per varie piattaforme social, garantendo il massimo coinvolgimento.
Prompt di Esempio 3
Progetta una panoramica storica informativa di 60 secondi utilizzando collage fotografici coinvolgenti per illustrare un concetto complesso per studenti o apprendenti online. Lo stile visivo dovrebbe essere chiaro e illustrativo, accompagnato da una narrazione calma ed esplicativa. Sfrutta il Text-to-video di HeyGen da script per creare efficacemente una voce narrante di accompagnamento e considera l'uso di un avatar AI per presentare il contenuto in modo accessibile e coinvolgente.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Collage Video Maker

Combina senza sforzo le tue foto e video preferiti in storie visive straordinarie con il nostro intuitivo collage video maker, perfetto per la condivisione ovunque.

1
Step 1
Scegli il Tuo Layout
Inizia selezionando tra una varietà di template di collage pre-progettati per stabilire la struttura visiva perfetta per il tuo progetto video.
2
Step 2
Aggiungi i Tuoi Media
Popola il layout scelto con foto e clip video dalla tua libreria multimediale, creando una storia visiva dinamica dai tuoi collage fotografici.
3
Step 3
Migliora e Affina
Personalizza ulteriormente il tuo collage con strumenti di editing integrati, aggiungendo voci narranti o musica di sottofondo per elevare la tua compilation video.
4
Step 4
Esporta la Tua Creazione
Finalizza il tuo video collage ed esportalo nel formato di aspetto desiderato, pronto per essere condiviso su varie piattaforme social.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Contenuti Motivazionali e Ispirazionali

.

Crea video collage ispiratori che risuonano profondamente e sollevano il tuo pubblico di riferimento.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare video collage unici per i social media?

HeyGen potenzia la tua creatività offrendo una varietà di template e scene, permettendoti di assemblare compilation video coinvolgenti con avatar AI e funzionalità text-to-video, perfette per la condivisione sui social media.

HeyGen funziona come un creatore di video collage online con funzionalità di editing robuste?

Sebbene HeyGen eccella nella generazione di video AI, le sue robuste funzionalità di editing, inclusa l'integrazione della libreria multimediale e i controlli di branding, ti permettono di creare compilation video dinamiche e montaggi combinando vari elementi in modo efficace.

Posso integrare avatar AI e voci narranti professionali nei miei progetti di video collage usando HeyGen?

Assolutamente! HeyGen ti consente di arricchire i tuoi video collage con avatar AI realistici e voci narranti professionali, trasformando semplici compilation in storie visive coinvolgenti senza le complessità dell'editing video tradizionale.

Che tipo di template creativi sono disponibili per un video collage in HeyGen?

HeyGen offre una ricca selezione di template creativi progettati per avviare i tuoi progetti di video collage. Questi template possono essere personalizzati con il tuo branding, media di stock e contenuti generati da AI per formare compilation accattivanti.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo