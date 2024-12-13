Sblocca la Creatività del Team con un Creatore di Video per Sistemi di Collaborazione

Ottimizza il tuo flusso di lavoro creativo con la collaborazione video in tempo reale e avatar AI per la generazione istantanea di video.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Immagina un video istruttivo dinamico di 90 secondi rivolto a editor video remoti e team creativi distribuiti, mostrando il potere della collaborazione video in tempo reale. Questo video dovrebbe presentare un'estetica visiva moderna e coinvolgente, accompagnata da una narrazione ispiratrice e autorevole. Sottolinea come la funzione "Testo-a-video da script" di HeyGen possa trasformare idee in contenuti raffinati, perfetti per progetti di editing video remoto.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video formativo aziendale informativo di 2 minuti rivolto a professionisti del marketing e team di comunicazione aziendale, dettagliando un processo efficiente di revisione e approvazione. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere raffinato e autorevole, trasmettendo fiducia e affidabilità. Illustra come i "Sottotitoli/didascalie" automatici di HeyGen facilitino l'integrazione senza soluzione di continuità del feedback e garantiscano l'accessibilità in tutti i progetti video.
Prompt di Esempio 3
Produci un annuncio sui social media energico di 45 secondi per piccoli imprenditori e creatori di contenuti, evidenziando la creazione semplificata di video online. Questo video necessita di uno stile visivo vivace e accattivante, abbinato a una voce entusiasta e amichevole. Dimostra come gli "Avatar AI" di HeyGen possano dare vita immediatamente a un flusso di lavoro creativo, rendendo i video professionali accessibili a tutti.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video per Sistemi di Collaborazione

Ottimizza il tuo flusso di lavoro creativo e migliora la collaborazione del team con strumenti potenti e integrati per la produzione video, dall'ideazione all'esportazione finale.

1
Step 1
Carica gli Asset del Team
Inizia caricando tutti i tuoi file multimediali necessari e asset del brand in uno spazio di lavoro cloud centralizzato, sfruttando la gestione sicura dei file e il supporto della libreria multimediale/stock per un facile accesso.
2
Step 2
Collabora sui Contenuti Video
Utilizza le funzionalità integrate per la collaborazione video in tempo reale, permettendo al tuo team di lavorare insieme sulle scene e aggiungere avatar AI in modo efficiente all'interno del progetto.
3
Step 3
Raccogli Feedback con Revisione e Approvazione
Facilita cicli di feedback efficienti con strumenti integrati di revisione e approvazione e funzionalità di chat e commento integrate, assicurando che tutti i membri del team possano fornire input attuabili direttamente sulla timeline del video.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video Finale
Completa il tuo flusso di lavoro creativo esportando il tuo video in vari formati e ridimensionamento ed esportazione del rapporto d'aspetto, pronto per una condivisione senza soluzione di continuità su tutte le tue piattaforme, gestendo le fasi finali con facilità.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Produzione Efficiente di Annunci Video AI

Permetti ai team di marketing di collaborare senza intoppi e creare annunci video ad alte prestazioni in pochi minuti, accelerando i lanci delle campagne.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la gestione del flusso di lavoro video per i team?

HeyGen semplifica il processo creativo abilitando la conversione efficiente da testo a video da script e la generazione avanzata di voiceover. Questa piattaforma assicura una gestione del progetto senza intoppi per la creazione di video, guidando il tuo contenuto dal concetto alla realizzazione con facilità.

Quali funzionalità offre HeyGen per creare video di alta qualità e professionali?

HeyGen offre agli utenti avatar AI realistici e una selezione diversificata di template e scene per una produzione rapida di contenuti. Inoltre, fornisce sottotitoli/didascalie robusti e ridimensionamento ed esportazione flessibili del rapporto d'aspetto, permettendoti di creare con facilità per qualsiasi piattaforma.

HeyGen può aiutare a mantenere una coerenza di branding in tutti i contenuti video?

Assolutamente. HeyGen fornisce controlli di branding completi per applicare senza sforzo il tuo logo e i colori del brand a ogni video. Questa funzionalità, combinata con un ampio supporto di libreria multimediale/stock, aiuta a garantire che tutti i tuoi asset visivi rappresentino costantemente l'identità del tuo brand.

Quali opzioni tecniche di output sono disponibili all'interno di HeyGen per la creazione di video?

HeyGen assicura versatilità per la tua creazione di video online offrendo funzionalità tecniche essenziali come trascrizione e sottotitoli automatici e ridimensionamento ed esportazione precisi del rapporto d'aspetto. Questi strumenti aiutano a ottimizzare i tuoi video per diversi requisiti tecnici e canali di distribuzione.

