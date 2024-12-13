Creatore di Video Annunci di Collaborazione per un Impatto Immediato

Annuncia partnership senza sforzo con avatar AI, creando video annunci coinvolgenti in pochi minuti.

Crea un video dinamico di 30 secondi per annunciare una collaborazione, rivolto a imprese e marketer, mostrando la nuova partnership con uno stile visivo professionale e vivace, accompagnato da voiceover chiari generati dall'AI per introdurre i benefici principali. Sfrutta gli avatar AI di HeyGen per dare vita al tuo messaggio con un tocco personale.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video coinvolgente di 45 secondi per annunciare una partnership, perfetto per piccole imprese e startup. Utilizza uno stile visivo moderno e accessibile con una narrazione amichevole, enfatizzando come questa collaborazione risolva un problema comune. Questo video dovrebbe utilizzare efficacemente i modelli e le scene predefinite di HeyGen per semplificare la creazione e includere la funzione testo-a-video da script per facilitare la produzione.
Prompt di Esempio 2
Progetta un video sofisticato di 60 secondi per annunciare una partnership per agenzie creative e clienti aziendali, concentrandoti sulla coerenza del marchio e sull'alto valore di produzione. Adotta un'estetica visiva cinematografica e raffinata con musica personalizzata del marchio, evidenziando l'importanza strategica della nuova impresa. Assicurati l'integrazione del marchio incorporando il supporto della libreria multimediale/stock pertinente e fornisci accessibilità multilingue tramite sottotitoli.
Prompt di Esempio 3
Produci un video conciso di 15 secondi per i social media per creatori di contenuti e manager dei social media, annunciando un nuovo entusiasmante progetto congiunto. Impiega uno stile veloce e visivamente accattivante, ottimizzato per un consumo rapido su piattaforme come Instagram o TikTok. Utilizza i sottotitoli di HeyGen per garantire l'accessibilità e abilita la creazione rapida utilizzando la funzione testo-a-video da script per trasmettere efficacemente il tuo messaggio.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video Annunci di Collaborazione

Crea video annunci di collaborazione e partnership coinvolgenti con la piattaforma video AI intuitiva di HeyGen, progettata per velocità e finitura professionale.

1
Step 1
Crea il Tuo Progetto
Inizia il tuo video annuncio scegliendo tra una varietà di modelli professionali o inizia con una tela bianca nell'interfaccia intuitiva di HeyGen.
2
Step 2
Aggiungi Avatar AI
Dai vita al tuo annuncio selezionando tra diversi avatar AI per presentare il tuo messaggio, migliorando il coinvolgimento.
3
Step 3
Applica il Tuo Branding
Personalizza il tuo video con i colori e il logo del tuo marchio utilizzando i controlli di branding di HeyGen, garantendo un aspetto coerente e professionale.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Renderizza il tuo video annuncio di collaborazione completato in vari rapporti d'aspetto per diverse piattaforme e facilita facilmente la condivisione sui social media con pochi clic.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Ispira con Annunci Strategici

.

Consegna messaggi video ispiratori per annunciare collaborazioni, motivando team e partner con contenuti chiari e coinvolgenti generati dall'AI.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video annunci di collaborazione e partnership?

HeyGen agisce come un creatore di video annunci di collaborazione di primo livello, offrendo modelli intuitivi e potenti avatar AI per semplificare il tuo processo creativo. Puoi produrre rapidamente video annunci professionali che riflettono l'identità del tuo marchio, rendendo le comunicazioni di partnership impattanti e coinvolgenti.

Quali strumenti potenziati dall'AI offre HeyGen per migliorare i video annunci?

HeyGen sfrutta strumenti avanzati potenziati dall'AI come avatar AI realistici e voiceover AI fluidi per elevare i tuoi video annunci. Queste funzionalità si integrano direttamente nel nostro editor video, consentendo una creazione testo-a-video efficiente senza strumenti di editing video complessi.

HeyGen può aiutare a mantenere la coerenza del marchio in tutti i video annunci?

Assolutamente. HeyGen fornisce controlli di branding robusti, permettendoti di integrare il tuo logo, colori e font direttamente nei tuoi video annunci. Utilizzando i nostri modelli diversificati e l'ampia libreria di filmati stock, garantisci un aspetto coerente e professionale per tutte le tue comunicazioni.

Come posso ottimizzare i miei video annunci per una maggiore portata e coinvolgimento utilizzando HeyGen?

HeyGen consente una facile ottimizzazione per la condivisione sui social media con il ridimensionamento flessibile del rapporto d'aspetto per varie piattaforme. Puoi incorporare efficacemente una forte call-to-action nei tuoi video annunci per stimolare il coinvolgimento del pubblico e massimizzare l'impatto del tuo messaggio.

