Creatore di Video per l'Allineamento Collaborativo nei Progetti di Team

Ottimizza la creazione di video e raggiungi un perfetto allineamento del team generando istantaneamente video professionali direttamente dal tuo script.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video dinamico di 90 secondi rivolto a piccoli imprenditori e digital marketer, illustrando la potenza di un creatore di video AI per campagne di marketing diversificate. I visual dovrebbero essere vivaci e coinvolgenti, presentando vari casi d'uso come presentazioni di prodotti e testimonianze, il tutto consegnato da un avatar AI amichevole ed espressivo, sfruttando la capacità degli avatar AI di HeyGen. L'audio sarà vivace e ispirante, sottolineando la facilità di creare contenuti di alta qualità su larga scala.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video istruttivo di 2 minuti progettato per formatori aziendali ed educatori, dettagliando il processo di Generazione Video End-to-End da un semplice script. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e informativo, utilizzando grafica animata e registrazioni dello schermo per chiarire i passaggi complessi, con una voce autorevole ma calma generata attraverso la funzione di testo-a-video da script di HeyGen. Questo mira a semplificare la creazione di moduli di apprendimento strutturati, evidenziando la natura completa degli strumenti.
Prompt di Esempio 3
Produci un video accattivante di 45 secondi per creatori di contenuti sui social media, dimostrando quanto rapidamente si possa creare contenuti straordinari utilizzando strumenti di creazione video intuitivi. L'estetica visiva dovrebbe essere veloce e consapevole delle tendenze, incorporando tagli rapidi, effetti moderni e palette di colori vivaci, il tutto costruito in modo efficiente con i Template & scene di HeyGen. L'audio di accompagnamento sarà energico e contemporaneo, enfatizzando la rapida produzione di contenuti e la versatilità creativa senza compromettere la qualità.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Creatore di Video per l'Allineamento Collaborativo

Ottimizza la creazione di video di team con potenti funzionalità AI e collaborative, assicurando che ogni progetto sia perfettamente allineato e d'impatto dall'inizio alla fine.

Step 1
Crea il Tuo Progetto Video
Inizia il tuo progetto video con facilità scegliendo tra una varietà di Template & scene professionali o iniziando da zero. Utilizza strumenti intuitivi per impostare le basi del tuo contenuto.
Step 2
Aggiungi Contenuti Potenziati dall'AI
Incolla il tuo script per generare istantaneamente scene video con contenuti potenziati dall'AI utilizzando la nostra capacità di testo-a-video da script. Migliora il tuo messaggio integrando visual accattivanti ed elementi dinamici.
Step 3
Seleziona Feedback e Allinea
Invita i membri del team a rivedere e fornire feedback direttamente sul tuo video. Implementa facilmente i suggerimenti con le nostre funzionalità di editing video collaborativo per garantire un pieno allineamento del team e chiarezza del messaggio attraverso strumenti di revisione dedicati.
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo video ed esportalo in vari formati e rapporti d'aspetto adatti a diverse piattaforme utilizzando il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto, completando il tuo processo di Generazione Video End-to-End.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Accelera la Produzione di Contenuti per i Social Media

Produci rapidamente contenuti accattivanti per i social media, mantenendo la coerenza del brand e facilitando approvazioni rapide del team.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen il processo di creazione video?

HeyGen semplifica gli strumenti di creazione video offrendo una piattaforma di Generazione Video End-to-End, permettendo agli utenti di produrre video professionali senza sforzo. Puoi trasformare il testo in video da script utilizzando avatar AI e voiceover AI, rendendolo un potente creatore di video AI.

Quali funzionalità offre HeyGen per l'allineamento collaborativo nei video per i team?

HeyGen funziona come un potente creatore di video per l'allineamento collaborativo offrendo robusti strumenti di collaborazione video. La sua soluzione basata su cloud supporta l'editing video collaborativo e strumenti di revisione, garantendo una collaborazione di team senza intoppi e un allineamento del progetto.

HeyGen può convertire script in video professionali utilizzando l'AI?

Sì, HeyGen eccelle nel convertire il testo in video da script con notevole facilità. La nostra piattaforma sfrutta avanzate capacità di avatar AI e voiceover AI per generare video dinamici e coinvolgenti dai tuoi contenuti scritti, servendo come un versatile creatore di video.

HeyGen supporta la personalizzazione del branding per i video generati?

Assolutamente, HeyGen offre agli utenti controlli di branding completi per personalizzare i loro contenuti video generati. Puoi utilizzare Template & scene e integrare i tuoi loghi e colori, assicurando che ogni video si allinei perfettamente con l'identità del tuo brand.

