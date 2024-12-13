Generatore di Video per Contatti a Freddo per un Coinvolgimento Immediato

Prenota più incontri creando messaggi video personalizzati con potenti avatar AI che catturano l'attenzione.

400/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video dinamico di 45 secondi per la presentazione di un prodotto, pensato per i team di marketing che vogliono lanciare nuove funzionalità utilizzando video generati dall'AI. Questo video dovrebbe presentare uno stile visivo moderno e ad alta energia con tagli rapidi e grafiche coinvolgenti, accompagnato da una colonna sonora vivace e un voiceover persuasivo. Sfrutta la capacità di trasformare il testo in video per convertire rapidamente il testo di marketing in immagini accattivanti.
Prompt di Esempio 2
Progetta un video di benvenuto caldo e invitante di 60 secondi per i proprietari di piccole imprese, perfetto per presentare il loro marchio a nuovi clienti con video personalizzati. Lo stile visivo dovrebbe essere autentico e amichevole, magari utilizzando un'illuminazione soffusa e immagini relazionabili dalla libreria multimediale, mentre l'audio dovrebbe presentare un voiceover calmo e rassicurante. Utilizza la funzione di modelli e scene per assemblare facilmente un messaggio dall'aspetto professionale.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video esplicativo conciso di 30 secondi per startup tecnologiche o fornitori di soluzioni, concentrandoti sul potere del video prospecting per semplificare offerte complesse. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere pulito, diretto e altamente informativo, con animazioni semplici e un voiceover chiaro e articolato. Assicurati che il video possa essere facilmente adattato per diverse piattaforme utilizzando il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video per Contatti a Freddo

Crea facilmente messaggi video personalizzati su larga scala utilizzando l'AI, catturando i tuoi potenziali clienti e aumentando il coinvolgimento nelle campagne di contatto a freddo.

1
Step 1
Crea il Tuo Copione Video Principale
Inizia scrivendo il tuo messaggio principale, che la nostra funzione di trasformazione del testo in video convertirà in immagini coinvolgenti con il tono perfetto.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI e la Voce
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI che rappresentano al meglio il tuo marchio e seleziona un voiceover dal suono naturale per i tuoi video personalizzati.
3
Step 3
Applica la Personalizzazione Dinamica
Sfrutta la trasformazione del testo in video per inserire dinamicamente dettagli specifici del destinatario, creando messaggi video unici e personalizzati per ogni potenziale cliente.
4
Step 4
Genera e Affina i Tuoi Video
Produci automaticamente il tuo lotto di video generati dall'AI e rivedili per garantire l'accuratezza. Aggiungi sottotitoli/didascalie per l'accessibilità prima di finalizzare il tuo contatto.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Costruisci Fiducia con Testimonianze Video

.

Crea facilmente potenti testimonianze video e case study per instillare fiducia e accelerare la fiducia con nuovi potenziali clienti nel contatto a freddo.

background image

Domande Frequenti

Cosa rende HeyGen un efficace generatore di video per contatti a freddo?

HeyGen è un efficace generatore di video per contatti a freddo perché consente la creazione di video altamente personalizzati utilizzando avatar AI e tecnologia avanzata di trasformazione del testo in video, aumentando significativamente il coinvolgimento delle tue campagne.

Posso generare facilmente video AI da un copione con HeyGen?

Sì, HeyGen trasforma il tuo copione video in video AI di alta qualità con avatar AI realistici e generazione di voiceover personalizzabile, semplificando il tuo processo di creazione di contenuti.

Quali funzionalità offre HeyGen per creare messaggi video personalizzati coerenti?

HeyGen offre una libreria completa di modelli e controlli di branding robusti, permettendoti di mantenere un'identità visiva coerente per tutti i tuoi messaggi video personalizzati su varie piattaforme come campagne email o LinkedIn.

Come assicura HeyGen video AI di alta qualità per il prospecting?

HeyGen assicura video AI di alta qualità per il video prospecting sfruttando la tecnologia avanzata di trasformazione del testo in video, avatar AI realistici e generazione di voiceover versatile per offrire contenuti coinvolgenti.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo