Creatore di Video per il Miglioramento del Codice: Automatizza la Creazione di Video

Ottimizza il tuo processo di creazione video potenziato dall'AI generando video da JSON, arricchiti con template e scene dinamiche.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video coinvolgente di 90 secondi per data scientist e specialisti in automazione del marketing, mostrando la potenza di creare video in modo programmatico per campagne personalizzate. L'approccio visivo dovrebbe essere dinamico, con visualizzazioni di dati che si fondono perfettamente con Template e scene professionali, utilizzando una voce narrante entusiasta e chiara generata dalla funzione di generazione di voiceover di HeyGen. Sottolinea come questo approccio consenta di creare contenuti video scalabili basati sui dati.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video istruttivo di 1 minuto e 30 secondi rivolto a formatori tecnici e ingegneri del software, illustrando come la creazione di video potenziata dall'AI possa semplificare la produzione di tutorial tecnici. Lo stile visivo dovrebbe essere altamente educativo, con condivisioni di schermo nitide di esempi di codice e annotazioni chiare, arricchite da elementi visivi pertinenti dalla libreria multimediale/supporto stock e sottotitoli/caption precisi. L'audio dovrebbe presentare una voce calma e articolata che spiega l'integrazione utilizzando un SDK video.
Prompt di Esempio 3
Crea un video conciso di 1 minuto per sviluppatori web e sviluppatori API, dimostrando come parametrizzare il tuo video per diverse piattaforme di distribuzione di contenuti. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e interattivo, con frammenti di codice in JavaScript che si trasformano senza soluzione di continuità in diversi output video, con una voce narrante sicura e coinvolgente. Sottolinea la flessibilità degli avatar AI di HeyGen e la sua funzione di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto per creare video utilizzando il codice per vari casi d'uso.
immagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Creatore di Video per il Miglioramento del Codice

Sfrutta la potenza del codice per creare, personalizzare e automatizzare video professionali in modo programmatico con efficienza e scalabilità senza pari.

Step 1
Crea la Logica del Tuo Video
Definisci la struttura e il contenuto del tuo video in modo programmatico. Usa JSON o un approccio basato sui dati simile per specificare scene, media e testo per un controllo preciso sul tuo output.
Step 2
Aggiungi Elementi Dinamici
Integra dati dinamici e avatar AI coinvolgenti parametrizzando il tuo contenuto video. Questo consente una personalizzazione automatizzata e aggiornamenti senza sforzo su più versioni video.
Step 3
Genera e Orchestra
Utilizza la nostra robusta API REST o SDK video per automatizzare i video dalle tue istruzioni codificate. Il nostro sistema trasforma efficacemente il tuo script e le tue risorse in video di alta qualità utilizzando la tecnologia Testo-a-video da script.
Step 4
Esporta e Scala
Distribuisci le tue produzioni senza problemi esportando i tuoi video generati in vari rapporti d'aspetto. Il nostro servizio cloud scalabile assicura che il tuo contenuto sia pronto per qualsiasi piattaforma.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Generazione Programmatica di Annunci

Produci rapidamente e personalizza video di marketing e annunci ad alto volume utilizzando il codice, consentendo campagne basate sui dati e prestazioni ottimizzate.

Come possono gli sviluppatori automatizzare la creazione di video con HeyGen?

HeyGen fornisce strumenti potenti per gli sviluppatori per automatizzare i video in modo programmatico. La nostra robusta API REST ti consente di creare video utilizzando il codice, integrandosi perfettamente nei tuoi flussi di lavoro esistenti per generare contenuti dinamici su larga scala. Questo consente una creazione di video potenziata dall'AI efficiente e scalabile.

HeyGen supporta l'uso di avatar AI nei video generati?

Sì, HeyGen consente agli utenti di sfruttare avatar AI realistici per i loro progetti video. Questi avatar avanzati migliorano la tua creazione di video potenziata dall'AI, fornendo un presentatore unico e coinvolgente senza la necessità di riprese tradizionali.

Quali capacità offre HeyGen per la generazione di video basata sui dati?

HeyGen eccelle nella creazione di video basata sui dati, permettendoti di parametrizzare il tuo contenuto video utilizzando dati esterni. Puoi generare video da JSON o altri dati strutturati, garantendo un output video personalizzato e dinamico per varie applicazioni. Questa funzione è ideale per la produzione di contenuti scalabili.

HeyGen può integrarsi con i linguaggi di programmazione esistenti per la creazione di video?

Assolutamente, l'API di HeyGen è progettata per un'integrazione flessibile, permettendoti di creare video utilizzando il codice nel tuo linguaggio di programmazione preferito, come JavaScript. Il nostro SDK video e gli endpoint API rendono semplice incorporare le capacità del creatore di video per il miglioramento del codice di HeyGen direttamente nelle tue applicazioni.

