Creatore di Video del Codice di Condotta: Semplifica la Formazione sulla Conformità

Produci video di formazione sulla conformità coinvolgenti senza sforzo con avatar AI.

È necessario un video animato vivace di 60 secondi per i nuovi assunti, che funzioni come un iniziale "video di formazione sulla conformità" per introdurre i valori fondamentali dell'azienda e il codice di condotta dei dipendenti in modo amichevole e coinvolgente. Lo stile visivo dovrebbe essere colorato e invitante, utilizzando avatar AI in stile cartone animato per presentare i principi chiave, mentre l'audio presenta una voce fuori campo vivace e chiara generata utilizzando le capacità di generazione di Voiceover di HeyGen, rendendo i temi complessi facili da comprendere e producendo un "video coinvolgente" che stabilisce un tono positivo per il comportamento etico fin dal primo giorno.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un sofisticato video di formazione etica di 90 secondi su misura per i manager di livello intermedio, presentando uno scenario sfumato che coinvolge un comune dilemma etico sul posto di lavoro. Lo stile visivo dovrebbe essere professionale e realistico, con avatar AI di HeyGen in un ambiente d'ufficio simulato, completato da una voce fuori campo calma e autorevole e testo chiaro sullo schermo da script per i punti chiave. Questo "video di qualità professionale" dovrebbe incoraggiare una discussione ponderata e rafforzare l'importanza di prendere decisioni sagge, sfruttando i Template e le scene di HeyGen per un aspetto raffinato.
Prompt di Esempio 2
Si cerca un dinamico "video del codice di condotta guidato dall'AI" di 45 secondi per una base di dipendenti globalmente diversificata, con un focus sull'inclusività e il rispetto. Lo stile visivo sarà moderno e pulito, mostrando una gamma diversificata di avatar AI di HeyGen, ognuno che parla una lingua diversa o mostra sottotitoli per trasmettere il messaggio universalmente. L'audio presenterà più voci fuori campo generate attraverso la generazione di Voiceover di HeyGen, con punti essenziali rinforzati tramite Sottotitoli/didascalie. Questo approccio creativo assicura un "video coinvolgente" che risuona con tutti, indipendentemente dalla loro posizione o lingua principale.
Prompt di Esempio 3
Per un aggiornamento vitale al codice di condotta dell'azienda, produci un video di annuncio conciso di 30 secondi utilizzando l'"editor video AI" di HeyGen. Il video dovrebbe avere uno stile visivo energico e d'impatto, incorporando sovrapposizioni di testo dinamiche e filmati di repertorio pertinenti dalla libreria multimediale/supporto stock di HeyGen. L'audio sarà diretto e al punto, con una traccia di sottofondo vivace, progettata per catturare immediatamente l'attenzione di tutti i dipendenti. Questo progetto "creatore di video del codice di condotta" enfatizzerà la facilità di adattare i "Template e scene" esistenti per un rapido dispiegamento e può essere esportato con vari rapporti d'aspetto utilizzando il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto.
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Creatore di Video del Codice di Condotta

Semplifica la formazione sulla conformità con video coinvolgenti guidati dall'AI. Trasforma facilmente il tuo codice di condotta in contenuti professionali e memorabili in pochi semplici passaggi.

1
Step 1
Incolla il Tuo Script
Inizia incollando il tuo contenuto esistente del codice di condotta nella piattaforma. Questo script si convertirà istantaneamente in un video di base utilizzando la nostra capacità di testo-a-video da script.
2
Step 2
Seleziona un Avatar AI
Scegli da una libreria diversificata di avatar AI professionali per presentare il tuo codice di condotta. Questi presentatori guidati dall'AI danno vita al tuo script con una narrazione coinvolgente.
3
Step 3
Applica Template e Branding
Utilizza template pre-progettati per strutturare il tuo video e applica i controlli di branding della tua azienda per un aspetto coerente e professionale in tutto il video.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video
Finalizza il tuo video di qualità professionale ed esportalo facilmente in più formati, rendendolo pronto per la tua formazione sulla conformità o altre distribuzioni.

Casi d'Uso

Chiarisci Aggiornamenti di Politica Complessi

Usa l'editor video AI di HeyGen per semplificare video di formazione etica complessi e aggiornamenti di politica in contenuti facilmente digeribili e di qualità professionale.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare a creare video di formazione etica coinvolgenti?

La piattaforma intuitiva di HeyGen funge da motore creativo, permettendoti di trasformare un semplice script in video di formazione etica di qualità professionale e coinvolgenti. Puoi sfruttare diversi avatar AI e template per rendere il tuo contenuto visivamente accattivante, relazionabile e memorabile per il tuo pubblico.

HeyGen può personalizzare l'aspetto dei video di formazione sulla conformità?

Assolutamente. HeyGen fornisce controlli di branding robusti, permettendoti di personalizzare l'aspetto dei tuoi video di formazione sulla conformità con il tuo logo, i colori del marchio e stili unici. Questo assicura che i tuoi video di qualità professionale si allineino perfettamente con la tua identità aziendale.

Qual è il processo per generare un video del codice di condotta di qualità professionale utilizzando HeyGen?

Con HeyGen, puoi facilmente generare un video del codice di condotta di qualità professionale iniziando con uno script e selezionando un avatar AI. La nostra capacità di testo-a-video da script, combinata con una libreria di template, semplifica il processo di editing video, rendendo semplice produrre video coinvolgenti rapidamente.

HeyGen rende la formazione sulla conformità più memorabile e d'impatto?

Sì, HeyGen aumenta significativamente la ritenzione e rende la formazione sulla conformità più memorabile trasformando politiche aride in video coinvolgenti. I nostri strumenti guidati dall'AI aiutano a creare contenuti visivamente accattivanti con avatar AI e scene dinamiche, assicurando che il tuo messaggio sia compreso e ricordato.

