Generatore di Spiegazioni del Codice di Condotta: Creazione Video AI Facile

Semplifica la conformità e l'onboarding per i team HR con video esplicativi coinvolgenti, sfruttando avatar AI per una comunicazione professionale e coerente.

Immagina un video dinamico di 45 secondi, pensato per i team HR, che mostri la facilità e la potenza di un generatore di spiegazioni del codice di condotta. Con uno stile visivo raffinato e autorevole, accompagnato da una voce chiara e coinvolgente, questo video dovrebbe dimostrare come i team possano produrre facilmente video esplicativi coinvolgenti da un semplice script utilizzando la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video, semplificando la comunicazione delle politiche vitali.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di benvenuto di 60 secondi, specificamente rivolto ai nuovi dipendenti, che introduca delicatamente il codice di condotta essenziale dei dipendenti e sottolinei gli standard etici dell'azienda. Questo video dovrebbe adottare un'estetica visiva amichevole e rassicurante, con una voce calda e informativa, sfruttando gli avatar AI di HeyGen per trasmettere il messaggio in modo coinvolgente e memorabile ai nuovi assunti.
Prompt di Esempio 2
Immagina un video esplicativo di 30 secondi rivolto ai leader aziendali e agli ufficiali di conformità, che evidenzi i benefici strategici di uno strumento avanzato di codice di condotta AI. Con un design visivo elegante e professionale e un tono autorevole, il video dovrebbe trasmettere con forza come questa innovazione aiuti le organizzazioni a mitigare i rischi in modo efficace. Utilizza la generazione di Voiceover di HeyGen per trasmettere un messaggio chiaro, conciso e d'impatto.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video visivamente attraente di 45 secondi, creato per i proprietari di piccole imprese e i responsabili HR, che presenti elegantemente la versatilità di un modello di codice di condotta. Il video dovrebbe impiegare uno stile visivo moderno e adattivo, dimostrando vividamente ampie opzioni di personalizzazione per un'integrazione senza soluzione di continuità del branding aziendale. Utilizza i robusti Template & scene di HeyGen per mostrare quanto facilmente gli utenti possano adattare questi documenti cruciali alla loro identità organizzativa unica.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Spiegazioni del Codice di Condotta

Genera video esplicativi chiari e coinvolgenti per il tuo codice di condotta, assicurando che il tuo team comprenda e aderisca agli standard etici senza sforzo.

1
Step 1
Inserisci il Contenuto della Tua Politica
Inizia inserendo il tuo script di politica del codice di condotta. La capacità di HeyGen di trasformare il testo in video lo convertirà in una base video dinamica.
2
Step 2
Scegli il Tuo Presentatore AI
Seleziona da una vasta gamma di avatar AI per rappresentare visivamente il tuo messaggio, rendendo il tuo spiegatore coinvolgente e relazionabile per il tuo team.
3
Step 3
Brandizza e Affina il Tuo Video
Applica i controlli di branding della tua azienda, inclusi loghi e colori, per assicurarti che il tuo video esplicativo si allinei perfettamente con la tua identità aziendale.
4
Step 4
Esporta per una Distribuzione Ampia
Esporta facilmente il tuo video finito utilizzando il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto, pronto per essere condiviso con i team HR per l'onboarding o la formazione sulla conformità.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Comunica Aggiornamenti di Politica in Modo Efficace

.

Produci rapidamente clip video concise e coinvolgenti per annunciare aggiornamenti del codice di condotta, promuovendo la consapevolezza proattiva e mitigando i rischi.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di una spiegazione del codice di condotta per i dipendenti?

Lo strumento AI di codice di condotta di HeyGen consente ai team HR di generare rapidamente video esplicativi coinvolgenti a partire da un testo, garantendo che i dipendenti comprendano gli standard etici vitali e la conformità durante l'onboarding. Questo processo efficiente aiuta a mitigare i rischi associati a incomprensioni.

Posso personalizzare i video del codice di condotta per adattarli al branding della mia azienda?

Sì, HeyGen offre controlli di branding robusti, permettendoti di incorporare il logo e i colori della tua azienda. Puoi utilizzare modelli personalizzabili e avatar AI per allineare ogni video di politica del codice di condotta con la tua specifica identità di marca.

Qual è il processo per generare un video del codice di condotta con HeyGen?

Con lo strumento AI di codice di condotta di HeyGen, basta inserire il tuo script o utilizzare un modello di codice di condotta pre-progettato. HeyGen lo trasformerà quindi in un video esplicativo coinvolgente utilizzando avatar AI e voiceover, pronto per la tua formazione sulla conformità.

Come aiutano gli spiegatori potenziati dall'AI di HeyGen a mitigare i rischi e migliorare la conformità?

I video esplicativi coinvolgenti di HeyGen, con avatar AI e voiceover chiari, comunicano efficacemente gli standard etici e i dettagli sulle azioni disciplinari. Questo migliora la comprensione dei dipendenti, migliorando la conformità complessiva e aiutando a mitigare i potenziali rischi per la tua organizzazione.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo