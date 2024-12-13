Generatore di Video di Formazione per un Coaching Coinvolgente

Genera rapidamente video di formazione professionali con testo-a-video da copione, trasformando il tuo processo L&D.

Progetta un video coinvolgente di 60 secondi rivolto ai team L&D, dimostrando come migliorare significativamente l'onboarding dei dipendenti utilizzando un generatore di video di formazione. Questo prompt richiede uno stile visivo professionale e incoraggiante, con un avatar AI amichevole che fornisce istruzioni chiare e concise ai nuovi assunti, tutto generato in modo efficiente sfruttando la funzione di avatar AI di HeyGen.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video tutorial informativo di 45 secondi per manager o team leader, illustrando un rapido processo interno per la condivisione delle conoscenze. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere nitido, coinvolgente e professionale, utilizzando una voce narrante sicura per guidare gli spettatori attraverso i passaggi facilmente creati semplicemente inserendo un copione e utilizzando la capacità di testo-a-video di HeyGen.
Prompt di Esempio 2
Produci un video dinamico di 30 secondi rivolto ai formatori aziendali, trasformando un argomento complesso in una risorsa educativa accessibile. Lo stile visivo dovrebbe essere vivace e moderno, completato da una voce narrante articolata generata utilizzando la funzione di generazione di voiceover di HeyGen, assicurando che le idee complesse siano trasmesse con chiarezza coinvolgente.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video raffinato di 90 secondi per i dipartimenti HR, semplificando la formazione sulla conformità con un formato coinvolgente che fa risparmiare tempo. Questo video dovrebbe adottare uno stile visivo e audio autorevole ma accessibile, utilizzando l'ampia gamma di modelli e scene di HeyGen per fornire informazioni cruciali in modo visivamente attraente e facile da comprendere.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video di Formazione per il Coaching

Trasforma i tuoi sforzi L&D con video di coaching coinvolgenti alimentati da AI. Crea contenuti di formazione di alta qualità in modo efficiente per una condivisione delle conoscenze efficace.

1
Step 1
Crea il Tuo Copione Video
Inizia scrivendo o incollando il tuo contenuto di coaching. Sfrutta la funzione di testo-a-video da copione di HeyGen per trasformare rapidamente le tue idee in video di formazione professionali.
2
Step 2
Scegli il Tuo Avatar AI e Voce
Seleziona da una vasta gamma di avatar AI realistici per rappresentare il tuo coach. Questa funzione di personalizzazione garantisce una consegna coinvolgente e coerente del tuo contenuto di formazione.
3
Step 3
Applica Branding e Miglioramenti
Personalizza i tuoi video di formazione con i colori e il logo del tuo marchio utilizzando i controlli di branding di HeyGen. Questo assicura che tutto il tuo contenuto di coaching sia in linea con l'identità della tua organizzazione, perfetto per i team L&D.
4
Step 4
Esporta e Condividi la Tua Formazione
Esporta facilmente il tuo video di coaching completato in vari formati adatti a qualsiasi piattaforma. Distribuisci queste preziose risorse educative in tutta la tua organizzazione per potenziare la condivisione delle conoscenze.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica Concetti Complessi per il Coaching

.

Scomponi concetti di coaching intricati in tutorial video generati da AI facili da comprendere, rendendo l'apprendimento accessibile ed efficace.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di formazione per i team L&D?

HeyGen consente ai team L&D di produrre in modo efficiente video di formazione di alta qualità utilizzando avatar AI e capacità di testo-a-video, risparmiando significativamente tempo e sforzi nella produzione di contenuti per l'onboarding dei dipendenti e lo sviluppo delle competenze.

Posso utilizzare gli avatar AI per creare contenuti di coaching e formazione coinvolgenti con HeyGen?

Assolutamente, gli avatar AI di HeyGen danno vita ai tuoi video di formazione, offrendo un modo dinamico e coinvolgente per fornire risorse educative e guide pratiche senza bisogno di telecamere o attori.

Quali funzionalità offre HeyGen per sviluppare librerie di video tutorial complete?

HeyGen fornisce una piattaforma robusta per costruire ampie librerie di video tutorial, complete di modelli personalizzabili, voiceover AI e la capacità di generare sottotitoli, garantendo una condivisione efficace delle conoscenze e una formazione sulla conformità.

Come può HeyGen migliorare la condivisione delle conoscenze e le risorse educative della nostra organizzazione?

Sfruttando HeyGen come generatore di video AI, le organizzazioni possono trasformare rapidamente i copioni in video di formazione professionali, semplificando la condivisione delle conoscenze e fornendo risorse educative accessibili e di alta qualità per varie esigenze di apprendimento.

