Prompt di Esempio 1
Produci un video di formazione di 45 secondi per piccoli imprenditori e professionisti delle vendite, offrendo tre consigli rapidi per un coinvolgimento efficace dei clienti. L'estetica dovrebbe essere moderna ed elegante con animazioni di testo dinamiche, supportate da una voce chiara e concisa generata da un copione utilizzando la funzione di testo-a-video di HeyGen per garantire l'accuratezza.
Prompt di Esempio 2
Crea un contenuto coinvolgente di 30 secondi per i social media rivolto a studenti potenziali, promuovendo un nuovo modulo su 'Padroneggiare il Marketing Digitale' all'interno di un corso online. Il video dovrebbe avere uno stile visivo energico e dinamico con tagli rapidi e musica di sottofondo vivace, utilizzando i Template e le scene di HeyGen per avviare la creazione e mantenere la coerenza del marchio.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video di onboarding di 60 secondi per i nuovi dipendenti, spiegando i valori chiave dell'azienda e le linee guida iniziali di conformità. Lo stile visivo deve essere professionale e rassicurante, con sottotitoli facili da leggere e una voce calma e autorevole, garantendo l'accessibilità per tutti gli spettatori impiegando la funzionalità di sottotitoli/caption di HeyGen.
Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funzionano i Generatori di Video di Coaching

Trasforma facilmente le tue intuizioni in video di coaching professionali. Sfrutta l'AI per creare contenuti coinvolgenti che educano e ispirano il tuo pubblico.

1
Step 1
Componi il Tuo Copione di Coaching
Inizia redigendo il tuo contenuto istruttivo, poi utilizza la funzione di testo-a-video per convertire facilmente il tuo copione in visuali dinamiche.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Presentatore AI
Eleva il livello di professionalità del tuo video scegliendo da una selezione diversificata di avatar AI per presentare efficacemente la tua sessione di coaching.
3
Step 3
Genera Voiceover Coinvolgenti
Produci narrazioni di alta qualità per il tuo video con una generazione avanzata di voiceover, garantendo un'esperienza audio chiara e coinvolgente.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Finalizza i tuoi video di coaching d'impatto ed esportali in vari formati, pronti per ispirare ed educare il tuo pubblico.

Fornisci Coaching Motivazionale

Crea potenti video motivazionali e messaggi di coaching ispiratori per elevare e potenziare efficacemente il tuo pubblico.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di coaching coinvolgenti?

HeyGen agisce come un intuitivo Generatore di Video AI, permettendo a coach di vita e creatori di contenuti di produrre video di coaching professionali. Puoi trasformare il testo in video con avatar AI dinamici, rendendo lo storytelling professionale accessibile ed efficiente.

Posso personalizzare gli avatar AI per i miei video di formazione?

Sì, HeyGen ti consente di sfruttare diversi avatar AI e persino di creare personaggi personalizzati per i tuoi video di formazione e corsi online. Questo permette una visualizzazione della saggezza e strutture narrative trasformative che risuonano con il tuo pubblico.

Quali caratteristiche creative offre HeyGen per i contenuti video?

HeyGen fornisce potenti capacità di testo-a-video, insieme a una ricca libreria di Template per vari usi come contenuti per i social media o video promozionali. Puoi anche generare narrazioni coinvolgenti in più lingue, assicurando che il tuo messaggio raggiunga facilmente un pubblico globale.

Come può HeyGen supportare aggiornamenti facili e branding per i miei video?

HeyGen semplifica il processo di apportare aggiornamenti facili ai tuoi video, assicurando che i tuoi contenuti rimangano attuali e pertinenti. Con controlli di branding completi, puoi applicare costantemente il tuo logo e i tuoi colori su tutti i tuoi video di onboarding e formazione sulla conformità.

