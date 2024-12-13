Generatore di Video per Lezioni di Coaching: Trasforma la Tua Formazione

Potenzia la tua attività di coaching per offrire contenuti motivazionali utilizzando avatar AI dinamici per lo sviluppo coinvolgente dei dipendenti.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Per i creatori di corsi online che mirano a semplificare argomenti complessi, visualizza un video istruttivo di 90 secondi. Questo video dovrebbe utilizzare il testo per video dallo script per animare i concetti chiave, con uno stile visivo dinamico e sottotitoli/caption sincronizzati per migliorare l'accessibilità all'apprendimento per un pubblico studentesco diversificato.
Prompt di Esempio 2
I dipartimenti HR possono semplificare l'onboarding dei nuovi dipendenti con un video di benvenuto di 2 minuti che introduce la cultura e le politiche aziendali. Progetta uno stile visivo e audio caldo e informativo, sfruttando i modelli e le scene di HeyGen e il supporto della libreria multimediale/stock per riflettere un forte branding aziendale.
Prompt di Esempio 3
Le aziende globali possono raggiungere team diversificati con un video di formazione prodotto di 45 secondi, facilmente adattabile per varie regioni. Lo stile audio dovrebbe essere chiaro e conciso con generazione di voce fuori campo professionale per contenuti multilingue, mentre il video utilizza il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per adattarsi ai requisiti delle diverse piattaforme.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona un Generatore di Video per Lezioni di Coaching

Trasforma senza sforzo i tuoi script di coaching in lezioni video professionali e coinvolgenti utilizzando avatar AI, voci fuori campo e strumenti di branding personalizzabili per offrire un apprendimento d'impatto.

1
Step 1
Componi il Tuo Script di Coaching
Inizia digitando o incollando il contenuto della tua lezione di coaching. La piattaforma utilizza capacità di testo per video per trasformare il tuo script in una base video dinamica, catturando accuratamente il tuo messaggio principale.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI per rappresentare visivamente il tuo coach. Questo ti consente di creare una presenza professionale e relazionabile sullo schermo per la tua lezione senza dover registrare te stesso.
3
Step 3
Aggiungi la Tua Voce Fuori Campo AI
Arricchisci il tuo script con la generazione di voce fuori campo AI dal suono naturale. Seleziona una voce che corrisponda al tuo stile e tono di coaching, garantendo una narrazione chiara e coinvolgente per i tuoi studenti.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video di Coaching
Una volta completata la tua lezione, sfrutta la funzione di ridimensionamento del rapporto d'aspetto e di esportazione della piattaforma per generare il tuo video nel formato perfetto per qualsiasi piattaforma, assicurando che i tuoi contenuti appaiano al meglio ovunque.

Offri Contenuti Motivazionali Ispiratori

Crea potenti video motivazionali che risuonano profondamente con il tuo pubblico, promuovendo una mentalità positiva e stimolando la crescita personale.

Come semplifica HeyGen il processo di generazione di video di lezioni di coaching AI?

HeyGen semplifica la creazione di video di coaching e formazione di alta qualità convertendo il tuo script direttamente in contenuti video coinvolgenti. Utilizza il nostro avanzato generatore di video AI con avatar AI realistici e voci fuori campo AI per produrre video professionali in modo efficiente.

Quali opzioni di personalizzazione sono disponibili per garantire che i miei video di formazione siano in linea con il mio marchio?

HeyGen offre ampi controlli di branding, permettendoti di incorporare il tuo logo, i colori del marchio e i caratteri personalizzati. Puoi anche sfruttare i nostri modelli diversificati, aggiungere sottotitoli/caption e scegliere tra vari sfondi per creare video altamente coinvolgenti che si adattano perfettamente all'identità del tuo marchio.

Il generatore di video AI di HeyGen può supportare la creazione di contenuti multilingue per corsi online?

Sì, HeyGen supporta la generazione di contenuti multilingue, permettendoti di produrre video di formazione e coaching per un pubblico globale. Le nostre voci fuori campo AI possono trasmettere il tuo messaggio in varie lingue, rendendolo ideale per corsi online e video di onboarding internazionali.

Quali strumenti fornisce HeyGen per incorporare media personali nei progetti video?

HeyGen consente l'integrazione senza soluzione di continuità delle tue immagini e clip video attraverso la sua libreria multimediale completa. Puoi caricare risorse personali per arricchire i tuoi video di coaching, combinarle con i modelli di HeyGen e utilizzare il tuo script per guidare la narrazione complessiva, rendendolo uno strumento versatile per la creazione di video.

