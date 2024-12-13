Creatore di Video di Formazione Cloud: Crea Corsi Coinvolgenti Velocemente

Crea istantaneamente video di formazione coinvolgenti con avatar AI, trasformando script in contenuti di apprendimento professionali.

Crea una demo di 45 secondi di un creatore di video di formazione cloud rivolto a professionisti del settore tecnologico impegnati, mostrando uno stile visivo pulito e moderno con una voce fuori campo sicura e chiara generata tramite la generazione di Voiceover di HeyGen, dimostrando come il testo in video da script possa produrre rapidamente video di formazione efficaci.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Immagina di realizzare un video esplicativo di 30 secondi per proprietari di piccole imprese e responsabili marketing, utilizzando immagini animate luminose ed energiche e una voce AI allegra e amichevole. Sfrutta i numerosi modelli e scene di HeyGen e incorpora avatar AI dinamici per far risaltare la tua piattaforma di creazione video online.
Prompt di Esempio 2
Come possono i team HR e di Apprendimento & Sviluppo ottimizzare un modulo di onboarding di 60 secondi per migliorare l'inserimento? Sviluppa uno stile visivo professionale, aziendale ma accessibile, accompagnato da una voce fuori campo rilassante e autorevole. Utilizza la libreria multimediale/supporto stock di HeyGen per immagini di sfondo coinvolgenti e garantisci l'accessibilità con sottotitoli automatici nel tuo video generato dall'AI.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video di aggiornamento prodotto di 20 secondi per product manager e team di successo clienti, caratterizzato da uno stile dinamico, conciso e visivamente attraente con tagli rapidi e una voce diretta e informativa. Evidenzia la versatilità di HeyGen come creatore di video dimostrando il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per adattarsi a varie piattaforme e le capacità efficienti di testo in video da script.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Creatore di Video di Formazione Cloud

Crea rapidamente video di formazione professionali e coinvolgenti nel cloud, ottimizzando il tuo processo di creazione di contenuti e migliorando i risultati di apprendimento.

1
Step 1
Crea il Tuo Progetto
Inizia selezionando un modello predefinito o inserendo direttamente il tuo script nella nostra piattaforma di creazione video online per impostare rapidamente la scena per la tua formazione.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI
Migliora il tuo video scegliendo tra una vasta gamma di avatar AI per presentare i tuoi contenuti, rendendo la tua formazione più coinvolgente e dinamica.
3
Step 3
Aggiungi Sottotitoli Professionali
Aumenta la comprensione dei tuoi video di formazione generando automaticamente sottotitoli accurati, rendendo i tuoi contenuti accessibili a un pubblico più ampio.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo video con il nostro versatile creatore di video, quindi esportalo facilmente nel tuo rapporto d'aspetto preferito e condividilo su varie piattaforme.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Aumenta il Coinvolgimento e la Memoria della Formazione

.

Sfrutta i video potenziati dall'AI per rendere i contenuti di formazione più interattivi e memorabili, portando a un maggiore coinvolgimento degli studenti e una migliore ritenzione delle conoscenze.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare i miei video di formazione?

HeyGen ti consente di creare rapidamente video di formazione coinvolgenti sfruttando la tecnologia video generata dall'AI e avatar AI personalizzabili. Questa piattaforma di creazione video online migliora significativamente le esperienze di onboarding e apprendimento per il tuo team.

Cosa rende HeyGen un creatore di video efficace per progetti creativi?

HeyGen è un creatore di video efficace perché semplifica il processo di creazione con un editing intuitivo drag-and-drop e una vasta gamma di modelli. È ideale per produrre video di marketing professionali e video esplicativi in modo efficiente.

HeyGen fornisce voiceover dall'aspetto professionale per contenuti video?

Sì, HeyGen eccelle nella generazione di voiceover dall'aspetto professionale utilizzando una tecnologia avanzata di sintesi vocale AI. Questa capacità garantisce che i tuoi progetti video generati dall'AI abbiano un audio chiaro e di alta qualità senza bisogno di talenti vocali umani.

Come supporta HeyGen gli sforzi di creazione video collaborativa?

HeyGen funziona come una piattaforma di creazione video online progettata per ottimizzare la creazione video collaborativa. Consente ai team di lavorare insieme in modo efficiente su video di marketing e video esplicativi, dal concetto alla produzione finale.

