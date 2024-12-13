Creatore di Video di Formazione Cloud: Crea Corsi Coinvolgenti Velocemente

Trasforma rapidamente i tuoi script in video di formazione raffinati utilizzando potenti capacità di testo-a-video.

Crea un video di onboarding di 2 minuti su misura per i nuovi assunti, in particolare per i team L&D, dimostrando come utilizzare un nuovo software interno. Lo stile visivo dovrebbe essere professionale e pulito, accompagnato da una voce fuori campo AI chiara e sicura. Utilizza gli avatar AI di HeyGen e la funzione di testo-a-video da script per fornire istruzioni chiave in modo efficiente.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di formazione tecnica di 1,5 minuti progettato per professionisti IT, spiegando le complessità di un nuovo protocollo di sicurezza cloud. Adotta uno stile visivo informativo e passo-passo con grafica animata, abbinato a una voce fuori campo AI neutra ma coinvolgente. Sfrutta i Template e le scene di HeyGen per un'impostazione rapida e Sottotitoli/didascalie per l'accessibilità.
Prompt di Esempio 2
Immagina un video di marketing di 1 minuto rivolto a potenziali clienti e team di marketing, mostrando la potenza di un Generatore di Video AI per la creazione rapida di contenuti. Il video dovrebbe avere un'estetica visiva dinamica e moderna, con una voce fuori campo AI professionale e vivace. Incorpora la generazione di Voiceover di HeyGen e il supporto della Libreria multimediale/stock per creare immagini e audio coinvolgenti.
Prompt di Esempio 3
Produci un video educativo di 2,5 minuti adatto a educatori e studenti, concentrandoti su concetti avanzati di architettura cloud per creare corsi coinvolgenti. Lo stile visivo deve essere chiaro e coinvolgente, con una voce fuori campo AI calma e autorevole per trasmettere informazioni complesse in modo efficace. Utilizza il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni di HeyGen per ottimizzare per varie piattaforme e il testo-a-video da script per strutturare efficacemente la lezione dai materiali del corso esistenti.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video di Formazione Cloud

Crea senza sforzo video di formazione professionali e coinvolgenti nel cloud per migliorare i risultati di apprendimento del tuo team.

1
Step 1
Crea il Tuo Script Video
Inizia scrivendo o incollando il tuo contenuto di formazione. La nostra piattaforma converte istantaneamente il tuo script in scene video dinamiche, gettando le basi per i tuoi corsi coinvolgenti.
2
Step 2
Scegli il Tuo Presentatore AI
Seleziona da una vasta gamma di avatar AI realistici per agire come il tuo presentatore sullo schermo, aggiungendo un tocco umano ai tuoi video di formazione senza bisogno di una telecamera.
3
Step 3
Aggiungi Voiceover Professionali
Integra voiceover AI di alta qualità e dal suono naturale che risuonano con il tuo pubblico, eliminando la necessità di costosi studi di registrazione e talenti.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Corso
Una volta finalizzato, esporta il tuo video di formazione nel rapporto d'aspetto desiderato, pronto per un'integrazione senza soluzione di continuità con il tuo LMS o canali di comunicazione interna.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica Materiali di Formazione Complessi

Scomponi argomenti intricati in contenuti video facilmente digeribili, rendendo i materiali di formazione complessi accessibili e comprensibili per tutti gli studenti.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di formazione con l'AI?

HeyGen funziona come un avanzato Generatore di Video AI, permettendo agli utenti di produrre facilmente video di formazione coinvolgenti. Con i suoi potenti Avatar AI e le capacità di testo-a-video da script, puoi trasformare il testo semplice in contenuti video professionali rapidamente ed efficientemente, rendendolo un ideale Creatore di Video di Formazione Cloud per i team L&D.

Quali caratteristiche tecniche offre HeyGen per l'accessibilità globale dei video?

HeyGen offre caratteristiche robuste per l'accessibilità globale, inclusi Sottotitoli/didascalie automatici e Voiceover AI in oltre 140 lingue. Questo assicura che la tua produzione video possa raggiungere un pubblico diversificato e mondiale senza sforzi manuali estesi.

HeyGen può aiutare i team L&D a creare corsi video personalizzati rapidamente?

Assolutamente. HeyGen consente ai team L&D di accelerare la produzione video utilizzando una vasta gamma di Template e la capacità di Convertire Materiali Esistenti in corsi coinvolgenti. Gli utenti beneficiano anche dei controlli di branding per garantire coerenza in tutti i contenuti di apprendimento.

Quanto è versatile HeyGen per diversi tipi di produzione video oltre alla formazione?

HeyGen è altamente versatile, supportando la creazione di vari tipi di video, inclusi video esplicativi coinvolgenti e video di marketing dinamici. Offre un ridimensionamento flessibile del rapporto d'aspetto e diverse opzioni di esportazione per adattarsi a diverse piattaforme e esigenze di produzione video, rendendolo una soluzione completa.

