Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video esplicativo di 45 secondi rivolto ai professionisti del marketing, mostrando una nuova funzionalità cloud con grafiche in movimento moderne e nitide e una voce energica generata dall'AI. Dimostra il rapido processo di creazione a partire da un semplice script, sfruttando la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video per produrre rapidamente video animati coinvolgenti.
Prompt di Esempio 2
Produci un video esplicativo di 75 secondi per i team IT aziendali per integrare i dipendenti in una nuova piattaforma cloud, utilizzando uno stile grafico professionale e pulito con un avatar AI utile come presentatore. La narrazione dovrebbe spiegare chiaramente un servizio cloud specifico, enfatizzando i benefici per la produttività, dimostrando al contempo la potenza di un approccio di scrittura di script personalizzato tradotto in immagini coinvolgenti.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video dinamico di 30 secondi per agenzie creative, illustrando le diverse applicazioni di un servizio cloud in vari settori con uno stile veloce e ricco di immagini che incorpora diversi video di stock. Sottolinea la facilità di creare servizi di animazione video coinvolgenti con l'ampia libreria multimediale/supporto di stock di HeyGen e una colonna sonora professionale e vivace.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video Esplicativi sui Servizi Cloud

Trasforma concetti cloud complessi in video animati coinvolgenti senza sforzo utilizzando la nostra piattaforma intuitiva e potenti strumenti AI, semplificando il tuo messaggio per un pubblico più ampio.

1
Step 1
Scegli il Tuo Punto di Partenza
Seleziona dalla nostra libreria di modelli progettati professionalmente o inizia con una tela bianca per adattare perfettamente la narrazione e lo stile visivo unici del tuo servizio cloud.
2
Step 2
Crea il Tuo Script e le Voci
Incolla il tuo script, sfruttando i nostri strumenti per una scrittura efficiente. Poi, dai vita alla tua storia selezionando tra diverse opzioni di generatore di voce AI per narrare la spiegazione del tuo servizio cloud.
3
Step 3
Aggiungi Immagini Coinvolgenti
Arricchisci il tuo video con grafiche in movimento dinamiche, integrando media dalla nostra vasta libreria o caricando i tuoi per spiegare visivamente i concetti complessi dei servizi cloud in modo chiaro e convincente.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video Esplicativo
Rivedi il tuo video animato, assicurati che il tuo branding sia coerente, e poi esportalo nel formato desiderato, pronto per catturare il tuo pubblico con il tuo video esplicativo sui servizi cloud.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video esplicativi?

HeyGen offre un'interfaccia facile da usare per creare video esplicativi coinvolgenti senza sforzo. Sfrutta modelli progettati professionalmente e strumenti AI per dare vita alla tua narrazione senza complessi montaggi video.

Quali strumenti creativi offre HeyGen per i video animati?

HeyGen fornisce strumenti AI avanzati per generare video animati, inclusi un generatore di voce AI e la creazione di video dal testo del tuo script. Puoi facilmente incorporare grafiche in movimento e video di stock per migliorare la tua narrazione.

HeyGen può aiutare a creare video esplicativi professionali e con marchio?

Assolutamente, HeyGen ti consente di produrre video esplicativi di alta qualità con controlli di branding robusti per loghi e colori personalizzati. La nostra piattaforma assicura che la tua strategia di marketing sia supportata con contenuti raffinati e professionali.

HeyGen è adatto per vari servizi di animazione video?

Come creatore completo di video esplicativi sui servizi cloud, HeyGen supporta diversi servizi di animazione video attraverso i suoi ampi modelli, avatar AI realistici e ridimensionamento versatile del rapporto d'aspetto. Genera facilmente contenuti ad alto impatto per qualsiasi piattaforma.

