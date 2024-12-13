Creatore di Video Esplicativi per Servizi Cloud per Contenuti Potenti

Trasforma le tue idee in video esplicativi per servizi cloud coinvolgenti istantaneamente, sfruttando la nostra avanzata funzione di text-to-video da script.

477/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video esplicativo dinamico di 90 secondi progettato per team di marketing e piccoli imprenditori, evidenziando l'efficienza nella creazione di video esplicativi coinvolgenti. Impiega uno stile visivo accattivante con animazioni moderne e una musica di sottofondo vivace, sfruttando l'ampia gamma di Template & scene di HeyGen e il supporto della libreria multimediale/stock per creare senza sforzo una potente strategia di marketing.
Prompt di Esempio 2
Realizza un video educativo di 2 minuti su misura per nuovi dipendenti e dipartimenti di formazione, illustrando concetti avanzati in modo efficace. Il video deve essere eccezionalmente chiaro e diretto, utilizzando il generatore di voce AI di HeyGen per fornire una narrazione precisa e incorporando Sottotitoli/didascalie per un apprendimento migliorato. Questo stile è perfetto per video di formazione dettagliati, rendendo le informazioni complesse più digeribili.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video demo di prodotto conciso di 45 secondi rivolto a product manager e sviluppatori, mostrando una nuova funzionalità software. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere all'avanguardia, minimalista e caratterizzato da una narrazione precisa, comunicando efficacemente i dettagli tecnici. Evidenzia il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto di HeyGen per un dispiegamento senza soluzione di continuità su più piattaforme e l'uso del Text-to-video da script per generare rapidamente video animati sofisticati.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video Esplicativi per Servizi Cloud

Crea senza sforzo video esplicativi professionali per servizi cloud con strumenti potenziati dall'AI, trasformando concetti complessi in storie visive chiare e coinvolgenti.

1
Step 1
Crea il Tuo Script o Parti dal Testo
Inizia creando la tua narrazione o incollando il testo esistente. La nostra potente capacità di Text-to-video da script traduce istantaneamente il tuo contenuto in un video di base, rendendo semplice la creazione di un video esplicativo per servizi cloud.
2
Step 2
Scegli i Tuoi Elementi Visivi e Template
Seleziona da una libreria diversificata di Template & scene per rappresentare visivamente il tuo servizio cloud. Personalizza i layout, integra grafica pertinente e assicurati che i tuoi video animati trasmettano efficacemente il tuo messaggio con un'interfaccia facile da usare.
3
Step 3
Aggiungi Voce e Avatar AI
Migliora il tuo video esplicativo con un tocco professionale. Utilizza il nostro avanzato generatore di voce AI per aggiungere una narrazione dal suono naturale o integra avatar AI realistici per presentare il tuo servizio cloud, semplificando le informazioni complesse senza bisogno di registrare la tua voce.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Una volta perfezionato il tuo video esplicativo per servizi cloud, utilizza facilmente il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto per varie piattaforme. Genera video esplicativi di alta qualità pronti per coinvolgere il tuo pubblico e supportare la tua strategia di marketing.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra Storie di Successo dei Servizi Cloud

.

Sviluppa video coinvolgenti potenziati dall'AI che evidenziano il successo dei clienti, costruendo fiducia e dimostrando il valore reale delle tue soluzioni cloud.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video esplicativi con l'AI?

HeyGen sfrutta la tecnologia avanzata del generatore di video AI e gli avatar AI per semplificare notevolmente la creazione di video esplicativi. Gli utenti possono trasformare script in video dinamici con capacità realistiche del generatore di voce AI, rendendo il processo efficiente e accessibile anche per argomenti tecnici.

Posso produrre rapidamente video animati utilizzando la piattaforma di HeyGen?

Sì, HeyGen offre un'interfaccia facile da usare con un editor drag-and-drop e un'ampia selezione di template, consentendo una rapida produzione di video animati. Questo processo semplificato permette a chiunque di creare contenuti di qualità professionale rapidamente per varie esigenze.

Quali opzioni di personalizzazione sono disponibili per i video esplicativi professionali?

HeyGen offre un'ampia personalizzazione per garantire che i tuoi video esplicativi siano in linea con l'identità del tuo marchio per un aspetto raffinato. Puoi applicare controlli di branding, integrare i tuoi loghi, selezionare da una vasta libreria di video stock e regolare i rapporti d'aspetto per diverse esigenze di strategia di marketing.

HeyGen è un creatore di video esplicativi per servizi cloud affidabile per le aziende?

Assolutamente, HeyGen opera come un robusto creatore di video esplicativi per servizi cloud, progettato per l'affidabilità e l'accessibilità per le aziende. Le sue capacità supportano la creazione efficiente di contenuti per demo di prodotti, video di formazione e strategie di Vendita & Marketing complete.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo