Generatore di Video di Onboarding Cloud: Crea Formazione Coinvolgente

Ottimizza l'inserimento dei dipendenti con la creazione di video potenziata dall'AI. Genera rapidamente video di formazione personalizzati utilizzando avatar AI realistici.

Immagina un video introduttivo vivace di 45 secondi per i nuovi assunti, con un avatar AI accogliente che spiega i primi passi essenziali con una voce fuori campo amichevole e professionale. Questo pezzo coinvolgente, perfetto per l'inserimento dei dipendenti, dovrebbe utilizzare gli avatar AI e la generazione di Voiceover di HeyGen per fornire informazioni cruciali in modo conciso e accessibile, impostando un tono positivo fin dal primo giorno.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un convincente demo prodotto di 60 secondi per i team di marketing, mostrando la funzionalità senza soluzione di continuità del nuovo software con visual dinamici e uno stile audio autorevole e chiaro. Progettato specificamente per demo di prodotto, questo video informativo AI sfrutta la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script e il supporto esteso della libreria/stock multimediale per produrre una presentazione professionale e d'impatto delle caratteristiche chiave.
Prompt di Esempio 2
Per i professionisti L&D, concepisci un video di formazione di 30 secondi che presenti un concetto complesso utilizzando un'estetica visiva moderna e raffinata e uno stile audio incoraggiante ed esplicativo. Ideale per video di formazione rapidi, questo contenuto sfrutta al meglio i diversi Template e scene di HeyGen e i Sottotitoli/caption generati automaticamente per garantire accessibilità e una consegna professionale.
Prompt di Esempio 3
Genera un video promozionale energico di 45 secondi rivolto agli utenti potenziali, evidenziando il potere trasformativo della creazione di video AI con uno stile visivo elegante e futuristico e una voce energica e persuasiva. Questo esplicativo accattivante, che dimostra la versatilità di un generatore di video AI, utilizza efficacemente la funzione di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto di HeyGen per raggiungere il pubblico su varie piattaforme con un'attrattiva visiva sorprendente.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video di Onboarding Cloud

Crea rapidamente video di onboarding coinvolgenti e personalizzati per i tuoi nuovi assunti utilizzando una piattaforma potenziata dall'AI progettata per efficienza e impatto.

1
Step 1
Crea il Tuo Script Video
Inizia digitando o incollando il tuo script di onboarding. Sfrutta la funzione di trasformazione del testo in video da script per generare automaticamente le scene iniziali, o seleziona dai modelli video pre-costruiti per un avvio più rapido.
2
Step 2
Scegli il Tuo Presentatore AI
Aumenta il coinvolgimento selezionando da una vasta gamma di avatar AI per presentare il tuo contenuto. Personalizza il loro aspetto e voce, o utilizza la tua voce per un tocco personale.
3
Step 3
Aggiungi Visual e Branding
Incorpora visual pertinenti dalla libreria/stock multimediale e applica il branding della tua azienda, inclusi loghi e colori, per mantenere la coerenza.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video di Onboarding
Rivedi il tuo video completato, apporta eventuali aggiustamenti finali, e poi Esportalo nel rapporto d'aspetto e risoluzione desiderati, pronto per accogliere i tuoi nuovi membri del team.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Accelera la Produzione di Video di Onboarding AI

.

Sfrutta il generatore di video AI di HeyGen per produrre rapidamente video di onboarding di alta qualità e coinvolgenti in pochi minuti, ottimizzando il tuo flusso di lavoro di creazione di contenuti.

background image

Domande Frequenti

Quali strumenti creativi offre HeyGen per la creazione di video AI?

HeyGen potenzia i professionisti creativi con una piattaforma AI generativa robusta per la creazione di video AI, caratterizzata da diversi modelli di video e avatar AI personalizzabili. Le sue capacità intuitive di editing video permettono agli utenti di produrre contenuti di alta qualità che danno vita alle loro visioni senza sforzo.

HeyGen può essere utilizzato per video di onboarding dei dipendenti efficienti?

Assolutamente, HeyGen è un generatore di video AI leader nel settore per lo sviluppo di video di onboarding e formazione dei dipendenti coinvolgenti. Le sue funzionalità di text-to-speech e voiceover AI senza soluzione di continuità, combinate con modelli pronti all'uso, semplificano la produzione di contenuti coerenti e professionali per i nuovi assunti.

HeyGen fornisce capacità AI avanzate per la produzione video?

Sì, HeyGen integra capacità AI all'avanguardia per rivoluzionare la produzione video, inclusi avatar AI iper-realistici e voiceover AI dal suono naturale potenziati dalla tecnologia avanzata di text-to-speech. Questa piattaforma AI generativa trasforma semplici script in contenuti video dinamici e raffinati con efficienza e precisione.

Come può HeyGen assistere nella generazione di demo prodotto e guide pratiche?

HeyGen funge da eccezionale generatore di video di onboarding cloud che semplifica la creazione di demo prodotto coinvolgenti e guide pratiche chiare. Gli utenti possono sfruttare modelli video pre-costruiti e voiceover AI per spiegare caratteristiche complesse in modo semplice, assicurando che il loro pubblico comprenda facilmente le informazioni fornite.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo