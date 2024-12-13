Creatore di Video per l'Adozione del Cloud: Creazione Online Rapida e Facile

Ottimizza la creazione di contenuti e migliora l'efficienza del flusso di lavoro con un creatore di video online, utilizzando potenti capacità di text-to-video da script per risultati rapidi.

555/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video esplicativo aziendale di 2 minuti per professionisti IT e formatori aziendali, illustrando i vantaggi dell'integrazione delle soluzioni video di cloud computing nelle loro strategie di apprendimento e sviluppo. Il video dovrebbe adottare un'estetica visiva professionale e pulita, con una colonna sonora ambient sofisticata, enfatizzando dati e architettura di sistema. Mostra la capacità di HeyGen di creare presentazioni coinvolgenti attraverso "AI avatars" e la generazione di "Voiceover" realistici per trasmettere informazioni complesse in modo chiaro.
Prompt di Esempio 2
Produci un tutorial dinamico di 1 minuto rivolto a team remoti e project manager, mostrando come le funzionalità di editing collaborativo all'interno di un browser possano ottimizzare i flussi di lavoro di produzione video. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere energico e positivo, con tagli rapidi tra schermi per simulare il lavoro di squadra. Sottolinea come il "Media library/stock support" di HeyGen consenta a più utenti di accedere e incorporare risorse senza problemi, garantendo che tutti possano contribuire da qualsiasi luogo.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video di annuncio di 45 secondi per responsabili tecnici e manager delle operazioni, concentrandoti sulla resilienza tecnica e sui benefici dell'archiviazione cloud per le risorse video. Questo video dovrebbe presentare uno stile visivo pulito e minimalista con grafica basata sui dati e una voce narrante professionale. Dimostra come la capacità di "Aspect-ratio resizing & exports" di HeyGen assicuri che i video siano perfettamente ottimizzati per varie piattaforme e requisiti di archiviazione, dimostrando adattabilità e competenza tecnica.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video per l'Adozione del Cloud

Ottimizza il tuo flusso di lavoro e crea video per l'adozione del cloud in modo semplice nel tuo browser, coinvolgendo il tuo pubblico con potenti strumenti guidati dall'AI.

1
Step 1
Crea il Tuo Progetto Video
Inizia selezionando tra una varietà di modelli predefiniti o inizia da zero con il tuo script. La capacità "Text-to-video from script" di HeyGen ti aiuta a gettare rapidamente le basi per la tua narrazione.
2
Step 2
Scegli il Tuo Presentatore AI
Personalizza il tuo video selezionando tra una vasta gamma di "AI avatars" per presentare il tuo messaggio, dando vita alla tua storia di adozione del cloud con immagini coinvolgenti.
3
Step 3
Aggiungi Immagini Coinvolgenti
Eleva la professionalità del tuo video incorporando immagini dinamiche. Utilizza il "Media library/stock support" per trovare immagini e clip video pertinenti, che puoi facilmente aggiungere tramite "drag and drop".
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Una volta completato il tuo video, "Aspect-ratio resizing & exports" ti consente di esportarlo in vari formati ottimizzati per diverse piattaforme, assicurando "Migliorata Efficienza del Flusso di Lavoro" nella distribuzione dei contenuti.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Ottimizza le Comunicazioni sul Cloud

.

Crea senza sforzo video brevi e coinvolgenti e clip per i social media per tenere informati gli stakeholder sulle iniziative cloud.

background image

Domande Frequenti

Come funziona HeyGen come avanzato creatore di video online?

HeyGen è uno strumento di editing alimentato da AI che trasforma il testo in video professionali, sfruttando capacità avanzate per migliorare l'efficienza del flusso di lavoro. Puoi facilmente modificare ovunque in un browser, rendendolo un potente creatore di video online.

Quali vantaggi offre HeyGen come creatore di video per l'adozione del cloud?

HeyGen fornisce una piattaforma di editing video scalabile nel cloud, consentendo ai team di collaborare senza problemi e accedere ai loro progetti da qualsiasi browser. Questo assicura una creazione di contenuti efficiente e soluzioni di archiviazione cloud robuste.

Posso creare video dinamici con HeyGen senza esperienza di editing estesa?

Sì, HeyGen semplifica la creazione di video con modelli predefiniti e un'interfaccia intuitiva di drag-and-drop, rendendola accessibile a tutti gli utenti. Puoi facilmente aggiungere animazioni di testo dinamiche per migliorare l'appeal del tuo video.

HeyGen supporta la trascrizione automatica del parlato per i contenuti video?

HeyGen utilizza strumenti di editing alimentati da AI per fornire una trascrizione accurata del parlato, generando automaticamente sottotitoli per i tuoi video. Questo migliora l'accessibilità e consente la facile creazione di clip da contenuti parlati.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo