Ottimizza l'onboarding del personale medico e l'educazione dei pazienti con video di formazione conformi. Utilizza il testo per video da copione per una creazione di contenuti rapida.

Progetta un video istruttivo di 60 secondi per pazienti e le loro famiglie, spiegando una routine comune di cura post-operatoria. Lo stile visivo dovrebbe essere rassicurante e chiaro, con un avatar AI amichevole e una voce narrante calma che guida gli spettatori passo dopo passo nel processo, migliorando l'educazione del paziente.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video di onboarding di 90 secondi rivolto al nuovo personale medico che si unisce a una clinica affollata. Utilizza modelli professionali e scene con transizioni dinamiche per introdurre i protocolli chiave della struttura e i membri del team, rendendo i video di formazione iniziale coinvolgenti ed efficienti attraverso un flusso di lavoro da testo a video.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un aggiornamento di conformità di 45 secondi per il personale clinico esistente, concentrandoti su una nuova normativa sulla privacy dei dati. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere nitido e conciso, fornendo informazioni critiche con una voce narrante AI autorevole e includendo sottotitoli per garantire la massima ritenzione delle conoscenze nei video di formazione conformi.
Prompt di Esempio 3
Crea una guida rapida di 75 secondi che dimostri il funzionamento fondamentale di un nuovo generatore di video di formazione clinica diagnostica per tecnici e specialisti sanitari. La presentazione visiva dovrebbe essere dettagliata e precisa, utilizzando il supporto della libreria multimediale/stock per dimostrazioni chiare e generando il video senza sforzo da un copione ben strutturato.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video di Formazione Clinica

Produci rapidamente video di formazione clinica di alta qualità e conformi con l'automazione AI, migliorando l'onboarding del personale medico e l'educazione dei pazienti.

1
Step 1
Crea il Tuo Copione
Inizia incollando il tuo testo di formazione clinica nella piattaforma. La nostra capacità di testo per video da copione trasforma istantaneamente il tuo contenuto in uno storyboard video, gettando le basi per un apprendimento efficace.
2
Step 2
Scegli i Tuoi Elementi Visivi
Rafforza il tuo messaggio selezionando tra una vasta gamma di avatar AI o modelli e scene pre-progettati. Personalizza il tuo presentatore virtuale per rappresentare professionalmente la tua istituzione.
3
Step 3
Aggiungi un Tocco Professionale
Affina il tuo video con la generazione di voiceover di alta qualità, garantendo una comunicazione chiara. Applica controlli di branding come loghi e colori per mantenere un'esperienza di formazione coerente e conforme.
4
Step 4
Esporta e Distribuisci
Finalizza il tuo contenuto scegliendo il rapporto d'aspetto preferito ed esportando il video. Distribuisci i tuoi video di formazione professionale attraverso il tuo LMS o piattaforme interne per la massima ritenzione delle conoscenze.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Eleva il Coinvolgimento e la Ritenzione nella Formazione

Utilizza avatar AI dinamici e voiceover per creare video di formazione coinvolgenti, garantendo un maggiore coinvolgimento e una migliore ritenzione delle conoscenze tra i tirocinanti.

Domande Frequenti

Come può HeyGen trasformare idee di copioni in una produzione video sanitaria coinvolgente?

Le potenti capacità di testo per video di HeyGen ti permettono di convertire rapidamente i tuoi copioni scritti in una produzione video sanitaria di livello professionale. Questo semplifica il processo di creazione dei contenuti, consentendo una generazione efficiente di copioni e narrazione visiva.

HeyGen offre modelli per semplificare la creazione di video di formazione con avatar AI?

Sì, HeyGen fornisce una vasta gamma di modelli personalizzabili progettati per avviare i tuoi video di formazione. Puoi facilmente integrare avatar AI realistici e umani virtuali per offrire contenuti coinvolgenti senza bisogno di un'esperienza di design estesa.

Quali strumenti creativi offre HeyGen per una produzione video sanitaria efficiente?

HeyGen è una piattaforma AI generativa completa che offre automazione AI per la produzione video sanitaria. Gli utenti beneficiano di funzionalità come voiceover AI di alta qualità, controlli di branding personalizzati e una vasta libreria multimediale per migliorare la loro produzione creativa.

Posso personalizzare gli avatar AI e il branding di HeyGen per i materiali educativi per i pazienti?

Assolutamente. HeyGen consente un'ampia personalizzazione degli avatar AI, assicurando che siano in linea con l'identità del tuo marchio. Puoi anche applicare i tuoi controlli di branding, inclusi loghi e colori, per creare video educativi per i pazienti professionali e coerenti.

