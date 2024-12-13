Generatore di Spiegazioni di Protocolli Clinici: Semplifica i Tuoi Trial

Automatizza spiegazioni complesse di protocolli clinici con il Text-to-video potenziato dall'AI, semplificando i processi di educazione del paziente e consenso informato.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video di 90 secondi per i responsabili dei trial clinici e i capi progetto, evidenziando l'efficienza ottenuta grazie al nostro Generatore di Protocolli. Il video dovrebbe avere uno stile visivo dinamico e illustrativo con animazioni coinvolgenti che dimostrano i flussi di processo, accompagnato da una voce narrante professionale, sottolineando come l'AI Generativa e i robusti modelli di protocollo potenziano la produzione rapida da Testo a video.
Prompt di Esempio 2
Produci un video tecnico di 2 minuti rivolto a statistici e team di gestione del rischio, dettagliando come il software di protocollo per trial clinici integri AI avanzata per una valutazione del rischio precisa. I visual dovrebbero essere basati sui dati, incorporando grafici e diagrammi, supportati da una voce narrante precisa ed esplicativa, garantendo chiarezza con sottotitoli automatici e sfruttando una ricca libreria multimediale/supporto di stock per immagini pertinenti.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video introduttivo di 45 secondi per nuovi utenti e capi dipartimento, dimostrando l'interfaccia user-friendly per creare documentazione essenziale del protocollo. L'estetica visiva dovrebbe essere luminosa, accessibile e intuitiva, mostrando la facilità d'uso attraverso un avatar AI amichevole e accogliente che spiega le caratteristiche chiave, con la possibilità di esportare in vari formati di aspetto utilizzando il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto.
Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona un Generatore di Spiegazioni di Protocolli Clinici

Trasforma rapidamente documentazione complessa di protocolli clinici in video esplicativi chiari e coinvolgenti per migliorare la comprensione e semplificare la comunicazione tra i team.

1
Step 1
Incolla la Tua Documentazione di Protocollo
Inserisci il tuo testo dettagliato del protocollo clinico direttamente nel generatore. Questo serve come base per il tuo video esplicativo, sfruttando la potenza del Text-to-video dalla generazione dello script.
2
Step 2
Scegli i Tuoi Avatar AI e la Voce
Seleziona avatar AI adatti per presentare il tuo protocollo e genera voiceover dal suono naturale. Il sistema utilizza avatar AI avanzati per dare vita ai tuoi contenuti, garantendo chiarezza e coinvolgimento.
3
Step 3
Applica Personalizzazione e Branding
Affina il tuo video esplicativo applicando controlli di branding come loghi e schemi di colori specifici. Questo assicura che il tuo video si allinei perfettamente con l'identità della tua organizzazione.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video Esplicativo
Genera e scarica il tuo video esplicativo finale in vari formati di aspetto per diverse piattaforme. Condividi ampiamente il tuo video esplicativo di impatto per migliorare la comprensione e la conformità.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Crea più corsi e raggiungi più studenti in tutto il mondo

Produci corsi video completi e scalabili dai modelli di protocollo, diffondendo efficacemente informazioni vitali sui trial clinici a un pubblico globale.

Domande Frequenti

Come aiuta HeyGen nella generazione di video esplicativi di protocolli clinici?

HeyGen sfrutta l'AI avanzata e la tecnologia Text-to-video per semplificare la creazione di video esplicativi di protocolli clinici. Gli utenti possono generare script di protocollo automatizzati e utilizzare avatar AI realistici per comunicare efficacemente documentazione di protocollo complessa.

Quali funzionalità avanzate offre HeyGen per le esigenze del software di protocollo per trial clinici?

HeyGen fornisce una piattaforma basata su cloud con un'interfaccia user-friendly progettata per sviluppare video di protocollo per trial clinici di grande impatto. Offre una varietà di modelli di protocollo e utilizza l'AI Generativa per migliorare la creazione di contenuti e garantire una comunicazione chiara.

HeyGen può essere utilizzato per migliorare l'educazione del paziente e il consenso informato per gli studi clinici?

Assolutamente, HeyGen può migliorare significativamente l'educazione del paziente e il processo di consenso informato trasformando documentazione di protocollo complessa in video esplicativi coinvolgenti. Questo approccio visivo aiuta a trasmettere informazioni critiche in modo chiaro ed efficace.

Quali capacità tecniche alimentano la generazione efficace di spiegazioni di protocollo di HeyGen?

HeyGen impiega un'AI Generativa sofisticata per alimentare le sue capacità di Text-to-video, consentendo la creazione di spiegazioni dinamiche di protocolli clinici. Questa tecnologia permette l'integrazione senza soluzione di continuità di avatar AI e script di protocollo automatizzati per fornire contenuti video professionali.

