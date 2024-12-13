Generatore di Video di Onboarding per Cliniche: Semplifica la Formazione

Crea video di onboarding coinvolgenti e conformi per i professionisti sanitari e migliora la ritenzione delle conoscenze con avatar AI avanzati.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video istruttivo di 90 secondi per il personale esistente della clinica, delineando le nuove procedure di conformità per la gestione dei dati dei pazienti. Questo video necessita di uno stile visivo diretto e conciso, incorporando dimostrazioni di registrazione dello schermo dei flussi di lavoro del software e utilizzando sottotitoli per accessibilità e chiarezza. L'obiettivo è aggiornare rapidamente e formare il personale sugli aggiornamenti critici, garantendo una formazione conforme senza sessioni estese in presenza utilizzando il Text-to-video da script.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di onboarding di 45 secondi per i pazienti per spiegare il processo pre-visita per un servizio specializzato della clinica, facendo sentire i nuovi pazienti a proprio agio e informati. Il video dovrebbe avere uno stile visivo calmo e rassicurante, sfruttando modelli e scene pre-progettati per una creazione rapida e incorporando immagini rilevanti dalla libreria multimediale/supporto stock per illustrare i passaggi. Questo aiuta a migliorare l'esperienza del paziente e riduce il carico amministrativo al check-in, fungendo da strumento prezioso per la creazione di video di onboarding per i pazienti.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video interno di 2 minuti per gli amministratori della clinica e i responsabili IT, mostrando i vantaggi e la facilità di integrazione di una piattaforma di creazione video AI per le comunicazioni interne e la formazione. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere moderno, dinamico e persuasivo, dimostrando come trasformare il testo semplice in video raffinati in modo efficiente utilizzando il Text-to-video da script, e menzionando come il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni possano adattare i contenuti per vari schermi o piattaforme interne. Questo mette in evidenza le capacità tecniche della piattaforma per un facile aggiornamento delle comunicazioni della clinica.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Generatore di Video di Onboarding per Cliniche

Semplifica il processo di onboarding della tua clinica con video di alta qualità e coinvolgenti progettati per i professionisti sanitari, garantendo una formazione coerente e una migliore ritenzione delle conoscenze.

1
Step 1
Crea il Tuo Script di Onboarding
Inizia scrivendo il tuo script o selezionando un modello pre-progettato. Sfrutta la funzionalità Text-to-video da script per trasformare il tuo testo in contenuti video coinvolgenti.
2
Step 2
Scegli il Tuo Presentatore AI
Migliora la professionalità e la chiarezza del tuo video selezionando da una vasta libreria di avatar AI per trasmettere il tuo messaggio.
3
Step 3
Applica il Branding della Tua Clinica
Integra l'identità visiva unica della tua clinica applicando controlli di branding come loghi e colori ai tuoi contenuti video per la personalizzazione del marchio.
4
Step 4
Esporta e Integra la Tua Formazione
Finalizza il tuo video e preparalo per la distribuzione. Integra senza problemi i tuoi video di formazione nel tuo LMS per un onboarding dei dipendenti efficiente.

Casi d'Uso

Espandi la Portata della Formazione a Livello Globale

Sviluppa e distribuisci in modo efficiente numerosi corsi di onboarding per i professionisti sanitari in tutto il mondo, migliorando l'accessibilità.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di onboarding di alta qualità per le cliniche?

HeyGen utilizza il suo avanzato generatore di video AI per consentire alle organizzazioni sanitarie di creare senza sforzo video di onboarding di alta qualità per le cliniche. Questa piattaforma semplifica l'intero processo, permettendoti di produrre video di formazione coinvolgenti in modo efficiente per i nuovi assunti e i professionisti sanitari.

HeyGen può convertire script di testo in video di onboarding professionali con avatar AI e voiceover?

Assolutamente. La potente funzione Text-to-video da script di HeyGen ti consente di trasformare il testo semplice in video di onboarding raffinati istantaneamente. Puoi arricchirli con diversi avatar AI e voiceover AI dal suono naturale, rendendo HeyGen una piattaforma di creazione video AI completa per contenuti di impatto.

Quali opzioni di personalizzazione del marchio sono disponibili per i contenuti di onboarding medico?

HeyGen offre ampie opzioni di personalizzazione del marchio per garantire che i tuoi video di onboarding medico si allineino perfettamente con l'identità della tua clinica. Puoi applicare il tuo logo, i colori del marchio e scegliere tra vari modelli di video di onboarding, creando un'esperienza coerente e professionale per ogni nuovo membro del team.

HeyGen supporta l'integrazione con i sistemi di gestione dell'apprendimento (LMS) esistenti o la traduzione video per team globali?

Sì, HeyGen supporta un'integrazione LMS senza soluzione di continuità per distribuire facilmente i tuoi video di formazione all'interno dei tuoi sistemi esistenti, garantendo un processo di onboarding fluido. Inoltre, HeyGen ti consente di tradurre i video in oltre 140 lingue, abilitando una comunicazione e una formazione efficaci per team globali e professionisti sanitari diversi.

