Il nostro AI Sustainability Video Maker trasforma gli script in video straordinari con testo-a-video da script.

Crea un video educativo di 60 secondi per consumatori e studenti eco-consapevoli, spiegando un consiglio pratico per una vita sostenibile utilizzando l'"AI Sustainability Video Maker" di HeyGen. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e ottimista, accompagnato da una generazione vocale professionale e incoraggiante.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un coinvolgente clip di 30 secondi per i social media destinato al pubblico generale, evidenziando un fatto sorprendente da un "Climate Report Video Maker" per incoraggiare una consapevolezza immediata. Questo video dovrebbe presentare immagini dinamiche provenienti dalla libreria multimediale/supporto stock di HeyGen, abbinate a effetti sonori d'impatto per un'atmosfera veloce e urgente.
Prompt di Esempio 2
Progetta un video informativo convincente di 45 secondi per team di sostenibilità aziendale e istituzioni educative, riassumendo le recenti sfide climatiche regionali. Il video dovrebbe utilizzare un avatar AI per fornire dati autorevoli, con sottotitoli chiari per garantire l'accessibilità e trasmettere efficacemente informazioni dettagliate.
Prompt di Esempio 3
Produci un segmento dettagliato di 90 secondi per i responsabili politici e le comunità scientifiche, esplorando scenari futuri di previsione climatica. Questo video deve essere basato sui dati e analitico nello stile visivo, utilizzando la capacità di testo-a-video da script di HeyGen per articolare con precisione proiezioni scientifiche complesse e i loro potenziali impatti.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Climate Report Video Maker

Trasforma senza sforzo i tuoi dati e intuizioni climatiche in video coinvolgenti e professionali che coinvolgono il tuo pubblico e diffondono consapevolezza con il nostro AI Sustainability Video Maker.

1
Step 1
Scrivi il Tuo Script Climatico
Inizia inserendo il testo del tuo report climatico. La nostra piattaforma sfrutta la tecnologia di testo-a-video da script per convertire senza soluzione di continuità il tuo contenuto scritto in narrazione parlata per il tuo video.
2
Step 2
Seleziona i Tuoi Elementi Visivi
Arricchisci il tuo report scegliendo da una libreria diversificata di modelli e scene. Incorpora immagini pertinenti, visualizzazioni di dati e sfondi professionali per illustrare efficacemente le tue scoperte climatiche.
3
Step 3
Aggiungi il Tuo Presentatore
Personalizza il tuo video selezionando un avatar AI per presentare le tue scoperte climatiche. Puoi ulteriormente affinare la tua presentazione con voiceover personalizzati e applicare elementi di branding come loghi e colori.
4
Step 4
Genera e Condividi
Una volta finalizzato, genera il tuo video completo di report climatico. Il nostro Online Video Maker semplifica l'intero processo di produzione, permettendoti di esportare e condividere facilmente il tuo messaggio d'impatto.

Migliora la Formazione sulla Sostenibilità

Migliora il coinvolgimento e la comprensione dei programmi di formazione sul clima e sulla sostenibilità attraverso contenuti video dinamici e potenziati dall'AI.

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video di report climatici?

HeyGen ti consente di produrre facilmente contenuti professionali con il "Climate Report Video Maker" utilizzando la tecnologia avanzata dell'"AI video maker". Basta inserire il tuo "testo-a-video da script", e i nostri "avatar AI" insieme alla generazione vocale realistica daranno vita alle tue intuizioni climatiche, semplificando l'intero processo di produzione.

HeyGen supporta la narrazione creativa per i video sulla sostenibilità?

Assolutamente! HeyGen è un "AI Sustainability Video Maker" progettato per l'espressione creativa. Utilizza i nostri ampi "modelli e scene" e la "libreria multimediale" per creare narrazioni coinvolgenti, supportando la "Creazione Video Nativa da Prompt" e la "Generazione Video End-to-End" per messaggi ambientali d'impatto.

Quali controlli di branding sono disponibili per i miei video generati dall'AI?

Come versatile "Online Video Maker", HeyGen offre robusti "controlli di branding" che ti permettono di personalizzare loghi e colori, assicurando che i tuoi contenuti creati con l'"AI video maker" si allineino perfettamente con l'identità della tua organizzazione. Questo mantiene coerenza e professionalità in tutte le tue comunicazioni.

HeyGen può aggiungere sottotitoli e didascalie ai video per una maggiore accessibilità?

Sì, HeyGen genera automaticamente "sottotitoli/didascalie" accurati per tutti i tuoi contenuti video, migliorando l'accessibilità e la portata per un pubblico diversificato. Questa funzione è particolarmente preziosa per i "Video Educativi" e i messaggi di previsione climatica, garantendo che le tue informazioni importanti siano comprese a livello globale.

