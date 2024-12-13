Creatore di Video di Formazione per Clienti: Crea Video Coinvolgenti con l'AI

Progetta potenti video di formazione per clienti con testo-a-video da script, migliorando l'onboarding dei dipendenti.

Immagina un video di formazione coinvolgente di 60 secondi per nuovi clienti, che dimostri le caratteristiche principali di un servizio. Questo stile visivo professionale e amichevole, completo di testo chiaro sullo schermo e una voce narrante AI vivace, utilizza efficacemente gli avatar AI di HeyGen per rendere la formazione complessa dei clienti comprensibile per un ampio pubblico.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di onboarding per i dipendenti di 45 secondi che introduca i nuovi assunti alla cultura aziendale e alle procedure essenziali. L'estetica visiva pulita e aziendale, combinata con una voce narrante AI professionale, si basa sulla funzione di testo-a-video da script di HeyGen per creare video di formazione coinvolgenti e fornisce sottotitoli chiari per l'accessibilità.
Prompt di Esempio 2
Crea un video tutorial di 30 secondi per i team interni, focalizzato su una rapida formazione tecnica per un nuovo aggiornamento software. Utilizza un approccio visivo dinamico in stile infografico con spiegazioni concise e musica di sottofondo, sfruttando l'ampia libreria multimediale/stock di HeyGen per migliorare visivamente i punti chiave della condivisione della conoscenza e una voce narrante AI per una consegna nitida.
Prompt di Esempio 3
Produci un video di formazione per clienti di 90 secondi progettato per fornire suggerimenti avanzati per utenti esistenti, puntando al massimo coinvolgimento. Questo stile visivo moderno e facile da seguire, con dimostrazioni chiare e una voce narrante AI coinvolgente, è costruito utilizzando i modelli e le scene flessibili di video di formazione di HeyGen, consentendo una rapida creazione di contenuti da script.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona un Creatore di Video di Formazione per Clienti

Crea video di formazione per clienti coinvolgenti senza sforzo. Sfrutta gli avatar AI e le funzionalità intelligenti per semplificare informazioni complesse, garantendo che i tuoi clienti apprendano in modo efficace ed efficiente.

1
Step 1
Crea Contenuti Coinvolgenti con Avatar AI
Inizia scrivendo il tuo script di formazione. Poi, seleziona un avatar AI realistico per presentare il tuo contenuto, dando vita ai tuoi video di formazione per clienti con un tocco umano senza bisogno di una telecamera o di uno studio.
2
Step 2
Aggiungi Audio e Visivi Professionali
Migliora la tua formazione aggiungendo una voce narrante AI professionale in varie lingue, o carica il tuo audio per fornire istruzioni cristalline. Incorpora media stock rilevanti dalla nostra vasta libreria per rendere il tuo contenuto visivamente ricco.
3
Step 3
Raffina con Accessibilità e Branding
Genera automaticamente sottotitoli e didascalie accurati per rendere i tuoi video di formazione per clienti accessibili a tutti i discenti. Applica i colori e il logo del tuo marchio per un aspetto coerente e professionale.
4
Step 4
Esporta e Condividi la Tua Formazione
Una volta soddisfatto, esporta i tuoi video di formazione per clienti di alta qualità in vari formati adatti a qualsiasi piattaforma. Condividi il tuo prodotto finito per potenziare i tuoi clienti con conoscenze preziose.

Demistifica Informazioni Complesse

Trasforma la formazione tecnica complessa o le guide pratiche in video chiari e facili da comprendere con l'AI, rendendo la condivisione delle conoscenze più efficace.

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video di formazione coinvolgenti?

HeyGen semplifica la creazione di video di formazione coinvolgenti sfruttando avatar AI avanzati e una voce narrante AI, trasformando gli script in contenuti professionali ideali per l'onboarding dei dipendenti e i video di formazione per clienti. Questo processo riduce significativamente il tempo e le risorse tipicamente richiesti per la produzione video.

Cosa rende HeyGen un potente generatore di video AI per i team L&D?

HeyGen è un potente generatore di video AI che fornisce ai team L&D strumenti intuitivi e una varietà di modelli di video di formazione. Questo consente loro di creare rapidamente contenuti di apprendimento di alta qualità, facilitare la condivisione efficiente delle conoscenze e migliorare l'efficacia complessiva della formazione.

HeyGen può supportare efficacemente lo sviluppo di video di formazione tecnica e tutorial?

Assolutamente. HeyGen è un creatore ideale di video di formazione per clienti, perfettamente adatto per la formazione tecnica e i video tutorial. Con funzionalità come una voce narrante AI precisa e sottotitoli e didascalie automatiche, HeyGen garantisce istruzioni chiare, accessibili e complete per qualsiasi argomento tecnico.

Come aiuta HeyGen a mantenere la coerenza del marchio in tutti i video di formazione?

HeyGen consente agli utenti di mantenere una forte coerenza del marchio nei loro video di formazione incorporando loghi personalizzati, colori del marchio e avatar AI specifici dell'azienda. Questo assicura che ogni video prodotto rifletta l'identità del tuo marchio in modo professionale, creando video coinvolgenti che risuonano con il tuo pubblico.

