Crea un video dinamico di 60 secondi per il report clienti, su misura per le agenzie di marketing, per mostrare il successo delle campagne ai loro clienti. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e professionale, incorporando grafici animati ed elementi di branding, completati da una voce narrante coinvolgente e sicura. Utilizza modelli personalizzabili e la potente funzione di generazione di voiceover per trasformare dati complessi in una presentazione facilmente comprensibile e impressionante.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video esplicativo di 45 secondi rivolto agli utenti di aziende tecnologiche per comprendere rapidamente le nuove funzionalità del software. Questo video dovrebbe adottare un design visivo minimalista con registrazioni dello schermo chiare, presentato da un avatar AI amichevole, e caratterizzato da un tono calmo e informativo. Sfrutta gli avatar AI e la funzionalità di testo-a-video da script per trasmettere informazioni complesse con facilità e professionalità.
Prompt di Esempio 2
Produci un video vivace di 30 secondi per il pubblico dei social media, trasformando un caso studio convincente in un reel accattivante per le aziende in cerca di nuovi contatti. Lo stile visivo dovrebbe essere energico e altamente condivisibile, utilizzando tagli rapidi e sovrapposizioni di testo dinamiche, accompagnato da una colonna sonora trendy e stimolante. Impiega la libreria multimediale/supporto stock per immagini accattivanti e garantisci la massima accessibilità con sottotitoli/caption prominenti.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video di 75 secondi per i team interni per comunicare efficacemente una nuova strategia di marketing o un aggiornamento aziendale. L'estetica visiva dovrebbe essere aziendale e informativa, con grafica nitida e punti chiave, supportata da una voce narrante chiara e professionale. Utilizza il testo-a-video da script per semplificare la creazione di contenuti e il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto per una facile distribuzione su varie piattaforme interne.
Creazione Video Nativa da Prompt

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video Report Clienti

Trasforma senza sforzo i tuoi dati e le tue intuizioni in video report coinvolgenti che impressionano clienti e stakeholder.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia delineando il contenuto del tuo report. Puoi incollare uno script esistente o utilizzare l'AI per generarne uno, formando la base per il tuo video report clienti con la capacità di testo-a-video da script.
2
Step 2
Scegli i Tuoi Elementi Visivi
Seleziona da una libreria di modelli personalizzabili e scene progettate per report professionali, assicurandoti che il tuo video clienti rifletta efficacemente il tuo brand e il tuo messaggio.
3
Step 3
Aggiungi i Tuoi Dati e il Branding
Carica facilmente grafici, tabelle o immagini rilevanti dalla libreria multimediale/supporto stock per illustrare i principali metriche del tuo report. Applica i colori e il logo del tuo brand per un aspetto coerente.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo video report aggiungendo una generazione di voiceover professionale e sottotitoli precisi. Poi, esporta il tuo video di alta qualità in vari rapporti d'aspetto, pronto per la presentazione ai clienti o la condivisione.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Riepiloga i Risultati delle Campagne sui Social Media

Fornisci riepiloghi video dinamici delle analisi, intuizioni e impatti delle campagne sui social media per le revisioni dei clienti.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video esplicativi coinvolgenti?

HeyGen ti consente di diventare un creatore di video AI, trasformando script in video professionali con facilità. Il nostro processo di creazione video automatizzato, alimentato da un avanzato AI, ti permette di generare contenuti di alta qualità senza editing complesso, perfetto per video esplicativi dinamici.

Quali opzioni di personalizzazione sono disponibili per i video creati con HeyGen?

HeyGen offre ampie opzioni di personalizzazione, inclusa una vasta selezione di avatar AI, modelli personalizzabili e potenti controlli di branding. Puoi personalizzare i tuoi video con il tuo logo, i colori del brand e la musica per allinearsi perfettamente all'estetica della tua azienda.

HeyGen supporta la generazione avanzata di voiceover e sottotitoli?

Assolutamente. Le robuste capacità di generazione di voiceover di HeyGen ti permettono di aggiungere narrazioni dal suono naturale in più lingue. La nostra piattaforma genera automaticamente sottotitoli e caption, migliorando l'accessibilità e il coinvolgimento per il tuo pubblico.

Quanto velocemente posso produrre video di marketing professionali usando HeyGen?

Con HeyGen, puoi creare rapidamente video di marketing professionali sfruttando modelli personalizzabili e una libreria multimediale completa. La nostra piattaforma intuitiva è progettata per l'efficienza, consentendo una produzione rapida senza compromettere la qualità, rendendoti un efficace creatore di video.

