Crea un video di proposta cliente di 60 secondi per professionisti delle vendite impegnati, mostrando come la nostra soluzione semplifica il loro flusso di lavoro. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e professionale, con una voce fuori campo sicura e articolata. Utilizza l'ampia gamma di "Modelli e scene" di HeyGen per assemblare rapidamente un "creatore di video di proposta di vendita" coinvolgente senza bisogno di competenze avanzate di editing.

Immagina un "video di proposta" dinamico di 45 secondi su misura per agenzie di marketing o creative che presentano progetti di design di alto valore. L'estetica dovrebbe essere moderna e vivace, incorporando elementi animati e una traccia audio coinvolgente ed entusiasta. Sfrutta gli avanzati "avatar AI" di HeyGen per aggiungere un tocco personalizzato, rendendo la proposta memorabile e unica per i potenziali clienti.
Produci una demo persuasiva di 90 secondi del "generatore di video di proposta AI" per fornitori di servizi B2B che spiegano soluzioni tecniche complesse. Il video dovrebbe avere uno stile visivo elegante e informativo con chiare visualizzazioni dei dati e una voce fuori campo autorevole e rassicurante. Impiega la capacità di "Testo in video da script" di HeyGen per convertire senza sforzo spiegazioni tecniche dettagliate in una presentazione raffinata e comprensibile per clienti a livello esecutivo.
Sviluppa un "video pitch" energico di 30 secondi progettato per i fondatori di startup per assicurarsi rapidamente l'interesse degli investitori. Lo stile visivo dovrebbe essere veloce e ispirante, utilizzando colori vivaci e una voce motivazionale e ottimista. Sfrutta la potente "Generazione di voce fuori campo" e "Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto" di HeyGen per creare una presentazione concisa e d'impatto che catturi l'attenzione dei venture capitalist su varie piattaforme.
Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Generatore di Video di Proposta Cliente

Crea proposte video professionali e coinvolgenti rapidamente e facilmente, progettate per aiutarti a impressionare i clienti e chiudere affari.

Step 1
Scegli un Modello
Seleziona da una vasta libreria di layout e stili pre-progettati per avviare istantaneamente la creazione del tuo video di proposta utilizzando Modelli e scene.
Step 2
Genera il Tuo Contenuto
Genera contenuti dinamici trasformando il tuo script scritto in un video coinvolgente utilizzando la nostra tecnologia di Testo in video da script.
Step 3
Personalizza la Tua Proposta
Applica l'identità unica del tuo brand personalizzando loghi, colori e font con i nostri robusti controlli di Branding.
Step 4
Finalizza e Condividi
Assicurati che il tuo messaggio sia perfettamente compreso aggiungendo sottotitoli/caption chiari al tuo video, pronto per il tuo pubblico.

Ispira l'Azione del Cliente con Video Persuasivi

Utilizza l'AI per creare elementi video motivazionali e persuasivi all'interno delle tue proposte, ispirando efficacemente i clienti a intraprendere azioni favorevoli.

Domande Frequenti

Come può il generatore di video di proposta AI di HeyGen aiutare a chiudere affari?

HeyGen ti consente di creare video di proposta AI coinvolgenti senza sforzo, integrando avatar AI e tecnologia di testo in video per presentare i tuoi servizi con video professionali e di alta qualità che catturano i clienti e aiutano a chiudere affari efficacemente.

Ho bisogno di competenze avanzate di editing per creare una proposta video con HeyGen?

Assolutamente no. HeyGen è progettato per tutti, permettendoti di creare video di proposta di vendita coinvolgenti con modelli pronti all'uso e tecnologia intuitiva di testo in video, senza richiedere competenze di editing precedenti per ottenere un risultato raffinato.

Quali controlli di branding sono disponibili per le mie proposte video su HeyGen?

HeyGen offre robusti controlli di branding, permettendoti di personalizzare le tue proposte video con il tuo logo, colori del brand e modelli personalizzati. Questo assicura che ogni video pitch sia perfettamente allineato con l'identità della tua azienda e ne migliori la professionalità.

HeyGen può generare voci fuori campo e sottotitoli per i miei video di proposta cliente?

Sì, HeyGen fornisce una generazione avanzata di voce fuori campo AI e sottotitoli/caption automatici, assicurando che i tuoi video di proposta cliente siano accessibili, professionali e consegnati con audio cristallino e testo sincronizzato per il massimo impatto.

