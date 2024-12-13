Creatore di Video per Contatto Clienti: Aumenta i Tuoi Tassi di Risposta

Crea video personalizzati per il contatto clienti con avatar AI realistici per aumentare il coinvolgimento e i tassi di risposta.

Crea un video di 1 minuto rivolto ai responsabili delle vendite interessati a ottimizzare la loro strategia di contatto con i clienti. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e professionale, utilizzando registrazioni dello schermo delle integrazioni CRM in azione, accompagnate da una voce narrante autorevole e chiara. Questo video dimostrerà come la funzione 'Text-to-video from script' di HeyGen consente la rapida generazione di automazioni video d'impatto, portando a un significativo aumento dei tassi di risposta per i team di vendita.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video di 45 secondi progettato per i rappresentanti di vendita che desiderano migliorare il loro approccio video personalizzato. L'estetica dovrebbe essere moderna e coinvolgente, con avatar AI diversi che interagiscono in vari scenari aziendali, supportati da una traccia audio amichevole e persuasiva. Evidenzia come gli 'AI avatars' di HeyGen rivoluzionano la creazione di video personalizzati, rendendo ogni interazione con il cliente unica e memorabile.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video istruttivo di 1,5 minuti rivolto ai professionisti delle vendite B2B che cercano di sfruttare il video all'interno delle loro email di vendita. Adotta un approccio visivo diretto e orientato ai risultati, mostrando esempi concisi di messaggi video efficaci, accompagnati da una voce sicura e informativa. Sottolinea la facilità di aggiungere 'Sottotitoli/didascalie' per l'accessibilità, garantendo che i messaggi cruciali risuonino con i potenziali clienti anche quando l'audio non è disponibile, aumentando così il coinvolgimento e la comprensione.
Prompt di Esempio 3
Immagina un video promozionale di 30 secondi per piccoli imprenditori e generalisti del marketing, illustrando la semplicità della creazione di video di alta qualità. Lo stile visivo dovrebbe essere dinamico e ispirante, con tagli rapidi che mostrano vari 'Modelli e scene' personalizzati senza sforzo, accompagnati da una colonna sonora vivace e incoraggiante. Questo video sottolineerà come gli ampi 'Modelli e scene' di HeyGen semplificano l'intero processo di creazione video, consentendo un risultato professionale senza editing complesso.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video per Contatto Clienti

Crea facilmente video personalizzati per il contatto clienti, migliorando il coinvolgimento e creando connessioni più significative con contenuti professionali potenziati dall'AI.

1
Step 1
Scegli il Tuo Presentatore Digitale
Seleziona tra una vasta gamma di avatar AI realistici o inizia con un modello per dare al tuo video di contatto clienti un tocco professionale e personalizzato.
2
Step 2
Crea il Tuo Messaggio con Facilità
Inserisci il tuo script e la nostra piattaforma trasformerà il tuo testo in video con voci narranti dal suono naturale, assicurando che il tuo messaggio sia chiaro e convincente.
3
Step 3
Applica Elementi di Branding Personalizzati
Incorpora i tuoi controlli di branding personalizzati, come loghi e colori, e aggiungi sottotitoli/didascalie per rafforzare la tua identità e migliorare l'accessibilità.
4
Step 4
Esporta e Invia il Tuo Contatto
Finalizza il tuo video con il ridimensionamento del rapporto d'aspetto appropriato, quindi esporta facilmente e invia il tuo video di contatto coinvolgente per connetterti efficacemente con i clienti.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Crea Introduzioni di Marca Visionarie

.

Ispira i potenziali clienti con video coinvolgenti e professionali generati dall'AI che articolano la visione e la proposta di valore del tuo marchio.

background image

Domande Frequenti

Come HeyGen consente la creazione di video da testo utilizzando avatar AI?

HeyGen sfrutta avatar AI avanzati per trasformare il tuo script in contenuti video coinvolgenti. Basta digitare il tuo testo, scegliere un avatar, e HeyGen genera automazioni video professionali con generazione di voce narrante sincronizzata e sottotitoli/didascalie.

HeyGen può integrarsi con i sistemi CRM esistenti per il contatto video?

Sì, HeyGen supporta le integrazioni CRM per semplificare il tuo contatto video personalizzato. Questo consente ai team di vendita di automatizzare la consegna dei video, migliorando i follow-up e aumentando i tassi di risposta direttamente dal tuo CRM.

Quali opzioni di personalizzazione sono disponibili per il branding nei video HeyGen?

HeyGen offre controlli di branding robusti, permettendoti di aggiungere il tuo logo e personalizzare i colori per garantire la coerenza del marchio in tutti i tuoi video. Questo aiuta a mantenere un aspetto professionale per ogni video che invii.

HeyGen fornisce strumenti per monitorare le prestazioni dei video?

Assolutamente, HeyGen include funzionalità di analisi e monitoraggio del coinvolgimento per controllare le prestazioni delle tue campagne video personalizzate. Questo ti aiuta a comprendere l'interazione del pubblico e ottimizzare efficacemente le tue strategie di contatto video.

