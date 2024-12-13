Generatore di Video di Onboarding Clienti: Semplifica il Tuo Processo

Crea rapidamente video di onboarding coinvolgenti potenziati dall'AI trasformando il tuo script in video con la funzionalità testo-a-video.

Immagina un'esperienza di "generatore di video di onboarding clienti" di 45 secondi per nuovi clienti B2B SaaS, con un avatar AI caldo e professionale che spiega i primi passi. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e invitante, con una voce AI amichevole che li guida attraverso la configurazione iniziale, garantendo un benvenuto fluido e personalizzato.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Per i piccoli imprenditori che cercano di standardizzare l'educazione dei clienti, crea un video dinamico di 60 secondi che dimostri la facilità di produrre "video di onboarding" coinvolgenti utilizzando modelli personalizzabili. Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso ed energico, incorporando elementi infografici con musica di sottofondo vivace, rendendo il processo attraente e semplice.
Prompt di Esempio 2
È necessario un video istruttivo conciso di 30 secondi per utenti esperti di tecnologia, progettato per chiarire efficacemente le funzionalità complesse del software attraverso "video di onboarding potenziati dall'AI". Questo video dovrebbe impiegare un'estetica moderna e pulita, utilizzando grafica animata e sottotitoli automatici per la massima comprensione, consegnato con una voce AI precisa e informativa.
Prompt di Esempio 3
Per assistere i clienti esistenti che necessitano di guide rapide per funzionalità avanzate, sviluppa un video "how-to" completo di 90 secondi che mostri l'efficienza di una "piattaforma video AI" per la creazione di contenuti. Lo stile visivo deve essere dettagliato, con registrazioni dello schermo chiare supportate da una voce AI informativa, arricchita da una ricca libreria multimediale per illustrare ogni passaggio.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video di Onboarding Clienti

Semplifica l'onboarding dei clienti con video potenziati dall'AI. Crea facilmente guide coinvolgenti e personalizzate utilizzando modelli personalizzabili e funzionalità avanzate per un inizio fluido e professionale.

1
Step 1
Seleziona il Tuo Modello
Scegli da una libreria diversificata di modelli personalizzabili progettati per l'onboarding clienti. Questi modelli forniscono una base professionale, permettendoti di impostare rapidamente la struttura del tuo video.
2
Step 2
Aggiungi Elementi AI
Personalizza il tuo messaggio aggiungendo il tuo script e selezionando un avatar AI coinvolgente per fungere da presentatore virtuale, portando un tocco umano al tuo contenuto di onboarding.
3
Step 3
Applica il Branding
Rafforza l'identità del tuo marchio applicando il logo della tua azienda, colori specifici e font desiderati utilizzando i controlli di branding intuitivi. Questo assicura un aspetto coerente e professionale.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video
Rivedi il tuo video finale, apportando eventuali modifiche dell'ultimo minuto. Poi, esporta facilmente i tuoi video di onboarding potenziati dall'AI nel formato e nella risoluzione desiderati per una condivisione senza problemi con i nuovi clienti.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Chiarisci Informazioni Complesse sui Prodotti

.

Trasforma funzionalità complesse dei prodotti o istruzioni di servizio in video facili da comprendere per i nuovi clienti.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare la creatività e la personalizzazione dei miei video di onboarding?

HeyGen offre una vasta gamma di modelli personalizzabili e strumenti robusti per una completa personalizzazione, permettendoti di creare video di onboarding coinvolgenti che si adattano perfettamente al tuo marchio. Puoi integrare facilmente elementi unici del marchio e personalizzare ogni video per le esigenze specifiche di clienti o dipendenti, rendendolo ideale per la documentazione video e i video di formazione dinamici.

Cosa rende HeyGen una piattaforma video AI efficace per generare video di onboarding clienti?

HeyGen è una piattaforma video AI leader che semplifica la creazione di video di onboarding potenziati dall'AI trasformando il testo in contenuti coinvolgenti. I nostri avatar AI avanzati e la sofisticata generazione di voiceover AI ti permettono di produrre rapidamente ed efficientemente video di onboarding clienti di alta qualità, riducendo al minimo i tempi e i costi di produzione.

HeyGen può supportare esigenze di contenuto diverse oltre all'onboarding standard, come video di formazione o how-to?

Assolutamente, HeyGen funge da software versatile per video esplicativi, permettendoti di creare una vasta gamma di contenuti tra cui video di formazione completi, video how-to dettagliati e documentazione video essenziale. Con funzionalità come il supporto multilingue, HeyGen assicura che i tuoi messaggi risuonino con pubblici diversi oltre al semplice onboarding.

Come semplifica HeyGen il processo di creazione per video di onboarding professionali?

HeyGen semplifica la produzione video attraverso funzionalità come la conversione testo-a-video senza soluzione di continuità e sottotitoli automatici, garantendo accessibilità e chiarezza. Con controlli di branding intuitivi, una ricca libreria multimediale e il ridimensionamento versatile del rapporto d'aspetto, HeyGen consente agli utenti di creare video di onboarding professionali con facilità, indipendentemente dalla loro esperienza di editing video.

