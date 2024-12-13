Potenzia l'Apprendimento con il Nostro Creatore di Video per la Classe

Dai potere a insegnanti e studenti di creare video educativi coinvolgenti per l'apprendimento online con i nostri modelli e scene facili da usare.

Crea un video educativo di benvenuto di 45 secondi destinato a studenti e genitori, con un avatar AI che presenta una rapida panoramica di un prossimo evento o progetto scolastico. Lo stile visivo dovrebbe essere caldo e incoraggiante, utilizzando transizioni delicate e un tono audio calmo e chiaro, migliorato dagli avatar AI di HeyGen per offrire una presenza professionale e coerente sullo schermo.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video promozionale scolastico di 60 secondi destinato a futuri studenti e alle loro famiglie, celebrando visivamente le diverse opportunità e lo spirito comunitario all'interno dell'istituzione educativa. L'estetica dovrebbe essere moderna ed energica, con transizioni dinamiche e una colonna sonora ispiratrice, con tutti gli elementi visivi curati con maestria utilizzando la libreria multimediale/stock di HeyGen per una creazione multimediale d'impatto.
Prompt di Esempio 2
Genera un video esplicativo di 30 secondi su misura per studenti che cercano chiarezza su argomenti accademici difficili, impiegando uno stile visivo animato e pulito con grafiche nitide e testo conciso sullo schermo. Questo video educativo mira a distillare informazioni complesse in un formato facilmente comprensibile, utilizzando la funzione di sottotitoli/caption di HeyGen per migliorare l'accessibilità e rafforzare l'apprendimento in diversi ambienti di apprendimento online.
Prompt di Esempio 3
Crea un video tutorial di 50 secondi, ideale per insegnanti e studenti avanzati, che fornisce una guida rapida sull'implementazione di una nuova risorsa digitale per la gestione della classe. Lo stile visivo dovrebbe essere semplice e istruttivo, integrando registrazioni dello schermo con grafiche sovrapposte e una voce narrante conversazionale, tutto strutturato in modo efficiente utilizzando i modelli e le scene di HeyGen per facilitare la rapida creazione di video e la condivisione delle conoscenze.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video per la Classe

Trasforma le tue lezioni in video educativi coinvolgenti e di alta qualità. Crea facilmente contenuti visivi accattivanti che catturano l'attenzione degli studenti e migliorano i risultati dell'apprendimento.

1
Step 1
Crea il Tuo Video da uno Script
Inizia trasformando facilmente i tuoi piani di lezione o contenuti esistenti in un video utilizzando la nostra potente funzione testo-video, risparmiando tempo e fatica.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI e Voce
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI per presentare i tuoi contenuti educativi, aggiungendo una presenza professionale e coerente sullo schermo ai tuoi video.
3
Step 3
Aggiungi Elementi Visivi e Sottotitoli
Migliora la chiarezza e l'accessibilità per gli studenti generando automaticamente sottotitoli/caption accurati per tutti i tuoi contenuti video educativi.
4
Step 4
Esporta e Condividi la Tua Lezione
Una volta finalizzato, esporta facilmente il tuo video in vari rapporti d'aspetto e risoluzioni, pronto per essere condiviso direttamente sulle tue piattaforme di apprendimento online.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Trasforma Concetti Astratti in Immagini Coinvolgenti

Visualizza vividamente argomenti complessi ed eventi storici, rendendo l'apprendimento accessibile ed entusiasmante per gli studenti con una narrazione video avvincente.

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video educativi per gli insegnanti?

HeyGen consente agli insegnanti di creare video educativi coinvolgenti senza sforzo utilizzando avatar AI e una gamma di modelli personalizzabili. La sua interfaccia intuitiva drag-and-drop semplifica l'intero processo di creazione video, rendendolo accessibile a chiunque.

Quali tipi di video educativi creativi posso realizzare con HeyGen?

Con HeyGen, puoi produrre una vasta gamma di video educativi, dai video esplicativi avvincenti a presentazioni multimediali dinamiche. Sfrutta gli avatar AI e la funzionalità testo-video per dare vita ai tuoi contenuti didattici in modo rapido e professionale.

HeyGen offre strumenti per lo sviluppo rapido di materiali didattici?

Sì, HeyGen accelera significativamente lo sviluppo di materiali didattici professionali attraverso funzionalità come modelli personalizzabili e editing potenziato dall'AI. Puoi generare voiceover realistici e aggiungere sottotitoli per garantire che i tuoi video educativi siano chiari e d'impatto.

HeyGen può migliorare le capacità del creatore di video per la classe con elementi multimediali?

Assolutamente, HeyGen ti trasforma in un potente creatore di video per la classe fornendo strumenti di creazione multimediale estesi. Accedi a una ricca libreria multimediale e aggiungi facilmente sottotitoli o caption ai tuoi video educativi, garantendo un'esperienza di apprendimento inclusiva e coinvolgente per gli studenti.

