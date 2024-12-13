Generatore di Video di Aggiornamento della Classe: Crea Video Coinvolgenti

Trasforma rapidamente i piani di lezione in aggiornamenti video accattivanti utilizzando la nostra potente funzione di Testo in video da script.

Crea un vivace video di aggiornamento di 45 secondi per i genitori degli studenti delle scuole elementari, adottando uno stile visivo caldo e amichevole con una traccia audio vivace. Utilizzando gli "AI avatars" e la "Generazione di voiceover" di HeyGen, evidenzia i principali successi settimanali e gli eventi futuri, rendendo il video coinvolgente che i genitori attenderanno con piacere.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video coinvolgente di 60 secondi che spiega un complesso compito di "apprendimento basato su progetti" agli studenti delle scuole superiori, con uno stile visivo dinamico e musica di sottofondo ispiratrice e testo sullo schermo. Sfrutta la funzione "Testo in video da script" di HeyGen per delineare chiaramente gli obiettivi e utilizza "Sottotitoli/didascalie" per garantire l'accessibilità a tutti gli studenti, trasformando il "contenuto della classe" in un'anteprima entusiasmante.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un rapido video istruttivo di 30 secondi per i colleghi educatori, mostrando un nuovo flusso di lavoro con "strumento di editing video" con uno stile visivo nitido e professionale e una narrazione precisa. Utilizza i "Modelli e scene" di HeyGen per una creazione rapida e integra il "Supporto libreria multimediale/stock" per aggiungere filmati B-roll pertinenti, fornendo una guida concisa che si adatta facilmente al programma impegnato di un insegnante.
Prompt di Esempio 3
Progetta una dinamica compilation video di 90 secondi per studenti, docenti e la comunità scolastica più ampia, celebrando i successi degli studenti con uno stile visivo da montaggio celebrativo e una colonna sonora musicale edificante. Questa creazione con "AI Classroom Video Maker" dovrebbe utilizzare il "Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto" per vari formati di visualizzazione e attingere al "Supporto libreria multimediale/stock" per migliorare la narrazione visiva, creando un'esperienza video davvero memorabile e "coinvolgente".
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video di Aggiornamento della Classe

Crea rapidamente aggiornamenti video professionali e coinvolgenti per la tua classe utilizzando l'AI, risparmiando tempo e migliorando la comunicazione con studenti e genitori.

1
Step 1
Crea il Tuo Script o Contenuto
Inizia delineando il messaggio di aggiornamento della tua classe. Puoi scrivere un intero script o caricare un testo esistente, che il nostro AI utilizzerà per la generazione di Testo in video da script, trasformando le tue idee in una presentazione dinamica.
2
Step 2
Seleziona Immagini e Voce
Scegli tra una varietà di avatar AI professionali per rappresentare il tuo messaggio. Migliora ulteriormente il tuo video utilizzando la generazione di voiceover per la narrazione, assicurando una consegna chiara e coinvolgente.
3
Step 3
Personalizza e Affina il Tuo Video
Personalizza il tuo aggiornamento con controlli di branding come loghi e colori. Aggiungi elementi video interattivi, sottotitoli o musica di sottofondo per rendere il contenuto della tua classe più dinamico e coinvolgente.
4
Step 4
Esporta e Distribuisci il Tuo Aggiornamento
Una volta finalizzato, esporta il video di aggiornamento della tua classe nel rapporto d'aspetto desiderato. Condividilo facilmente direttamente o integralo con il tuo Sistema di Gestione dell'Apprendimento (integrazione LMS) per un accesso senza soluzione di continuità da parte di studenti e genitori.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica Contenuti Complessi della Classe

.

Chiarisci argomenti difficili e fornisci contenuti di classe coinvolgenti trasformando le informazioni in video AI accattivanti.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen trasformare i video di aggiornamento della classe?

HeyGen consente agli educatori di creare video professionali e coinvolgenti per aggiornamenti di classe e piani di lezione senza sforzo. I nostri generatori video AI semplificano la creazione di contenuti, rendendolo un ideale AI Classroom Video Maker per ambienti di apprendimento moderni.

Quali caratteristiche rendono i video di HeyGen coinvolgenti per gli studenti?

HeyGen offre caratteristiche dinamiche come avatar AI realistici e modelli personalizzabili per produrre video altamente coinvolgenti. Puoi facilmente generare una generazione di voiceover dal tuo script, assicurando che il contenuto della tua classe catturi l'attenzione degli studenti.

HeyGen semplifica il processo di creazione di contenuti video da script?

Sì, HeyGen semplifica notevolmente la creazione di video attraverso la sua intuitiva funzionalità di Testo in video da script. Questa potente funzione, combinata con la generazione avanzata di voiceover, agisce come uno strumento di editing video completo per trasformare rapidamente i tuoi piani di lezione in contenuti video raffinati.

Posso personalizzare i miei video di classe con gli strumenti di HeyGen?

Assolutamente! HeyGen offre ampie opzioni di personalizzazione, inclusa una vasta gamma di modelli e controlli di branding per loghi e colori. Questo assicura che il contenuto della tua classe mantenga un aspetto e una sensazione coerenti, adatti a tutto, dagli aggiornamenti brevi ai corsi online completi.

