Crea un video esplicativo accattivante di 45 secondi progettato per studenti e insegnanti di K-5, scomponendo un argomento scientifico complesso come la fotosintesi in segmenti facilmente digeribili. Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso e animato, con una voce narrante entusiasta e chiara accompagnata da musica di sottofondo vivace. Utilizza gli avatar AI di HeyGen per dare vita a un personaggio amichevole e coerente, migliorando il coinvolgimento e rendendo il processo di creazione del video educativo senza soluzione di continuità.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta una guida rapida per la creazione di video tutorial di 60 secondi per insegnanti delle scuole superiori da condividere sui social media, introducendo un nuovo progetto o riassumendo la lezione della settimana. Questo video dovrebbe adottare uno stile di animazione moderna e pulita su lavagna bianca, accompagnato da una voce amichevole e informativa e da una musica strumentale di sottofondo morbida. Sfrutta i Template e le scene predefinite di HeyGen per assemblare rapidamente contenuti dall'aspetto professionale senza un'esperienza di design estesa.
Prompt di Esempio 2
Produci un video interattivo dinamico di 30 secondi per studenti universitari, illustrando un principio ingegneristico impegnativo con grafica in movimento vibrante e schermi divisi. L'audio dovrebbe mantenere un tono serio ma coinvolgente, con una narrazione nitida e chiara. Impiega la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script per generare rapidamente voiceover raffinati dai tuoi contenuti scritti, dimostrando il potere degli strumenti video AI nell'istruzione superiore.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un progetto video educativo di 50 secondi rivolto agli studenti di scuola media che apprendono l'inglese, concentrandosi sulla struttura della frase. Lo stile visivo dovrebbe essere calmante e di supporto, incorporando una narrazione chiara e a ritmo lento con segnali visivi per rafforzare i concetti. Fondamentale è mostrare sottotitoli/caption generati da HeyGen in modo prominente per facilitare la comprensione, rendendo questa creazione video accessibile a tutti gli studenti.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona un Creatore di Video Tutorial per la Classe

Crea senza sforzo tutorial per la classe coinvolgenti e contenuti educativi con strumenti potenziati dall'AI, semplificando la produzione video dallo script alla condivisione.

1
Step 1
Crea i Tuoi Contenuti Educativi
Inizia trasformando i tuoi piani di lezione o script in contenuti video coinvolgenti utilizzando l'AI di HeyGen. Genera facilmente video dal tuo testo per creare video educativi avvincenti.
2
Step 2
Aggiungi Avatar AI e Voiceover
Dai vita ai tuoi tutorial con avatar AI realistici. Migliora la chiarezza e il coinvolgimento, rendendo i temi complessi facili da comprendere per gli studenti, utilizzando strumenti video AI avanzati.
3
Step 3
Seleziona Template e Affina
Scegli tra una varietà di template professionali e personalizza facilmente il tuo video. Organizza le scene, aggiungi media e assicurati che il tuo tutorial scorra senza intoppi.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Tutorial
Finalizza il tuo tutorial per la classe ed esportalo in vari formati e rapporti d'aspetto. Condividi i tuoi video esplicativi di alta qualità su diverse piattaforme per raggiungere efficacemente gli studenti.

Chiarisci Soggetti Complessi

Semplifica argomenti impegnativi in video esplicativi chiari e comprensibili, rendendo concetti difficili accessibili e coinvolgenti per tutti gli studenti.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video esplicativi coinvolgenti?

HeyGen consente agli utenti di produrre video esplicativi professionali con facilità, sfruttando strumenti video AI per trasformare script in contenuti dinamici. Puoi utilizzare template pronti e una libreria multimediale per accelerare il processo di creazione dei tuoi video.

Posso personalizzare i template video all'interno di HeyGen per adattarli al mio brand?

Sì, HeyGen offre ampi controlli di branding, permettendoti di personalizzare template e scene con il tuo logo e colori specifici. Questo assicura che tutti i tuoi contenuti video, dai video educativi ai post sui social media, mantengano un'identità di brand coerente.

Quali strumenti video AI offre HeyGen per la creazione di video?

HeyGen integra capacità AI avanzate come avatar AI, trasformazione del testo in video da script e generazione di voiceover per semplificare la creazione di video. Questi strumenti consentono una produzione efficiente di contenuti diversificati, inclusi video tutorial per la classe per insegnanti e studenti.

HeyGen include funzionalità per l'editing video e l'accessibilità?

HeyGen genera automaticamente sottotitoli/caption per migliorare l'accessibilità per tutti gli spettatori. Inoltre, puoi facilmente regolare il rapporto d'aspetto per varie piattaforme e utilizzare strumenti di editing drag-and-drop per perfezionare i tuoi contenuti video.

