Sblocca l'Apprendimento con il Nostro Creatore di Video di Formazione in Aula

Crea facilmente video di formazione professionali per l'apprendimento su richiesta o l'onboarding dei dipendenti con modelli e scene straordinari.

356/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Come possono i formatori aziendali fornire lezioni personalizzate in modo efficiente? Sviluppa un video istruttivo di 60 secondi per lo sviluppo professionale, caratterizzato da un'estetica pulita e ordinata e una voce calma e autorevole, sfruttando gli "Avatar AI" di HeyGen e "Testo in video da script" per generare senza sforzo contenuti personalizzati utilizzando la tecnologia del generatore di video AI.
Prompt di Esempio 2
Progetta un video informativo di 30 secondi specificamente per l'onboarding dei dipendenti remoti, impiegando un tono visivo amichevole e accogliente con un audio chiaro e conciso. Assicurati che i passaggi cruciali siano evidenziati con "Sottotitoli/caption" automatici e una "Generazione di voce narrante" naturale per rendere il processo di onboarding dei dipendenti fluido e accessibile.
Prompt di Esempio 3
L'obiettivo è semplificare un argomento tecnico complesso in un video esplicativo di 90 secondi facilmente digeribile, rivolto a studenti generali con uno stile visivo coinvolgente e illustrativo e una voce conversazionale. Questo richiede l'integrazione di immagini dinamiche dal "Supporto libreria multimediale/stock" e "personaggi animati" per chiarire concetti difficili.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video di Formazione in Aula

Crea facilmente video di formazione in aula coinvolgenti con l'AI, trasformando i tuoi script in lezioni visive dinamiche per un apprendimento su richiesta efficace.

1
Step 1
Crea il Tuo Script di Formazione
Inizia creando il tuo script di formazione o incollando contenuti esistenti. Il generatore di video AI di HeyGen ti aiuta a trasformare il tuo testo direttamente in scene video, ponendo le basi per il tuo video di formazione in aula.
2
Step 2
Seleziona i Tuoi Elementi Visivi
Scegli da una libreria diversificata di modelli e scene professionali per adattarsi al tuo argomento di formazione. Sfrutta layout pre-progettati per costruire rapidamente la base visiva per il tuo contenuto in aula.
3
Step 3
Aggiungi Voci Narranti AI e Branding
Arricchisci il tuo video con voci narranti AI dal suono naturale in una vasta gamma di lingue e accenti. Applica facilmente il logo e i colori del tuo marchio utilizzando i controlli di branding per un aspetto coerente.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video di Formazione
Genera i tuoi video di formazione finali ed esportali in vari formati e rapporti d'aspetto. Aggiungi sottotitoli e caption automatici per creare contenuti completi e accessibili per il tuo pubblico.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Ottimizza l'Istruzione Specializzata

.

Semplifica argomenti complessi come quelli medici, rendendo la formazione in aula specializzata più accessibile ed efficace.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare i miei video di formazione con elementi creativi AI?

HeyGen è un avanzato generatore di video AI che ti consente di trasformare i tuoi video di formazione con avatar AI personalizzabili e personaggi animati, sfruttando un'ampia libreria di modelli per creare contenuti visivi altamente coinvolgenti e creativi.

Quali capacità offre HeyGen per flussi di lavoro efficienti nella creazione di video di formazione?

Come creatore di video di formazione completo, HeyGen semplifica il tuo flusso di lavoro consentendo la generazione diretta di testo in video da script, supportando voci narranti AI in più lingue e fornendo un Registratore Schermo AI per la creazione di contenuti dinamici.

HeyGen può essere utilizzato per sviluppare moduli di apprendimento su richiesta e video di onboarding dei dipendenti?

Assolutamente, HeyGen è una piattaforma video AI ideale per sviluppare video di apprendimento su richiesta e di onboarding dei dipendenti, offrendo robuste funzionalità di collaborazione e modelli personalizzabili per creare video esplicativi coinvolgenti per qualsiasi esigenza di formazione aziendale.

Come assicura HeyGen l'accessibilità e una maggiore portata per i contenuti di formazione generati dall'AI?

HeyGen assicura che i tuoi contenuti di formazione generati dall'AI abbiano una vasta portata producendo automaticamente sottotitoli/caption e offrendo traduzioni AI, rendendo il tuo output del creatore di video di formazione in aula accessibile a un pubblico globale e diversificato.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo