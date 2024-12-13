Generatore di Video di Formazione in Aula: Crea Corsi Coinvolgenti

Ottimizza la creazione di corsi per i team L&D e l'inserimento dei dipendenti con contenuti coinvolgenti generati utilizzando avatar AI realistici.

409/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video educativo animato di 60 secondi per educatori K-12, mirato a semplificare concetti scientifici complessi per i giovani studenti con uno stile di animazione coinvolgente e colorato e un tono amichevole e incoraggiante. Sfrutta i numerosi modelli e scene di HeyGen per costruire rapidamente contenuti educativi visivamente ricchi, rendendo l'apprendimento divertente e accessibile.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video di formazione in aula di 30 secondi per i dipartimenti HR che introduce i dipendenti remoti alla cultura aziendale, caratterizzato da un'estetica visiva moderna e aziendale e una narrazione chiara e accogliente. Questo video educativo AI dovrebbe essere facilmente generato utilizzando la capacità di testo-a-video di HeyGen, garantendo aggiornamenti rapidi e messaggi coerenti per un'efficace integrazione dei dipendenti.
Prompt di Esempio 3
Produci un video esplicativo dinamico di 50 secondi per i product manager che lanciano nuove funzionalità software, combinando elementi visivi incentrati sul prodotto con una voce narrante energica e chiara per evidenziare i benefici chiave. Genera facilmente voiceover professionali utilizzando la funzione di generazione di voiceover di HeyGen, assicurando che il tuo messaggio risuoni fortemente con il tuo pubblico di riferimento per un impatto massimo.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video di Formazione in Aula

Trasforma senza sforzo i tuoi materiali educativi in lezioni video professionali e coinvolgenti per catturare il tuo pubblico e ottimizzare l'apprendimento.

1
Step 1
Incolla il Tuo Script
Incolla il tuo contenuto di formazione o script direttamente in HeyGen, sfruttando la funzione di testo-a-video per iniziare a trasformare il testo in scene video dinamiche.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI per presentare il tuo materiale di formazione, garantendo una presenza sullo schermo coinvolgente e coerente per i tuoi studenti.
3
Step 3
Genera Voiceover Naturali
Genera automaticamente voiceover dal suono naturale dal tuo script, o carica il tuo, utilizzando la capacità di generazione di voiceover di HeyGen per fornire un audio istruttivo chiaro.
4
Step 4
Applica Sottotitoli ed Esporta
Migliora l'accessibilità aggiungendo automaticamente sottotitoli al tuo video, quindi esporta il tuo video di formazione rifinito per i tuoi studenti.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Anima Storie Educative

.

Illustra vividamente concetti complessi e narrazioni storiche attraverso un avvincente storytelling video potenziato dall'AI.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare la creatività dei miei video educativi?

HeyGen ti consente di creare video educativi coinvolgenti con diversi avatar AI e modelli progettati professionalmente, trasformando semplici script in contenuti dinamici. Questo generatore di video AI rende facile produrre materiali educativi di alta qualità e visivamente accattivanti che catturano l'attenzione.

Cosa rende HeyGen un efficace generatore di video AI per video di formazione?

HeyGen semplifica la creazione di video di formazione d'impatto convertendo istantaneamente il testo in video con voiceover AI realistici e sottotitoli automatici. Questo robusto generatore di video AI ottimizza il processo di produzione, rendendo accessibile ed efficiente la produzione di contenuti di formazione di livello professionale per i team L&D.

HeyGen può aiutare i team L&D a creare video educativi animati in modo efficiente?

Sì, HeyGen è progettato per aumentare l'efficienza dei team L&D, consentendo la rapida creazione di video educativi animati. Con la sua interfaccia intuitiva, avatar AI personalizzabili e modelli estesi, puoi produrre contenuti coinvolgenti per varie esigenze di formazione senza strumenti di editing video estesi.

Come facilita HeyGen la produzione di video esplicativi per l'inserimento dei dipendenti?

HeyGen è un generatore ideale di video di formazione in aula che semplifica la creazione di video esplicativi chiari per l'inserimento dei dipendenti. Puoi facilmente generare video professionali dal testo, completi di voiceover AI coinvolgenti e sottotitoli, assicurando che i nuovi assunti ricevano informazioni coerenti e complete in modo efficiente.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo