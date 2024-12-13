Generatore di Video di Supporto per la Classe: Coinvolgi gli Studenti

Dai potere agli educatori di creare lezioni video coinvolgenti e personalizzare i contenuti istantaneamente utilizzando avatar AI.

581/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un tutorial conciso di 30 secondi per insegnanti, mostrando come generare rapidamente annunci professionali o introduzioni alle lezioni. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito, moderno e diretto, con sovrapposizioni di testo sullo schermo che evidenziano i passaggi chiave, accompagnati da una voce narrante professionale ma accessibile. Questo video esemplifica come gli educatori possano produrre contenuti di alta qualità per la classe utilizzando la funzione intuitiva "Testo a video da script" di HeyGen, trasformando semplici testi in lezioni visive coinvolgenti senza sforzo.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video istruttivo di 45 secondi rivolto a creatori di corsi online e insegnanti, illustrando la flessibilità di personalizzare i materiali educativi per esigenze di apprendimento diverse. L'estetica visiva dovrebbe essere elegante e informativa, con transizioni dinamiche tra le scene che mostrano varie opzioni di personalizzazione, completate da una narrazione calma e incoraggiante. Sottolinea come un generatore di video di supporto per la classe faciliti l'apprendimento personalizzato incorporando facilmente sottotitoli/caption multilingue con HeyGen, garantendo l'accessibilità per tutti gli studenti.
Prompt di Esempio 3
Produci un clip promozionale di 60 secondi rivolto a educatori e studenti che preparano presentazioni video coinvolgenti, evidenziando la facilità di integrazione multimediale. Questo video dovrebbe presentare uno stile visivo dinamico e veloce con l'incorporazione senza soluzione di continuità di vari asset multimediali di stock e grafica interattiva sullo schermo, supportato da una voce energica e ispiratrice. Dimostra come la creazione rapida di video per presentazioni sia realizzabile con un generatore di video di supporto per la classe, utilizzando l'ampia libreria multimediale/supporto di stock di HeyGen per arricchire qualsiasi argomento educativo.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Generatore di Video di Supporto per la Classe

Trasforma il modo in cui gli educatori creano video coinvolgenti per gli studenti con un generatore di video di supporto per la classe intuitivo. Produci facilmente lezioni e contenuti personalizzati per migliorare l'apprendimento.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia la creazione del tuo video digitando o incollando il tuo script educativo. La nostra piattaforma utilizza la tecnologia da testo a video da script per generare automaticamente contenuti video.
2
Step 2
Scegli un Avatar AI
Seleziona tra una vasta gamma di avatar AI per presentare la tua lezione. Scegli un avatar che risuoni con i tuoi studenti e migliori i tuoi video coinvolgenti.
3
Step 3
Aggiungi Immagini e Audio
Migliora le tue presentazioni aggiungendo immagini pertinenti dalla nostra libreria multimediale/supporto di stock o caricando le tue. Incorpora musica di sottofondo o voci narranti per arricchire i tuoi contenuti.
4
Step 4
Esporta la Tua Lezione
Finalizza le tue lezioni basate su video esportandole nel formato di ridimensionamento e esportazione dell'aspetto preferito. Condividi i tuoi contenuti educativi professionali e di alta qualità senza sforzo.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Visualizza Concetti Complessi

.

Trasforma argomenti astratti o difficili in presentazioni video dinamiche e facili da comprendere, migliorando la comprensione degli studenti.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare la creazione di video per la classe?

HeyGen consente agli educatori di creare video coinvolgenti senza sforzo utilizzando l'AI. Con modelli diversi e avatar AI, agisce come un potente generatore di video di supporto per la classe, trasformando le lezioni in contenuti dinamici per gli studenti.

Che tipo di avatar AI offre HeyGen per i contenuti video?

HeyGen offre una vasta gamma di avatar AI realistici che possono dare vita ai tuoi script AI da testo a video. Puoi personalizzare il tuo video con vari stili e voci, garantendo presentazioni professionali e coinvolgenti.

HeyGen è adatto per produrre corsi online e presentazioni professionali?

Assolutamente. HeyGen è progettato per una creazione video efficiente, rendendolo ideale per sviluppare corsi online di alta qualità e presentazioni avvincenti. Le sue capacità di video generativo permettono agli utenti di produrre contenuti raffinati rapidamente, risparmiando tempo e risorse significativi.

HeyGen può aiutare a localizzare le lezioni video per un corpo studentesco diversificato?

Sì, HeyGen supporta il doppiaggio multilingue, consentendo agli educatori di creare lezioni video accessibili a un pubblico studentesco globale. Questa funzione garantisce che i contenuti della tua classe risuonino efficacemente con studenti diversi.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo