Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Per amministratori e genitori, un aggiornamento di comunicazione scolastica di 30 secondi sugli eventi imminenti sarebbe altamente efficace. Questo video necessita di uno stile visivo luminoso e coinvolgente e un tono audio allegro e amichevole, utilizzando la funzione di modelli e scene di HeyGen per assemblare rapidamente annunci professionali, garantendo una diffusione tempestiva ed efficace delle informazioni.
Prompt di Esempio 2
Che ne dici di un video tutorial ispiratore di 60 secondi rivolto agli studenti, dimostrando come condurre un semplice esperimento scientifico? Lo stile visivo dovrebbe essere creativo, dinamico e moderno, perfettamente completato da una narrazione entusiasta e chiara. Sfruttando il supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen, le immagini possono essere migliorate e i sottotitoli/caption essenziali aggiunti per la massima comprensione in un ambiente di apprendimento basato su video.
Prompt di Esempio 3
Crea un video di formazione professionale di 50 secondi per il personale scolastico, inclusi educatori e amministratori, delineando le nuove procedure operative in aula. Il video dovrebbe mostrare uno stile visivo conciso e illustrativo con una traccia audio calma, autorevole e informativa. Sfrutta la capacità di testo-a-video da script di HeyGen per generare efficacemente il contenuto e assicurati che sia perfettamente ottimizzato per varie piattaforme utilizzando il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Creatore di Video per Operazioni in Aula

Ottimizza le operazioni in aula e la comunicazione scolastica con video coinvolgenti e professionali. Crea guide e annunci chiari per dare potere a educatori, studenti e amministratori.

1
Step 1
Crea il Tuo Progetto
Inizia incollando il tuo script per le operazioni in aula nel potente editor di testo-a-video, trasformando il testo in video educativi dinamici senza sforzo.
2
Step 2
Seleziona un Avatar AI
Scegli tra una selezione diversificata di avatar AI per presentare i tuoi contenuti, rendendo la comunicazione scolastica coinvolgente e accessibile per tutti gli stakeholder.
3
Step 3
Arricchisci con Media
Accedi a una ricca libreria multimediale per incorporare immagini rilevanti e musica di sottofondo, arricchendo i tuoi contenuti didattici e migliorando il coinvolgimento degli studenti.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo video aggiungendo sottotitoli/caption chiari, quindi esportalo e distribuiscilo facilmente per la formazione del personale o iniziative di apprendimento basate su video.

Casi d'Uso

Anima l'Apprendimento con Video Dinamici

Trasforma argomenti complessi o astratti in lezioni video accattivanti, utilizzando avatar AI e testo-a-video per un'esperienza di apprendimento immersiva.

Domande Frequenti

Come può HeyGen ottimizzare la creazione di video educativi per educatori e amministratori?

HeyGen è una potente piattaforma video AI che consente a educatori e amministratori di produrre rapidamente video educativi di alta qualità. Sfruttando avatar AI realistici e avanzate capacità di testo-a-video, puoi trasformare script in contenuti coinvolgenti in modo efficiente. Questo riduce significativamente il tempo e le risorse tipicamente richiesti per la produzione video tradizionale, rendendolo un creatore di video per operazioni in aula ideale.

Quali caratteristiche specifiche offre HeyGen per sviluppare contenuti di apprendimento basati su video coinvolgenti?

HeyGen fornisce una suite completa di strumenti per creare esperienze di apprendimento basate su video accattivanti. La nostra piattaforma include avatar AI, voci narranti professionali e sottotitoli automatici per migliorare la comprensione e il coinvolgimento degli studenti. Inoltre, una robusta libreria multimediale e modelli educativi personalizzabili consentono la creazione di contenuti ricchi e visivamente accattivanti.

HeyGen può aiutare nella creazione di video di comunicazione scolastica e formazione del personale efficaci?

Assolutamente, HeyGen è uno strumento inestimabile per migliorare la comunicazione scolastica e sviluppare video di formazione del personale di impatto. Con modelli personalizzabili, controlli di branding per loghi e colori, e la capacità di combinare varie scene, puoi produrre messaggi video coerenti e professionali. HeyGen aiuta gli amministratori a fornire contenuti chiari e coinvolgenti per tutte le esigenze di comunicazione interna ed esterna.

Come rende HeyGen la produzione video accessibile a tutti i livelli di competenza tecnica?

HeyGen dà priorità alla facilità d'uso, offrendo strumenti creativi facili da usare che semplificano l'intero processo di produzione video. La sua interfaccia intuitiva consente a chiunque di generare video professionali da script di testo-a-video, senza bisogno di competenze di editing complesse. Questo assicura che educatori e amministratori possano creare rapidamente contenuti coinvolgenti, indipendentemente dalla loro esperienza precedente.

