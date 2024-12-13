Creatore di Video Istruttivi per Lezioni Coinvolgenti

Potenzia il tuo insegnamento con video istruttivi professionali e coinvolgenti creati facilmente utilizzando modelli personalizzabili.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video di orientamento professionale di 45 secondi rivolto ai nuovi insegnanti che si uniscono a un distretto scolastico, fornendo una panoramica accogliente degli strumenti digitali essenziali. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo pulito e aziendale con un tono audio calmo e rassicurante, dimostrando efficacemente come gli "strumenti video AI" possano semplificare la comunicazione. Sfrutta i modelli personalizzabili di HeyGen e la funzionalità "Testo-a-video da script" per una produzione raffinata ed efficiente.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un frammento promozionale dinamico di 30 secondi per un prossimo corso online sulla alfabetizzazione digitale, rivolto a potenziali studenti adulti su piattaforme social. Lo stile visivo dovrebbe essere veloce e ispirante, con musica di sottofondo moderna e mostrando i principali risultati di apprendimento, posizionando il corso come una soluzione leader per "creatori di video educativi". Integra la funzione di sottotitoli/caption di HeyGen per l'accessibilità e un supporto di libreria multimediale/stock diversificato per visuali accattivanti.
Prompt di Esempio 3
Immagina un video "quick tip" accattivante di 15 secondi per un pubblico pubblico sui social media, dimostrando un trucco innovativo per strumenti di creazione video per l'istruzione a distanza. Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso e vivace, accompagnato da una voce amichevole ed energica, rendendo l'apprendimento accessibile e divertente. Utilizza il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni di HeyGen per ottimizzare per varie piattaforme social, e incorpora avatar AI coinvolgenti per trasmettere efficacemente il suggerimento.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Creatore di Video Istruttivi

Trasforma rapidamente le tue lezioni in contenuti video coinvolgenti per gli studenti con un creatore di video educativi intuitivo progettato per gli insegnanti.

1
Step 1
Crea il Tuo Contenuto Video
Inizia trasformando i tuoi piani di lezione o script in un video utilizzando la funzionalità efficiente Testo-a-video da script di HeyGen. Basta incollare il tuo testo e la piattaforma inizia a costruire la base del tuo video istruttivo.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Istruttore AI
Aumenta il coinvolgimento scegliendo tra una vasta gamma di avatar AI per presentare la tua lezione. Questo aggiunge un tocco umano, rendendo il tuo video per l'istruzione più dinamico e accessibile per gli studenti.
3
Step 3
Aggiungi Visuali e Branding
Integra visuali pertinenti dalla vasta libreria multimediale/stock per illustrare i tuoi punti e arricchire l'esperienza di apprendimento per i tuoi studenti. Questo aiuta a rendere la tua creazione di video più incisiva.
4
Step 4
Esporta e Condividi la Tua Lezione
Una volta completato il tuo video istruttivo, preparalo facilmente per la tua piattaforma desiderata. Utilizza il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per ottimizzare il tuo video per vari canali, assicurando che il tuo video per l'istruzione raggiunga efficacemente tutti i tuoi studenti.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Visualizza Argomenti Complessi con Narrazione AI

Trasforma concetti di curriculum impegnativi, come eventi storici, in narrazioni video vivide e memorabili utilizzando la narrazione potenziata dall'AI.

background image

Domande Frequenti

Come possono gli insegnanti utilizzare HeyGen per creare video istruttivi coinvolgenti?

Gli strumenti video AI di HeyGen consentono agli insegnanti di produrre rapidamente "video istruttivi per la classe" professionali. Utilizza "avatar AI" e funzionalità "testo-a-video" per trasformare i piani di lezione in contenuti coinvolgenti, rendendolo un eccellente "creatore di video educativi" per le classi moderne.

Quali opzioni creative offre HeyGen per progettare video educativi coinvolgenti?

HeyGen offre ampi "modelli personalizzabili" e solidi "controlli di branding" per aiutarti a "creare esperienze video interattive" per l'educazione. Puoi progettare facilmente tutto, dai dinamici "tour virtuali del campus" ai coinvolgenti "video di raccolta fondi" con branding personalizzato, migliorando la "creazione di video" complessiva.

HeyGen è un'interfaccia facile da usare per studenti e insegnanti nuovi alla creazione di video?

Sì, HeyGen presenta un'interfaccia "facile da usare per i principianti" progettata specificamente per "studenti" e "insegnanti" per semplificare la "creazione di video". Trasforma facilmente gli script in video completi con "avatar AI" e "generazione di voce narrante" per "registrare lezioni" e altri contenuti educativi senza bisogno di competenze di editing precedenti.

HeyGen può aiutare a generare video per vari scopi istituzionali oltre alle lezioni?

Assolutamente, HeyGen supporta una vasta gamma di esigenze istituzionali, dallo sviluppo di "video di formazione" informativi e "newsletter video" coinvolgenti a "video di marketing" dinamici e contenuti ottimizzati per "social media". Le sue capacità versatili assicurano che il tuo messaggio raggiunga efficacemente il tuo pubblico su diverse piattaforme.

