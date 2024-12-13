Generatore di Video Didattici: Crea Lezioni Coinvolgenti

Dai potere a insegnanti e studenti con lezioni dinamiche. Usa il text-to-video from script di HeyGen per creare istantaneamente contenuti educativi coinvolgenti.

Crea un tutorial dinamico di 45 secondi per insegnanti su come realizzare rapidamente lezioni introduttive coinvolgenti utilizzando i diversi Template e scene di HeyGen, completo di una voce narrante professionale ed entusiasta generata tramite la funzione di generazione Voiceover. Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso e user-friendly, mirato a ispirare gli educatori ad adottare nuovi metodi didattici.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di istruzione in classe di 30 secondi rivolto agli studenti, in cui un avatar AI amichevole, creato utilizzando la funzione AI avatars di HeyGen, fornisce un rapido riepilogo di un concetto scientifico complesso. L'audio dovrebbe utilizzare la capacità di Text-to-video from script per una narrazione chiara e moderna, accompagnata da un'estetica visiva pulita per migliorare la comprensione.
Prompt di Esempio 2
Produci un video esplicativo informativo di 60 secondi per educatori, che mostri una nuova tecnica di apprendimento collaborativo. Questa creazione video dovrebbe sfruttare il supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen per immagini accattivanti e includere Sottotitoli/caption accurati per l'accessibilità, presentati in uno stile visivo pulito, dinamico e ben ritmato con una narrazione chiara e autorevole.
Prompt di Esempio 3
Progetta un breve video di 20 secondi per insegnanti per riassumere i punti chiave di una recente sessione di sviluppo professionale, ottimizzato per varie piattaforme utilizzando il ridimensionamento e le esportazioni dell'Aspect-ratio di HeyGen. Il video dovrebbe essere generato interamente da un copione conciso utilizzando la funzione di creazione Text-to-video, caratterizzato da uno stile visivo d'impatto con una narrazione precisa per trasmettere informazioni in modo efficiente e professionale.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Generatore di Video Didattici

Trasforma senza sforzo i tuoi contenuti educativi in video coinvolgenti, rendendo l'apprendimento accessibile e d'impatto per ogni studente.

1
Step 1
Crea il Tuo Copione
Inizia inserendo il contenuto della tua lezione, sfruttando il text-to-video from script per trasformare istantaneamente il tuo curriculum in una narrazione video dinamica.
2
Step 2
Seleziona i Visual
Migliora la tua istruzione scegliendo tra Template pre-progettati e scene diverse per completare visivamente il tuo messaggio e mantenere gli studenti coinvolti.
3
Step 3
Aggiungi Voiceover
Migliora la chiarezza e il coinvolgimento utilizzando la generazione di voiceover per creare una narrazione dal suono naturale per il tuo video, assicurando che le tue lezioni siano ascoltate forte e chiaro.
4
Step 4
Personalizza ed Esporta
Applica i ritocchi finali e personalizza le impostazioni video come il rapporto d'aspetto, quindi esporta senza problemi il tuo video educativo di alta qualità per condividerlo con la tua classe.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Dai Vita a Temi Complessi

.

Dai vita a temi complessi o eventi storici attraverso una narrazione video AI dinamica per lezioni d'impatto.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare la creazione di video educativi?

HeyGen è un creatore di video educativi AI che trasforma il testo in video, permettendo agli educatori di generare facilmente immagini AI e video esplicativi. Semplifica il processo di creazione video, consentendo agli insegnanti di concentrarsi sul contenuto mentre HeyGen si occupa della produzione visiva.

HeyGen offre template per video di istruzione in classe?

Sì, HeyGen fornisce una varietà di template progettati per la generazione di video di istruzione in classe e presentazioni. Questi template video personalizzabili aiutano gli educatori a creare rapidamente lezioni e video formativi coinvolgenti senza partire da zero.

Quali opzioni di personalizzazione sono disponibili per i contenuti educativi?

HeyGen offre ampie opzioni per personalizzare i contenuti video, inclusi Avatars AI e voci AI realistiche. Gli educatori possono adattare ogni aspetto per adattarsi al loro curriculum, garantendo che i loro video educativi siano unici e allineati con obiettivi di apprendimento specifici.

Come semplifica HeyGen il processo di creazione di video educativi?

HeyGen semplifica la creazione di video educativi attraverso la creazione intuitiva di text-to-video da un copione. Il suo generatore di video AI ottimizza l'intero flusso di lavoro, aiutando gli educatori a generare rapidamente ed efficacemente immagini e contenuti AI di alta qualità per i loro studenti.

