Sviluppa un video di istruzione in classe di 30 secondi rivolto agli studenti, in cui un avatar AI amichevole, creato utilizzando la funzione AI avatars di HeyGen, fornisce un rapido riepilogo di un concetto scientifico complesso. L'audio dovrebbe utilizzare la capacità di Text-to-video from script per una narrazione chiara e moderna, accompagnata da un'estetica visiva pulita per migliorare la comprensione.
Produci un video esplicativo informativo di 60 secondi per educatori, che mostri una nuova tecnica di apprendimento collaborativo. Questa creazione video dovrebbe sfruttare il supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen per immagini accattivanti e includere Sottotitoli/caption accurati per l'accessibilità, presentati in uno stile visivo pulito, dinamico e ben ritmato con una narrazione chiara e autorevole.
Progetta un breve video di 20 secondi per insegnanti per riassumere i punti chiave di una recente sessione di sviluppo professionale, ottimizzato per varie piattaforme utilizzando il ridimensionamento e le esportazioni dell'Aspect-ratio di HeyGen. Il video dovrebbe essere generato interamente da un copione conciso utilizzando la funzione di creazione Text-to-video, caratterizzato da uno stile visivo d'impatto con una narrazione precisa per trasmettere informazioni in modo efficiente e professionale.
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Crea Più Corsi Educativi.
Crea corsi educativi completi per raggiungere un pubblico studentesco globale più ampio.
Aumenta il Coinvolgimento e la Ritenzione in Classe.
Migliora il coinvolgimento degli studenti e migliora la ritenzione dell'apprendimento in contesti educativi utilizzando video potenziati dall'AI.
Domande Frequenti
Come può HeyGen migliorare la creazione di video educativi?
HeyGen è un creatore di video educativi AI che trasforma il testo in video, permettendo agli educatori di generare facilmente immagini AI e video esplicativi. Semplifica il processo di creazione video, consentendo agli insegnanti di concentrarsi sul contenuto mentre HeyGen si occupa della produzione visiva.
HeyGen offre template per video di istruzione in classe?
Sì, HeyGen fornisce una varietà di template progettati per la generazione di video di istruzione in classe e presentazioni. Questi template video personalizzabili aiutano gli educatori a creare rapidamente lezioni e video formativi coinvolgenti senza partire da zero.
Quali opzioni di personalizzazione sono disponibili per i contenuti educativi?
HeyGen offre ampie opzioni per personalizzare i contenuti video, inclusi Avatars AI e voci AI realistiche. Gli educatori possono adattare ogni aspetto per adattarsi al loro curriculum, garantendo che i loro video educativi siano unici e allineati con obiettivi di apprendimento specifici.
Come semplifica HeyGen il processo di creazione di video educativi?
HeyGen semplifica la creazione di video educativi attraverso la creazione intuitiva di text-to-video da un copione. Il suo generatore di video AI ottimizza l'intero flusso di lavoro, aiutando gli educatori a generare rapidamente ed efficacemente immagini e contenuti AI di alta qualità per i loro studenti.