Crea un video animato di 60 secondi per educatori impegnati, mostrando come semplificare idee complesse. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e coinvolgente, utilizzando grafiche animate moderne, accompagnate da una voce narrante AI amichevole e professionale. Questo video dimostrerà la facilità di utilizzo dei 'Modelli e scene' di HeyGen per produrre rapidamente contenuti educativi di alta qualità senza competenze di design estese.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video esplicativo energico di 45 secondi rivolto ai piccoli imprenditori, dimostrando come creare demo di prodotto accattivanti. Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso e dinamico, con gli 'Avatar AI' di HeyGen che interagiscono con mockup di prodotti, il tutto accompagnato da una traccia musicale allegra e senza diritti d'autore proveniente dalla 'Libreria multimediale/supporto stock'. L'obiettivo è illustrare quanto sia facile creare storie visive con l'AI per catturare il loro pubblico.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video veloce di 30 secondi per i marketer dei social media, progettato per evidenziare una nuova funzionalità del prodotto. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere alla moda e ricco di elementi visivi, incorporando animazioni di testo dinamiche e una traccia di sottofondo accattivante. Sottolinea come 'Da testo a video da script' combinato con 'Sottotitoli/didascalie' automatici renda semplice e accessibile la creazione di animazioni brevi e d'impatto per un rapido consumo su varie piattaforme.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video di formazione professionale di 90 secondi per i dipartimenti HR, concentrandoti su un nuovo processo di onboarding dei dipendenti. Lo stile visivo dovrebbe essere caldo e chiaro, mescolando filmati stock reali con sottili sovrapposizioni animate, il tutto supportato da una voce narrante calma e autorevole generata tramite la funzione 'Generazione di voce narrante' di HeyGen. Mostra come 'Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto' consenta una distribuzione senza problemi su diversi canali di comunicazione interna, fornendo stili video aziendali raffinati.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Generatore di Video Esplicativi per la Classe

Trasforma senza sforzo argomenti complessi in video coinvolgenti e facili da comprendere per la tua classe con la nostra piattaforma AI intuitiva.

1
Step 1
Seleziona un Modello o Inizia da Zero
Inizia il tuo video esplicativo per la classe scegliendo dalla nostra vasta libreria di modelli e scene progettati professionalmente, perfettamente adatti per contenuti educativi.
2
Step 2
Crea Contenuti con Da Testo a Video
Incolla il tuo script educativo nella piattaforma. La nostra capacità di da testo a video da script genererà automaticamente i visual corrispondenti e redigerà una sequenza video iniziale.
3
Step 3
Aggiungi Avatar AI Coinvolgenti
Dai vita alla tua lezione selezionando tra una gamma di avatar AI realistici per presentare i tuoi contenuti. Questi presentatori AI possono trasmettere il tuo messaggio con chiarezza e coinvolgimento, rendendo più facili da comprendere gli argomenti complessi.
4
Step 4
Genera e Condividi il Tuo Video
Finalizza il tuo video esplicativo aggiungendo sottotitoli/didascalie e branding. Esporta il tuo video MP4 di alta qualità per condividerlo facilmente con i tuoi studenti e semplificare idee complesse.

Domande Frequenti

Come posso creare video esplicativi coinvolgenti con HeyGen?

HeyGen è una piattaforma video AI intuitiva che semplifica la creazione di video esplicativi professionali. Puoi facilmente trasformare il tuo script in un video raffinato utilizzando avatar AI, una vasta gamma di modelli e capacità di creazione da testo a video senza soluzione di continuità.

HeyGen supporta video animati e opzioni di personalizzazione estese?

Sì, HeyGen ti consente di produrre video animati dinamici con ampie funzionalità di personalizzazione. La nostra piattaforma offre una ricca libreria visiva, font personalizzati e controlli di branding per garantire che le tue storie visive con AI siano uniche e professionali.

HeyGen può essere utilizzato per generare contenuti educativi o video di formazione?

Assolutamente, HeyGen è un generatore ideale di video esplicativi per la classe e uno strumento potente per creare contenuti educativi e video di formazione d'impatto. La sua interfaccia user-friendly e le avanzate capacità di voce narrante AI rendono le idee complesse facili da comunicare.

Quanto è user-friendly HeyGen per le diverse esigenze di creazione video?

HeyGen presenta un'interfaccia user-friendly e un editor drag-and-drop progettato per una creazione video efficiente da parte di chiunque. Puoi facilmente utilizzare avatar AI, modelli diversi e una potente generazione di voce AI per produrre video MP4 di alta qualità senza esperienza di editing precedente.

