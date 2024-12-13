Creatore di Video per Applicazioni Didattiche: Crea Lezioni Coinvolgenti

Dai potere agli educatori e agli studenti K-12 per produrre video educativi coinvolgenti, sfruttando avatar AI per lezioni interattive e accattivanti.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa una "presentazione animata" di 60 secondi per "studenti" che descriva un progetto scientifico complesso. Lo stile visivo dovrebbe essere dinamico e moderno, con musica di sottofondo vivace e una voce chiara ed entusiasta. Sottolinea la facilità d'uso creando questa presentazione con vari "modelli e scene", permettendo agli studenti di concentrarsi sul contenuto piuttosto che sul design complesso.
Prompt di Esempio 2
Progetta un segmento di 30 secondi per un "corso online", specificamente per istruttori universitari che dimostrano un principio accademico chiave. Questo "video educativo" dovrebbe mantenere uno stile visivo pulito, informativo e professionale, dando priorità alla comprensione degli studenti. Illustra come la funzione automatica di "sottotitoli/didascalie" migliori l'accessibilità, rendendo comprensibili argomenti complessi per un corpo studentesco diversificato.
Prompt di Esempio 3
Crea un video introduttivo di 40 secondi per "insegnanti di scuola elementare" per spiegare le routine quotidiane della classe ai giovani "studenti". Il video dovrebbe presentare animazioni giocose e colorate e una voce amichevole e incoraggiante. Dimostra come la "generazione di voiceover" possa creare una narrazione coerente e chiara, assicurando che tutti gli studenti comprendano le aspettative in un formato video coinvolgente.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video per Applicazioni Didattiche

Dai potere a studenti e insegnanti trasformando le lezioni in video educativi coinvolgenti, accessibili e di alta qualità con la nostra piattaforma intuitiva.

1
Step 1
Scegli un Modello o Inizia da Zero
Seleziona tra una varietà di modelli pre-progettati su misura per contenuti educativi, fornendo un punto di partenza rapido ed efficiente per la tua lezione.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Presentatore Virtuale
Scegli tra la nostra gamma diversificata di avatar AI per presentare la tua lezione, garantendo un istruttore virtuale coerente e coinvolgente per i tuoi studenti.
3
Step 3
Genera Sottotitoli per l'Accessibilità
Migliora la comprensione e l'accessibilità generando automaticamente sottotitoli/didascalie accurati per l'intera lezione video.
4
Step 4
Esporta la Tua Lezione Finita
Esporta facilmente il tuo video educativo finito in vari formati, pronto per una condivisione senza problemi in classi capovolte o corsi online.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Anima i Contenuti del Curriculum con la Narrazione AI

.

Trasforma argomenti complessi come storia o scienze in presentazioni animate accattivanti, rendendo l'apprendimento memorabile ed entusiasmante per gli studenti.

background image

Domande Frequenti

Come aiuta HeyGen gli educatori K-12 a creare video coinvolgenti?

HeyGen è uno strumento video AI avanzato che consente agli educatori e insegnanti K-12 di produrre video educativi coinvolgenti con estrema facilità. Semplifica il processo di creazione video, permettendo la realizzazione di contenuti dinamici ideali per classi capovolte e corsi online.

Quali strumenti creativi offre HeyGen per presentazioni animate?

HeyGen offre una suite di funzionalità creative per realizzare presentazioni animate accattivanti, inclusi avatar AI personalizzabili e una ricca libreria di modelli. Questo consente lo sviluppo di app video visivamente stimolanti e interattive che catturano l'attenzione degli studenti.

HeyGen offre opzioni di accessibilità come sottotitoli per contenuti educativi?

Sì, HeyGen supporta pienamente la generazione di sottotitoli/didascalie, garantendo che tutti i video educativi e le applicazioni didattiche siano accessibili a un pubblico più ampio. Questa funzione è cruciale per migliorare le esperienze di apprendimento per tutti gli studenti.

HeyGen può funzionare come una piattaforma completa di creazione video per vari bisogni?

Assolutamente, HeyGen opera come una robusta piattaforma di creazione video, fornendo potenti strumenti video AI per ogni fase della produzione di contenuti. Dalla trasformazione di script da testo a video alla generazione di voiceover e all'applicazione di controlli di branding, è progettato per un output di contenuti versatile.

