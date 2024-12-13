Generatore di Video di Servizio Civico: Crea Annunci di Pubblico Servizio Efficaci

Crea rapidamente campagne di sensibilizzazione civica e video esplicativi coinvolgenti utilizzando la nostra potente funzione di testo in video da script.

456/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video educativo coinvolgente di 45 secondi "Creatore di Video di Partecipazione Civica" rivolto agli studenti delle scuole superiori e ai nuovi elettori, spiegando l'importanza cruciale delle elezioni locali. Questo video dovrebbe includere elementi animati, uno stile visivo chiaro e informativo, e una voce professionale e calma fornita dagli avatar AI di HeyGen per trasmettere autorità e chiarezza.
Prompt di Esempio 2
Produci un video conciso di 30 secondi per i proprietari di piccole imprese e i leader della comunità, utilizzando le capacità del "generatore di video di servizio civico" di HeyGen, per promuovere un progetto di sviluppo della comunità locale. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo e audio professionale e diretto, sfruttando modelli e scene pre-progettati per una comunicazione rapida e d'impatto che persuada al coinvolgimento.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video inclusivo di 90 secondi, funzionante come un "Agente Video AI", per raggiungere diverse popolazioni urbane, inclusi i non madrelingua inglesi, sensibilizzando sui servizi sanitari pubblici locali disponibili. Impiega uno stile visivo empatico e inclusivo con una rappresentazione diversificata sullo schermo e una narrazione chiara, ulteriormente migliorata dalla funzione di sottotitoli/caption di HeyGen per la massima accessibilità e comprensione.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video di Servizio Civico

Genera annunci di pubblico servizio e video di coinvolgimento civico d'impatto rapidamente ed efficientemente con il nostro strumento potenziato dall'AI.

1
Step 1
Crea il Tuo Progetto
Inizia il tuo progetto incollando il tuo script direttamente nel nostro **Creatore di Video di Partecipazione Civica**, che trasforma istantaneamente il tuo testo in scene visive.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Presentatore AI
Scegli tra una vasta gamma di **avatar AI** coinvolgenti per presentare il tuo messaggio, aggiungendo un volto professionale e accogliente ai tuoi video di servizio civico.
3
Step 3
Applica Branding e Voiceover
Personalizza il tuo video con i **controlli di Branding** aggiungendo il logo della tua organizzazione e schemi di colori specifici, e genera facilmente una voce fuori campo professionale.
4
Step 4
Esporta per Accesso Pubblico
Finalizza il tuo contenuto ed esportalo facilmente come **video di accesso pubblico**, ottimizzato per varie piattaforme e pronto a informare e coinvolgere la tua comunità.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Creazione Rapida di Annunci di Pubblico Servizio (PSA)

.

Genera rapidamente Annunci di Pubblico Servizio d'impatto per comunicare efficacemente messaggi urgenti alla comunità.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen servire come generatore di video di servizio civico?

HeyGen consente agli utenti di diventare facilmente un generatore di video di servizio civico. La nostra piattaforma ti permette di creare Video di Coinvolgimento Civico e Annunci di Pubblico Servizio coinvolgenti utilizzando avatar AI e modelli video robusti, trasformando gli script in contenuti visivi d'impatto.

Quali capacità AI offre HeyGen per creare annunci di pubblico servizio?

HeyGen utilizza capacità AI avanzate per semplificare la creazione di Annunci di Pubblico Servizio. Gli utenti possono sfruttare avatar AI e la generazione di voce realistica da testo, insieme a sottotitoli/caption automatici, per produrre contenuti di sensibilizzazione pubblica professionali e accessibili in modo efficiente.

HeyGen può aiutare a creare video di accesso pubblico coinvolgenti per campagne di sensibilizzazione della comunità?

Sì, HeyGen è un Creatore di Video di Partecipazione Civica ideale per produrre video di accesso pubblico coinvolgenti e Campagne di Sensibilizzazione della Comunità. Con il nostro editor intuitivo drag-and-drop e un'ampia gamma di modelli video, puoi sviluppare rapidamente contenuti video educativi che risuonano con il tuo pubblico.

HeyGen fornisce strumenti per un branding coerente nei video governativi?

Assolutamente, HeyGen offre controlli di Branding completi per garantire coerenza in tutti i tuoi video governativi. Puoi facilmente applicare il logo della tua organizzazione, colori specifici e font per mantenere un'identità di marca professionale e riconoscibile in ogni video che produci.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo