Sviluppa un video esplicativo di 90 secondi rivolto ai funzionari del governo locale, illustrando l'impatto delle decisioni di pianificazione urbana sugli spazi pubblici attraverso scenari simulati. Adotta uno stile visivo serio ma educativo, con avatar AI realistici che interagiscono in vari contesti urbani, supportati da una voce narrante autorevole. Sfruttando gli avatar AI di HeyGen, questi scenari complessi prenderanno vita, rendendo le informazioni altamente comprensibili per i responsabili delle politiche.
Produci un video dinamico di 30 secondi per i social media destinato ai giovani adulti, incoraggiando la partecipazione a una campagna di registrazione degli elettori locali. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere vivace, veloce e caratterizzato da musica di sottofondo energica con testi sovrapposti audaci e facili da leggere. Assicurati la massima accessibilità su tutte le piattaforme utilizzando la funzione Sottotitoli/caption di HeyGen, facendo sì che le campagne di impatto raggiungano un pubblico più ampio e diversificato.
Progetta un video completo di 2 minuti per organizzazioni non profit e dipartimenti governativi, dimostrando l'efficienza dell'uso degli strumenti video AI per creare vari annunci di servizio pubblico. Il video dovrebbe avere uno stile visivo pulito e istruttivo, mescolando filmati di condivisione schermo dell'interfaccia HeyGen con presentazioni di avatar AI professionali. Sottolinea la versatilità della piattaforma mostrando il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto di HeyGen, consentendo un adattamento senza soluzione di continuità attraverso diversi canali di comunicazione per la Generazione Video End-to-End.
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Domande Frequenti
Come utilizza HeyGen gli strumenti video AI per una creazione video efficiente?
HeyGen consente agli utenti di trasformare il testo in video senza sforzo utilizzando strumenti video AI avanzati. Questa capacità di trasformare il testo in video semplifica il processo di produzione, permettendo la generazione rapida di contenuti di qualità professionale senza una vasta esperienza tecnica.
Che tipo di avatar AI e voiceover sono disponibili in HeyGen?
HeyGen offre una selezione diversificata di avatar AI realistici e opzioni di voiceover AI di alta qualità per dare vita ai tuoi script. Gli utenti possono scegliere tra vari stili e voci per adattarsi perfettamente al tono e al messaggio del loro video, migliorando l'engagement del pubblico.
HeyGen offre funzionalità di personalizzazione come controlli di branding e opzioni di accessibilità?
Sì, HeyGen include controlli di branding completi per integrare senza soluzione di continuità il tuo logo e i colori del marchio nei video. Inoltre, funzionalità come sottotitoli/caption automatici e ridimensionamento flessibile del rapporto d'aspetto assicurano che il tuo contenuto sia accessibile e ottimizzato per varie piattaforme.
Cosa rende HeyGen una piattaforma efficace per campagne di creazione video impattanti?
HeyGen è progettato per la Generazione Video End-to-End, rendendolo ideale per campagne impattanti in vari settori, inclusi video esplicativi e contenuti per i social media. Il suo editor intuitivo drag-and-drop e i modelli video estesi consentono una produzione rapida di contenuti video coinvolgenti e di alta qualità.