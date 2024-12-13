Creatore di Video di Sensibilizzazione Civica per un Cambiamento Impattante

Sfrutta gli avatar AI per creare facilmente video esplicativi di azione civica coinvolgenti per i social media, aumentando l'engagement e la consapevolezza.

579/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video esplicativo di 90 secondi rivolto ai funzionari del governo locale, illustrando l'impatto delle decisioni di pianificazione urbana sugli spazi pubblici attraverso scenari simulati. Adotta uno stile visivo serio ma educativo, con avatar AI realistici che interagiscono in vari contesti urbani, supportati da una voce narrante autorevole. Sfruttando gli avatar AI di HeyGen, questi scenari complessi prenderanno vita, rendendo le informazioni altamente comprensibili per i responsabili delle politiche.
Prompt di Esempio 2
Produci un video dinamico di 30 secondi per i social media destinato ai giovani adulti, incoraggiando la partecipazione a una campagna di registrazione degli elettori locali. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere vivace, veloce e caratterizzato da musica di sottofondo energica con testi sovrapposti audaci e facili da leggere. Assicurati la massima accessibilità su tutte le piattaforme utilizzando la funzione Sottotitoli/caption di HeyGen, facendo sì che le campagne di impatto raggiungano un pubblico più ampio e diversificato.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video completo di 2 minuti per organizzazioni non profit e dipartimenti governativi, dimostrando l'efficienza dell'uso degli strumenti video AI per creare vari annunci di servizio pubblico. Il video dovrebbe avere uno stile visivo pulito e istruttivo, mescolando filmati di condivisione schermo dell'interfaccia HeyGen con presentazioni di avatar AI professionali. Sottolinea la versatilità della piattaforma mostrando il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto di HeyGen, consentendo un adattamento senza soluzione di continuità attraverso diversi canali di comunicazione per la Generazione Video End-to-End.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Creatore di Video di Sensibilizzazione Civica

Produci rapidamente video di sensibilizzazione civica coinvolgenti, raggiungendo un pubblico più ampio e aumentando l'engagement con strumenti AI facili da usare.

1
Step 1
Crea la Tua Narrazione
Inizia inserendo il tuo script o i messaggi chiave. La nostra capacità di trasformare il testo in video trasforma istantaneamente il tuo testo in un video dinamico, formando la base della tua campagna di sensibilizzazione.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Portavoce Virtuale
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI per rappresentare il tuo messaggio. Questi presentatori digitali coinvolgenti trasmetteranno i tuoi appelli all'azione civica con chiarezza e professionalità, rendendo il tuo video impattante.
3
Step 3
Aggiungi un Tocco Professionale
Migliora il tuo video con un voiceover AI, scegliendo tra varie voci realistiche. Incorpora sottotitoli e controlli di branding per garantire che il tuo messaggio sia accessibile, in linea con il marchio e raggiunga efficacemente ogni spettatore.
4
Step 4
Esporta e Coinvolgi la Tua Comunità
Finalizza il tuo video di sensibilizzazione civica esportandolo in vari formati e utilizzando il ridimensionamento del rapporto d'aspetto adatto a diverse piattaforme. Condividi il tuo video sui social media e altri canali per coinvolgere la tua comunità e ispirare all'azione, completando il tuo processo di creazione video.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Produci Annunci di Sensibilizzazione ad Alto Impatto

.

Crea rapidamente potenti annunci video utilizzando l'AI per amplificare il tuo messaggio civico e ottenere un ampio riconoscimento pubblico in modo efficiente.

background image

Domande Frequenti

Come utilizza HeyGen gli strumenti video AI per una creazione video efficiente?

HeyGen consente agli utenti di trasformare il testo in video senza sforzo utilizzando strumenti video AI avanzati. Questa capacità di trasformare il testo in video semplifica il processo di produzione, permettendo la generazione rapida di contenuti di qualità professionale senza una vasta esperienza tecnica.

Che tipo di avatar AI e voiceover sono disponibili in HeyGen?

HeyGen offre una selezione diversificata di avatar AI realistici e opzioni di voiceover AI di alta qualità per dare vita ai tuoi script. Gli utenti possono scegliere tra vari stili e voci per adattarsi perfettamente al tono e al messaggio del loro video, migliorando l'engagement del pubblico.

HeyGen offre funzionalità di personalizzazione come controlli di branding e opzioni di accessibilità?

Sì, HeyGen include controlli di branding completi per integrare senza soluzione di continuità il tuo logo e i colori del marchio nei video. Inoltre, funzionalità come sottotitoli/caption automatici e ridimensionamento flessibile del rapporto d'aspetto assicurano che il tuo contenuto sia accessibile e ottimizzato per varie piattaforme.

Cosa rende HeyGen una piattaforma efficace per campagne di creazione video impattanti?

HeyGen è progettato per la Generazione Video End-to-End, rendendolo ideale per campagne impattanti in vari settori, inclusi video esplicativi e contenuti per i social media. Il suo editor intuitivo drag-and-drop e i modelli video estesi consentono una produzione rapida di contenuti video coinvolgenti e di alta qualità.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo