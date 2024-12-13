Generatore di video informativi per i cittadini: Comunicazione pubblica rapida ed efficace

Educa i cittadini e semplifica le informazioni complesse con video coinvolgenti. Trasforma facilmente i tuoi script in contenuti raffinati utilizzando il flusso di lavoro da testo a video.

Crea un video informativo di 45 secondi per i cittadini che spieghi le nuove linee guida locali sul riciclaggio per i residenti, con uno stile visivo amichevole e informativo e una voce fuori campo chiara e professionale per educare efficacemente i cittadini attraverso un flusso di lavoro da testo a video.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un annuncio di servizio pubblico informativo di 30 secondi per il pubblico generale riguardante un nuovo protocollo di preparazione alle emergenze, utilizzando un avatar AI autorevole e un tono rassicurante con grafica pulita, generato rapidamente con avatar AI per comunicare video di annunci di servizio pubblico vitali.
Prompt di Esempio 2
Produci un video istruttivo conciso di 60 secondi per i membri della comunità che spieghi come accedere a un nuovo servizio governativo online, impiegando uno stile visivo semplice e passo-passo e un tono audio di supporto, arricchito con sottotitoli automatici per l'accessibilità, funzionando come un creatore di video governativi vitale.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video coinvolgente di 15 secondi per i social media locali, evidenziando gli eventi comunitari imminenti, incorporando uno stile visivo vivace e musica di sottofondo coinvolgente proveniente dalla libreria multimediale/stock di HeyGen per potenziare la comunicazione digitale e creare video di social media di impatto.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come funziona il Generatore di Video Informativi per i Cittadini

Crea senza sforzo video di annunci di servizio pubblico professionali e coinvolgenti per educare i cittadini utilizzando la nostra piattaforma di creazione video AI.

1
Step 1
Crea il tuo messaggio
Incolla il tuo script informativo per i cittadini nella nostra piattaforma per sfruttare la potente funzione da testo a video, trasformando il testo in contenuto parlato dinamico.
2
Step 2
Scegli il tuo presentatore
Seleziona da una vasta gamma di avatar AI per presentare professionalmente il tuo messaggio, garantendo una consegna chiara e coinvolgente per il tuo pubblico.
3
Step 3
Applica branding e accessibilità
Utilizza i controlli di branding per incorporare il logo e i colori della tua organizzazione, garantendo che i tuoi video di annunci di servizio pubblico siano allineati con la tua identità.
4
Step 4
Esporta e condividi
Genera il tuo video di alta qualità per varie piattaforme, migliorando la tua strategia di comunicazione digitale con contenuti di impatto.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Diffondi informazioni sanitarie

.

Semplifica argomenti sanitari complessi in video chiari e accessibili, migliorando la comprensione pubblica di linee guida mediche critiche e strategie di prevenzione.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen servire come generatore di video AI per l'informazione ai cittadini?

HeyGen è un avanzato generatore di video AI che trasforma il testo in video dinamici, rendendolo un ideale generatore di video informativi per i cittadini. Sfrutta avatar AI realistici e generazione di voce fuori campo per aiutare le organizzazioni del settore pubblico a educare efficacemente i cittadini attraverso una comunicazione digitale coinvolgente.

Cosa rende HeyGen un efficace creatore di video governativi per annunci di servizio pubblico?

HeyGen eccelle come creatore di video governativi fornendo strumenti facili da usare per video di annunci di servizio pubblico. Con una vasta gamma di modelli personalizzabili e controlli di branding robusti, HeyGen consente alle agenzie di creare contenuti di video online di impatto in modo efficiente.

HeyGen può personalizzare i video per specifiche esigenze di branding e accessibilità governative?

Assolutamente. HeyGen offre controlli di branding completi, inclusi loghi personalizzati e schemi di colori, per garantire che i tuoi video siano perfettamente allineati con le linee guida governative. Inoltre, i sottotitoli automatici migliorano l'accessibilità, rendendo la tua comunicazione digitale inclusiva per tutti i cittadini.

Come semplifica l'AI generativa di HeyGen la creazione di video istruttivi?

L'AI generativa potente di HeyGen semplifica l'intero processo di creazione di video AI per contenuti video istruttivi. Gli utenti possono facilmente convertire gli script in video coinvolgenti utilizzando la funzionalità da testo a video, completa di generazione di voce fuori campo naturale, riducendo significativamente il tempo e lo sforzo di produzione.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo